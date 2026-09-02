El CV Emalsa Gran Canaria presenta su nueva equipación para la temporada 2026/2027

El CV Emalsa Gran Canaria presentó este miércoles su nueva equipación para la temporada 2026/2027 en un acto celebrado en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Almatriche, donde el club y Emalsa escenificaron el fortalecimiento de su colaboración en favor del deporte femenino y del voleibol base en la isla.

La nueva indumentaria mantiene los colores tradicionales del equipo, amarillo para la primera equipación y violeta para la segunda, e incorpora elementos inspirados en la cultura y el patrimonio de Canarias, reforzando la identidad del club con Gran Canaria. La equipación ha sido diseñada por Acerbis.

La alcaldesa, Carolina Darias, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, con las nuevas camisetas del CV Emalsa / LP/DLP

Respaldo institucional

La presentación contó con la asistencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; la directora general de Emalsa, Mercedes Fernández-Couto; la concejala de Deportes, Carla Campoamor; el director general del club, Javier Campos; y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, además de integrantes del cuerpo técnico y de la plantilla.

Durante el acto, Darias destacó el papel del club en el desarrollo del voleibol femenino y del deporte base, subrayando que la ciudad "es líder en voleibol" y que contar con equipos femeninos en la Liga Iberdrola supone "un orgullo, pero también una responsabilidad para seguir impulsándolos". La alcaldesa también tuvo un recuerdo para la expresidenta del club Rosa Bolaños, fallecida recientemente, de quien destacó la huella que dejó en la entidad y en el deporte grancanario.

La alcaldesa, Carolina Darias, saluda a Magui Frías / LP/DLP

Compromiso con el deporte femenino

Por su parte, Mercedes Fernández-Couto señaló que la colaboración entre Emalsa y el club se desarrolla a través de la Fundación Emalsa, reactivada para impulsar proyectos de responsabilidad social y fomentar la práctica deportiva entre niñas y jóvenes.

El director general del CV Emalsa Gran Canaria, Javier Campos, aseguró que el respaldo de la empresa permite al club seguir creciendo tanto en la élite del voleibol nacional como en la formación de nuevas jugadoras. También dedicó unas palabras de homenaje a Rosa Bolaños, a quien atribuyó un papel fundamental en la consolidación del proyecto deportivo.

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Con esta nueva imagen, el conjunto grancanario afronta la temporada 2026/2027 con el objetivo de continuar compitiendo al máximo nivel y seguir representando a Gran Canaria en la máxima categoría del voleibol femenino español.