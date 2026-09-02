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El Madrid toma medidas con Asencio y le abre expediente

El club activa el procedimiento disciplinario interno tras la condena al defensa por conducir bajo los efectos del alcohol

Raúl Asencio.

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Sergi Castillo

El Real Madrid ya ha tomado medidas ante el episodio protagonizado por Raúl Asencio el pasado 16 de agosto en Gran Canaria. Según ha informado Melchor Ruiz en la Cadena COPE, el club blanco ha abierto un expediente disciplinario al defensa por los hechos, tal y como contempla el régimen interno de la entidad.

Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial después de ser interceptado en un control preventivo en San Bartolomé de Tirajana. El futbolista dio 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba y 0,88 en la segunda, frente al límite de 0,25 mg/l. La cifra supera además el umbral de 0,60 mg/l establecido para que la conducción bajo los efectos del alcohol constituya delito.

El central reconoció los hechos tres días después, el 19 de agosto, en un juicio rápido. La sentencia de conformidad le impuso una multa de 14.400 euros, a razón de 120 euros diarios durante cuatro meses, además de la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

El Madrid ya conocía lo ocurrido

La entidad madridista no se ha enterado ahora de lo sucedido. Según la información de Melchor Ruiz, el propio Asencio comunicó al club lo ocurrido. El Real Madrid considera que el comportamiento del futbolista afecta a la imagen de la entidad y, por este motivo, ha decidido activar el procedimiento previsto en su normativa interna.

La apertura del expediente no implica todavía que se haya decidido cuál será el castigo. El club deberá valorar la gravedad de los hechos antes de determinar la sanción que corresponda, que podría traducirse en una multa económica.

Existe un precedente reciente dentro de la plantilla. La pasada temporada, el Real Madrid impuso una sanción de 500.000 euros a Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde después del incidente que ambos protagonizaron. El castigo sirve como referencia del margen que tiene la entidad para actuar internamente, aunque cada caso se estudia de forma individual.

Un verano complicado

El episodio llega en un momento especialmente delicado para el defensa canario. Asencio no pudo participar en el amistoso que el Real Madrid disputó contra el Schalke 04 en Gelsenkirchen el día de la detención porque se encontraba recuperándose de una lesión. Contratiempo físico que también le ha hecho perderse el inicio de la temporada.

Ahora, además de la sanción deportiva que pueda imponerle el Real Madrid, el futbolista afronta otro frente judicial. Este jueves está previsto que comience en Las Palmas de Gran Canaria el juicio por el caso relacionado con la difusión no autorizada de vídeos de contenido sexual grabados en 2023.

En esa causa, la Fiscalía solicita inicialmente dos años y medio de prisión para Asencio, aunque el Ministerio Público ha contemplado retirar la acusación contra el madridista si las jóvenes afectadas ratifican su perdón durante el juicio. La vista está fijada para los días 3, 4 y 7 de septiembre.

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El Real Madrid, mientras tanto, ya ha dado el primer paso. Asencio tiene abierto un expediente disciplinario y ahora deberá esperar para conocer qué sanción interna le impone el club.

Fuente: Sport

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