Fiesta goleadora del Levante para noquear al Betis

El Levante sumó su primera victoria de la presente temporada tras imponerse este sábado en el Ciutat de València al Real Betis (5-2) gracias a su mayor pegada y efectividad y, sobre todo, a un doblete de Roger Brugué en la segunda parte que rompió el empate de un primer acto alocado.

El Levante, impulsado por su público, saltó al césped con la intención de incomodar a su rival con una presión alta liderada por el ariete Iván Romero, que no tardó en convertirse en protagonista. En el minuto 11, Romero desaprovechó un balón suelto dentro del área con un mal remate cuando lo tenía todo a su favor. Y en el 14 se topó con los reflejos de Álvaro Valles, que sacó su disparo también dentro del área.

Eran los mejores minutos de un Levante que, pese a todo, se llevó un susto en forma de gol anulado. El Betis aprovechó el balón parado para llevar peligro y Troy Parrott marcó a placer tras la asistencia de Rodrigo Riquelme, pero el irlandés estaba en fuera de juego.

El susto no hundió a los 'granotas', que volvieron a ver cómo Romero fallaba otra ocasión clara. Marc Bartra sacó el balón justo sobre la línea de gol y evitó el tanto local.

Quien no falló fue Adrián de la Fuente, 'Dela'. El central del Levante conectó un testarazo a la salida de un córner que pilló a contrapié a Valles. Era el minuto 24 y el equipo valenciano parecía haber encontrado su merecido premio ante un Betis adormecido. Pero el mismo Levante se complicó la tarde.

Pasada la media hora de encuentro, Oriol Rey perdió el balón en la frontal de su área, Parrott lo aguantó ante cuatro rivales y la pelota suelta acabó cayendo en los pies de un Bartra que conectó un disparo que sorprendió a Mathew Ryan.

Fue entonces cuando las imprecisiones se adueñaron del partido. Ya en el tiempo añadido, Héctor Bellerín dejó un balón muy corto a un Bartra que dudó y a un Enzo Bardeli que no se lo pensó. Uno de los fichajes del Levante conectó un disparo lejano que superó a un Valles descolocado y que no pudo evitar el tanto de bella factura.

Y justo antes del descanso, otro error se acabaría convirtiendo en gol. El Betis llevó peligro una vez más desde el balón parado y en un córner logró el empate a dos con un remate de Riquelme totalmente solo casi en el área pequeña.

La falta de contundencia defensiva se mantuvo tras el descanso. El Betis estuvo a punto de aprovecharla nada más arrancar la segunda parte con un cabezazo de Parrott, quien con todo de cara mandó su remate lejos de la portería de Ryan.

Luego le llegó el turno al Levante. Jon Ander Olasagasti, totalmente liberado, cazó un balón dentro del área que obligó a Valles a lucirse una vez más para evitar el tanto.

En el córner posterior llegó el tercero de los 'granotas'. El capitán Roger Brugué entró desde atrás sin oposición para conectar un remate de cabeza que ni Valles ni Roca pudieron despejar. Era el minuto 55 y el Levante se adelantaba en el marcador por tercera vez y obligaba de nuevo al Betis a reaccionar.

Pero con el viento a favor, el Levante no iba a echar el freno y de nuevo Brugué amplió la ventaja cazando un balón suelto tras un disparo de Romero, que superó a Valles pero que se topó con el palo.

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Parecía que la fiesta local había llegado a su fin, pero con el Betis volcado en busca de una remontada prácticamente imposible, el Levante encontró el espacio para marcar un quinto y último gol. Etta Eyong sirvió un balón en bandeja para Olasagasti, que remató de cabeza para superar a Valles y cerrar la tarde en el Ciutat.