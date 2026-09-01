El 'boom' desenfrenado de los juegos fantasy: de competir con amigos a celebrar goles del rival

Fútbol y amigos es uno de los mejores planes que alguien puede hacer, y, si eso lo unes a un juego para móviles, el resultado posiblemente sea un éxito. Eso es lo que ocurre con los juegos 'fantasy', que durante los últimos años han ido creciendo en popularidad. Entre todas sus modalidades, prácticamente iguales entre ellas, acumula más de 8 millones de jugadores activos, con el fútbol como gran atractivo -aunque también haya en otros deportes como el ciclismo o el baloncesto-. El formato es sencillo: con un presupuesto limitado hay que hacer una plantilla de 11 jugadores y, en base a sus actuaciones en la vida real, dan más o menos puntos.

Las posiciones son portero, defensa, centrocampista y delantero (no hay laterales, extremos o pivotes) y no todos los aspectos puntúan igual, ya que varían según la posición: una portería a 0 le da más puntos a un defensa que a un delantero, al igual que los goles encajados. En base a sus actuaciones, los jugadores van subiendo o bajando de valor, por lo que hay que estar atentos para comprar y vender. Algunos de los aspectos que se valoran son los minutos jugados, los goles anotados y recibidos, los despejes o las tarjetas. Cuantos más puntos, más dinero para mejorar el equipo.

El mercado para fichar jugadores se actualiza diariamente. Se puja una cantidad al futbolista que se quiere fichar según su valor y, si al finalizar el mercado la puja es la más alta, se lo lleva. También están los famosos 'clausulazos', cuyo funcionamiento es similar al de la realidad: cada jugador tiene una cláusula de rescisión que puedes subir pagando de tu propio dinero en el juego, pero tu rival puede decidir pagarla y llevarse a tu futbolista sin necesidad de negociar contigo. Las cláusulas se pueden pagar hasta 24 horas antes de que empiece la jornada.

Funciones premium

Estos juegos suelen tener un modo premium, en el que, a cambio de un pago único anual, se desbloquean funciones únicas. Por ejemplo, se puede tener un capitán, que consiste en seleccionar un futbolista de tu plantilla para que su puntuación sea doble. También se puede poner un entrenador, el cual se compra en el mercado al igual que los jugadores y, en base al resultado de su equipo, se dan puntos: cinco si el equipo gana, dos si empata y cero en caso de derrota. Otra función premium es el banquillo, donde se pueden poner suplentes, uno por posición, y en caso de que alguno de los titulares no juegue ni un minuto, este lo sustituirá y puntuará por él.

Un juego que engancha

Una experiencia que atrapa. Como explica José Carlos Santamargarita, uno de esos atraídos a la experiencia 'fantasy', "llevo tres años jugando y la verdad es que estoy contento. Hay situaciones, como cuando me hacen un clausulazo o expulsan a un jugador de mi equipo, que cabrean bastante, da demasiada rabia que te pase eso mientras tu amigo, que lleva a jugadores del colista, queda primero. Además, provoca que vea partidos que en otro contexto no me interesarían".

Aunque llevar a los jugadores del FC Barcelona y Real Madrid puede parecer la mejor opción porque son los que mejores futbolistas tienen, no siempre lo es. Hay que prestar atención a los partidos de cada fin de semana porque a veces hay equipos que son menos aconsejables que otros. Además, hay que mirar las posibilidades que tiene cada jugador de ser titular, y para ello, ya hay muchas aplicaciones que permiten mirarlo. Algunas, muestran el once más probable de cada equipo, el porcentaje de ser titular de cada jugador o la evolución de valor.

El 'fantasy' aumenta la competitividad y la emoción del fútbol / LaLiga

Premios y castigos 'fantasy'

Otra opción por la que se decantan algunos grupos de amigos es la de poner recompensas y penitencias para incentivar a jugar, a competir y a no abandonar el juego en enero cuando una ya se ve descolgado en la tabla. Una de las ideas más famosas es la de que quien queda último cada semana, pone un par de euros para salir a cenar juntos al final de la temporada. También se puede hacer eso, pero dar como recompensa camisetas de fútbol a los tres ganadores. Las opciones son tan variadas como grupos de amigos hay.

Adrián Cambra, otro 'jugador fantasy', señala que en su caso "somos diez y cada uno pone seis euros; tres son para comprar el premium, que le da más vida al juego, y los otros tres son para premios para los tres primeros clasificados. Veinte euros para una o varias camisetas de fútbol para el ganador, diez para el subcampeón y cinco para el tercero".

Una alternativa que se puso de moda, sobre todo a principios de la temporada pasada, fue la de los 'castigos fantasy'. En lugar de hacerle pagar una cantidad simbólica al último clasificado, se le hacía pasar una penitencia como bañarlo en leche o tener que decir alguna estupidez en público.

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En el modo premium, a cambio de un pago único anual, desbloqueas funciones únicas / Lucía Company

Los juegos fantasy han conseguido convertir el fútbol en una experiencia más competitiva y entretenida entre amigos. Su éxito se basa en combinar estrategia, conocimiento futbolístico y decisiones constantes. Además, las funciones premium, los premios y las penalizaciones aumentan la emoción y mantienen el interés durante toda la temporada. Más allá de los puntos y la clasificación, estos juegos también consiguen que los participantes sigan más partidos y se impliquen de una forma diferente en el fútbol.