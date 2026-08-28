Alcaraz habla por primera vez desde su lesión: "Vengo a por todas, pero lo importante es salir sano"

Casi 140 días después, Carlos Alcaraz volverá por fin a la acción. Será en el debut del US Open ante el ruso Roman Safiullin, en la primera piedra del duro camino que el sorteo del cuadro deparó para el vigente campeón.

El tenista murciano ya se dejó ver unos días atrás con la disputa del torneo de dobles mixto junto a Serena Williams, pero será en la jornada de este próximo lunes cuando regrese de manera oficial a la competición, algo que él mismo no escondió que es "todo un desafío" en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Alcaraz habló públicamente por primera vez desde su lesión y explicó que se encuentra listo para volver a las pistas. "Sé que llegar al US Open, al mejor de cinco sets, es realmente desafiante, pero con mi equipo, creemos que estoy listo" apuntó, asegurando que se ha encontrado bien en los entrenamientos exigentes a los que se sometió en los días previos a viajar a Estados Unidos.

Alcaraz durante el torneo de dobles mixto en el US Open / US OPEN

De objetivos no quiso hablar, aunque aseguró que "vengo a por todas" aunque sin pensar en los resultados. "Odio perder. Vengo a por todas pero para mí lo más importante es salir del torneo sano. Quiero pensar en el proceso y sobre todo disfrutar y sentirme bien, que es algo que llevo mucho tiempo queriendo sentir en una pista de tenis” respondió Alcaraz a las preguntas de los medios españoles presentes en Nueva York.

Pero como campeón que es, Alcaraz quiso mirar un poco más allá y se buscó referencias para creer que es posible. "Como poder, se puede. Creo que mucha gente lo ha demostrado. Federer, Rafa... demostraron que se puede ganar un Grand Slam después de haber estado lesionado mucho tiempo o de haber tenido una lesión muy dura, así que vamos a intentar agarrarnos a la idea de que también se puede” aseguró.

Tiempo de desconexión

Sobre todo este tiempo lejos de las pistas, Alcaraz aseguró que la lesión le ha permitido tener tiempo para cosas que de normal no puede, aunque siempre con la idea de que el tenis es una parte muy importante de su vida.

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“Lo que he podido hacer ha estado muy bien, pero el tenis es mi vida y poder volver poco a poco a la normalidad es algo que me ha alegrado muchísimo. Me he dado cuenta de que no hay que esperar a tener una lesión de este tamaño para desconectar, para tener tu tiempo y también para sacrificar un poco menos tu vida, que siempre viene bien. Pero la verdad es que he echado de menos la competición y estar por aquí” explicó el murciano, que se siente listo para su debut en este US Open.

Fuente: Sport