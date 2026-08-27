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Osasuna remonta a un Celta que pagó cara la expulsión de Marcos Alonso

Iago Aspas adelantó a los vigueses, pero los de Ramis remontaron gracias a Kike Barja y Budimir

Celta - Osasuna.

Celta - Osasuna. / EFE

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EFE

Vigo

Una infantil expulsión de Marcos Alonso en el inicio del segundo tiempo, por una durísima entrada sobre Iker Muñoz, estropeó el debut del Celta en Balaídos, donde se había adelantado con una genialidad de Aspas, pero, con diez, acabó sucumbiendo ante el empuje de Osasuna, que remontó con goles de Kike Barja y Budimir, de penalti, entre los minutos 54 y 64.

El talento de Aspas aún tiene mucho que decir y decidir en la que será su última temporada en el fútbol profesional. El mejor futbolista de la historia del Celta ha perdido su condición de indiscutible en el once, pero su voracidad es un plus para el equipo gallego cada vez que salta al césped.

En una primera parte en la que el orden defensivo de Osasuna generó muchos problemas al conjunto de Claudio Giráldez, Aspas castigó una pérdida de Torró en el centro del campo para mandar a su equipo al descanso por delante en el marcador. Los defensas rojillos le dejaron pensar, y el instinto asesino de Aspas no perdonó pese a estar a más de 20 metros de la portería. Su zurdazo fue inalcanzable para Sergio Herrera.

La diferencia de los primeros 45 minutos estuvo en el acierto y en la calidad del capitán celeste. Porque sobrepasado el ecuador de ese primer tiempo, una pérdida de Javi Rueda, el futbolista que marcó la previa del encuentro por su posible traspaso al Nottingham Forest, ofreció a Abel Bretones la oportunidad de igualar el duelo, pero su disparo lejano se marchó rozando el poste.

El Celta parecía tener controlado el duelo, pero, nada más arrancar la segunda parte, una imprudencia del veterano Marcos Alonso le generó un problema mayúsculo. Tras revisar la jugada en el VAR, el riojano Miguel Sesma expulsó al defensa celeste por su dura entrada sobre Iker Muñoz.

Y acto seguido, explotando una de sus grandes armas, el remate tras centro lateral, Kike Barja firmó el empate. Ramis olía la sangre en el rival, y movió ficha con la entrada del croata Budimir, que solo necesitó seis minutos para forzar un penalti, por mano de Javi Galán, y culminar la remontada rojilla.

Otra vez la debilidad defensiva en área propia mataba al equipo de Giráldez, que buscó un revulsivo con la entrada de Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui y Sergio Carreira. Pero los suyos siguieron noqueados, sin respuesta al doble golpe del rival.

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Osasuna, en superioridad, movió con criterio el balón, de lado a lado para desgastar a los futbolistas celestes, que sufrían para salir de su campo. La entrada de Ferran Jutglà dio otro aire al ataque del Celta, pero fue insuficiente para amenazar a Sergio Herrera.

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