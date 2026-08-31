Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa de Chipre busca puzolanas en Gran CanariaUD Las PalmasJubilados canariosPeregrinaje al PinoEsqueletos urbanísticos en Gran CanariaPuerto de Las PalmasDelfines en Gran Canaria
instagramlinkedin

Fichajes

El Real Madrid paga la cláusula de rescisión del racinguista Sergio Martínez

El futbolista de Laredo abandona así la disciplina verdiblanca después de una trayectoria de formación íntegramente ligada al club

Sergio Martínez celebra su gol ante el Villarreal.

Sergio Martínez celebra su gol ante el Villarreal. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Santander

El Racing de Santander y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso del canterano Sergio Martínez, por el que el conjunto madrileño abonará en un único pago la totalidad de la cantidad fijada en su cláusula de rescisión.

El futbolista de Laredo abandona así la disciplina verdiblanca después de una trayectoria de formación íntegramente ligada al Racing, al que llegó con diez años, según informó este lunes el club cántabro en un comunicado.

Martínez ha pasado por todas las categorías de la cantera racinguista, desde el Alevín B hasta alcanzar el primer equipo, con el que ha disputado 15 encuentros.

El Racing destacó la progresión del jugador durante su etapa en la entidad y le deseó éxito en sus próximos retos profesionales y personales.

Noticias relacionadas

"Estamos muy orgullosos de tu progresión en nuestro club y de cómo has defendido el escudo todos estos años. Los Campos de Sport de El Sardinero siempre serán tu casa", concluye el comunicado.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
  3. Evacuada en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante en Gran Canaria
  4. El bar de Las Palmas de Gran Canaria que conquista con sus platos de cocina canaria: las costillas asadas son la especialidad de la casa
  5. Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
  6. Una doctora y una enfermera fuera de servicio logran reanimar a una conductora antes de ser evacuada en helicóptero en Gran Canaria
  7. Dos incendios movilizan a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria
  8. La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote

El Real Madrid paga la cláusula de rescisión del racinguista Sergio Martínez

El Real Madrid paga la cláusula de rescisión del racinguista Sergio Martínez

Jesé: una roja que provoca el adiós a su cruce con Morata

Jesé: una roja que provoca el adiós a su cruce con Morata

La obra más innovadora del Ballet Nacional inicia el 30º Temudas

La obra más innovadora del Ballet Nacional inicia el 30º Temudas

Jesé Rodríguez ve una roja cinco años después y dice adiós a su cruce con Álvaro Morata

Jesé Rodríguez ve una roja cinco años después y dice adiós a su cruce con Álvaro Morata

La Ley de Propiedad Horizontal lo hace oficial: si un propietario no paga las cuotas, la comunidad de vecinos puede embargar sus bienes

La Ley de Propiedad Horizontal lo hace oficial: si un propietario no paga las cuotas, la comunidad de vecinos puede embargar sus bienes

Arranca un curso con libros gratis, psicólogos y navidades más largas

Arranca un curso con libros gratis, psicólogos y navidades más largas

El señor Fox

El señor Fox

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %
Tracking Pixel Contents