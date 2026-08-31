Álex Palou vuelve a hacer historia y se corona pentacampeón de Indycar

Se agotan los calificativos para Álex Palou. El español continúa haciendo historia en Indycar al convertirse en el primer piloto en conquistar cinco campeonatos estadounidenses en seis años (2021, 2023, 2024, 2025 y 2026), tras acabar décimo en la carrera 1 del óvalo de Milwaukee. Con su quinta Copa Astor, el catalán se erige como el tercer piloto más laureado de la historia, solo por detrás de Scott Dixon (6) y AJ Foyt (7).

Palou es una leyenda de Indycar. El de Sant Antoni de Vilamajor ha conquistado su cuarto título estadounidense consecutivo, igualando una hazaña que solo había logrado un piloto hasta ahora: Sébastien Bourdais, entre 2004 y 2007. Además, el español suma seis victorias en lo que llevamos de temporada (St. Petersburg, Alabama, Long Beach, Detroit, el Superspeedway de Nashville y Portland), su segunda campaña con más triunfos en Indycar, solo por detrás de 2025, año en el que ganó las 500 Millas de Indianápolis y logró ocho victorias. 2026 está siendo su mejor año en clasificación, ya que el catalán ha conseguido hasta ocho poles, a falta de la última carrera (del 4 al 6 de septiembre en Laguna Seca).

2026, uno de los mejores años para Álex Palou

2026 está siendo un año histórico para el español, con seis victorias y ocho poles, a falta de la última prueba en Laguna Seca (4-6 septiembre). Palou empezó la temporada de la mejor manera, triunfando en las calles de St. Petersburg, pero en Phoenix tuvo un contratiempo. El catalán tuvo que abandonar por un toque con Rinus Veekay y dejó el liderato de la general a Josef Newgarden. Palou acabó segundo en el estreno de Arlington y ascendió a la segunda posición en el campeonato, por detrás de Kirkwood que ganó en las calles de Texas.

Palou volvió a la senda de la victoria y logró dos triunfos consecutivos, en Alabama y en Long Beach, para ponerse líder de la general. Una mala decisión estratégica hizo que el español acabara quinto en el circuito interior de Indianápolis, antes de la gran cita. El catalán logró la pole para la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis, pero no pudo convertirla en victoria, a pesar de liderar durante gran parte de la carrera. Una mejor estrategia y el final más apretado de la historia de la Indy500 dieron a Felix Rosenqvist el triunfo en la mítica carrera. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor acabó séptimo y se libró de la descalificación, aunque su Chip Ganassi Racing #10 no superó las verificaciones de la altura del alerón delantero. La sanción le hizo perder cinco puntos en el campeonato, aunque siguió comandando la categoría.

Palou volvió a triunfar en Detroit, con Kirkwood segundo, y aumentó su distancia al frente del campeonato. En el óvalo de St. Louis siguió la maldición del español porque, después de empezar liderando, tuvo varios contratiempos en las paradas, se quedó sin combustible al entrar a boxes, y acabó en la 17º posición. Los problemas siguieron en Road America, ya que un drive through por exceso de velocidad en el pit lane privó al catalán de una victoria que se llevó Lundgaard. El piloto de Chip Ganassi terminó quinto. Palou también finalizó quinto en Mid-Ohio, en una prueba sin banderas amarillas en la que triunfó Pato O’Ward.

Álex Palou logró la victoria en el Superspeedway de Nashville y en el circuito de Portland, y llegó a contar con 110 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Kirkwood. Marcus Ericsson se alzó con el triunfo en el estreno de las calles de Markham (Canadá), con el cuarto puesto de Palou y el accidente de Kirkwood, que puso en bandeja el quinto campeonato de Indycar al español. Kirkwood ganó en las calles de Washington D.C., en una prueba muy complicada para el catalán, con problemas en boxes y un accidente. Palou dejó visto para sentencia el título de la categoría estadounidense en la carrera 2 de Milwaukee, con la quinta posición y la sexta de Kirkwood, para certificarlo en la primera prueba del óvalo, terminando décimo.

Un Palou inteligente conquista su quinto campeonato de Indycar en el óvalo de Milwaukee

El sábado solo se pudieron completar 90 vueltas de la carrera 1 de Milwaukee porque la lluvia hizo acto de presencia. La prueba se reanudó el domingo, después de disputarse la segunda carrera, que terminó con el triunfo de Pato O’Ward.

El mexicano salió y conservó la primera posición, con un Palou que no se quería meter en líos. Con mejores neumáticos y tras salir 14º, el español remontó hasta la noveno posición, mientras que su máximo oponente en el campeonato, Kirkwood, bajó hasta el 15º puesto, hasta que entró en boxes. Palou cambió de estrategia y también paró en la vuelta 122. Cuando los demás pilotos entraron a boxes, el catalán estaba décimo, mientras que Malukas, con otra estrategia, estaba líder, con O’Ward segundo y Lundgaard tercero.

Malukas entró en boxes y dejó el liderato a O’Ward. La bandera amarilla apareció en la vuelta 152 por el trompo de Mick Schumacher. Kirkwood había entrado en boxes, pero no pudieron trabajar en su coche porque entró bajo bandera amarilla. La prueba volvió a verde en el giro 164 con Malukas primero y O’Ward segundo. Palou adelantó a Ericsson y luchó contra Veekay por la séptima posición, mientras que Kirkwood cayó al 15º puesto.

Rasmussen y Ericsson se acercaron y superaron al español, que bajó a la undécima plaza, antes de que realizara su última parada en la vuelta 193. En la cabeza de carrera, Malukas consiguió ponerse en la estrategia óptima que llevaba O’Ward, cuando salió la amarilla porque Power se tocó contra el muro.

La carrera se relanzó en la vuelta 211 con Malukas al frente y O’Ward segundo. Palou era séptimo, pero cayó a la novena después de que Veekay y Rasmussen le superaran. La prueba volvió a neutralizarse tras el accidente de Collet en el giro 214.

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Pato O’Ward triunfó en la carrera 1 de Milwaukee tras superar en la relanzada a Malukas, que acabó segundo y se quejó de un problema en la caja de cambios. Rinus Veekay completó el podio en tercera posición y el mexicano conquistó las dos pruebas en el óvalo de Milwaukee. Álex Palou certificó su quinto título de Indycar después de acabar décimo en una carrera inteligente y sin arriesgar.

Fuente: Sport