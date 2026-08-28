Marc Márquez empieza el fin de semana marcando territorio en su jardín

MotorLand (Aragón) es territorio Marc Márquez y el nueve veces campeón se empeña en demostrarlo ya desde la primera sesión. El catalán se impuso en la primera sesión cronometrada del fin de semana, la FP1, al detener el cronómetro en un tiempo de 1:47.532. Fue la única Ducati en el 'Top 3', en el que estuvieron las Aprilia de Raúl Fernández y Marco Bezzecchi.

Bien sabe todo aficionado que, visitar MotorLand a estas fechas, es sinónimo de temperaturas muy elevadas. La sesión matutina en la categoría reina comenzaba 21 grados en el ambiente y 34 en el asfalto, y los pilotos saltaban a pista para acumular los primeros giros en el trazado aragonés y sumar datos que puedan ayudar a la hora de afrontar el fin de semana.

La primera referencia la marcó Marco Bezzecchi para parar el crono en el 1:50.255. Pero poco duró. Johann Zarco, en su regreso a las pistas tras más de tres meses y medio apartado de las pistas debido a su grave accidente en Barcelona, asaltó la primera plaza para rebajar unas décimas el tiempo del italiano.

Mientras, Fabio Di Giannantonio se iba al suelo en la curva 3 mientras montaba el neumático blando delantero y medio trasero. Era la primera caída de la jornada en la categoría reina.

Pedro Acosta también se mostraba muy activo en los primeros compases. Ponía el 1:48.245, pero los hermanos Márquez se mostraban muy incisivos en un trazado que es como su propio jardín. Y es que se nota que se encuentran como pez en el agua.

A falta de 33 minutos para el final de la sesión, el '93' rebajaba más de dos décimas el registro de su hermano Alex. Marc, siete veces campeón, apretaba desde el primer momento, como siempre suele hacer una vez pisa este trazado, uno de sus favoritos debido al predominio de curvas a izquierdas y en sentido antihorario.

A falta de 24 minutos para el final, la parrilla prácticamente al completo volvía a pista para realizar una segunda tanda. El nueve veces campeón volvía a rebajar su propio registro por dos décimas y dejaba a su hermano Álex a 0.264. 'Bezz' era la primera Ducati, en la tercera plaza a cerca de cuatro décimas, con Acosta... pero el murciano se iba al suelo en la curva 12, a falta de cinco minutos para el final, típico arrastrón al perder el tren delantero.

A destacar el buen papel de las Yamaha en un circuito que, a priori, es favorable a la M1. A falta de dos minutos para el final, tres de sus cuatro motos se encontraban dentro del 'top 10'. Solo se mantuvo en él Jack Miller al ver caer la bandera a cuadros, en la sexta plaza a siete décimas del tiempo referencia del mayor de los Márquez.

Un rezgado Raúl Fernández, buscaba una buena vuelta cuando en los últimos compases estuvo a punto de rebajar el registro de Marc. No pudo hacerlo y se quedó a tan solo 35 milésimas, para ser segundo con otro piloto Aprilia, Bezzecchi, tercero.

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Finalmente, Álex Márquez fue cuarto a 0.264 y Acosta, tras la caída, quinto a más de siete décimas. Por delante esta tarde, la sesión más importante de la jornada con la Practica, que definirá los diez primeros clasificados para la Q2 de mañana de forma directa.

Fuente: Sport