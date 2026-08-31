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Decisión esperada

Leo Messi anuncia su retiro de la selección argentina

La derrota en la final del Mundial y la muerte de su padre, Jorge, semanas atrás, marcan el epílogo de una carrera brillante

19/07/2026 19 July 2026, US, East Rutherford: Argentina's Lionel Messi reacts during the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Tom Weller/dpa SOCIEDAD DEPORTES Tom Weller/dpa

19/07/2026 19 July 2026, US, East Rutherford: Argentina's Lionel Messi reacts during the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Tom Weller/dpa SOCIEDAD DEPORTES Tom Weller/dpa / Tom Weller/dpa / Europa Press

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Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires

Leo Messi decidió despedirse de la selección argentina. La final perdida ante España y la muerte de su padre, Jorge, semanas atrás, parecen haber precipitado la decisión que estremeció a todo un país. Sin embargo, era un paso que había meditado profundamente. La carrera de "La Pulga" termina con 124 goles en el equipo que comenzó a liderar en 2010 y con el cual obtuvo la Copa en Catar y dos subcampeonatos mundiales.

Este es el mensaje completo, escrito el 21 de julio, dos días después de perder ante España:

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección.

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

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Reacciones de sus compañeros

Uno de los primeros en reaccionar fue Rodrigo de Paul. "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que estaba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección… solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! sos eterno". Leandro Paredes se sumó de inmediato: "Gracias por asbolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán". El Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico y Ángel Di María expresaron también su agradecimiento. Lo mismo que Lisandro Martinez: "Una tristeza enorme la verdad, uno nunca se prepara para estas cosas, pero de todo corazón GRACIAS!! Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo, ganador en el futbol y ganador en la vida!! Mi hija va a estar muy orgullosa de que su padre compartió equipo con un ser humano extraordinario. Sos el mejor deportista de la historia porque del futbol la verdad que no hay comparación. Te quiero muchísimo".

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Fuente: El Periódico

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