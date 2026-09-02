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Tiger Woods evita la cárcel pero no podrá conducir durante cinco años por un accidente de tráfico en marzo

"En nombre de la seguridad pública, si conduce, volverá inmediatamente a la cárcel", le dijo el juez estatal al golfista después del pacto con la fiscalía

Tiger Woods, ante el juez Darren Steele por el accidente de tráfico provocado en marzo de 2026.

Tiger Woods, ante el juez Darren Steele por el accidente de tráfico provocado en marzo de 2026. / CRYSTAL VANDER WEIT / AFP

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Redacción

Barcelona

Tiger Woods alcanzó este miércoles un acuerdo con la Fiscalía que le permitirá evitar la cárcel por el accidente de tráfico que sufrió el pasado marzo y por el que fue acusado de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas y de negarse a someterse a una prueba de orina.

Woods perderá, a cambio, la licencia de conducir durante 5 años y deberá pagar 1.500 dólares por los nuevos cargos que le impuso la Fiscalía, que fueron reducidos tras el acuerdo.

El golfista, de 50 años, acudió esta mañana a la audiencia en una corte del condado de Martin, en Florida, acompañado de su novia, Vanessa Trump, para declararse culpable de los nuevos cargos y cerrar el caso.

"En nombre de la seguridad pública, si conduce, volverá inmediatamente a la cárcel", le amenazó el juez estatal Darren Steele al golfista.

STUART, FLORIDA - SEPTEMBER 2: Tiger Woods attends a court hearing at Martin County Courthouse on September 2, 2026 in Stuart, Florida. Tiger Woods is expected to change his plea in the case over a DUI crash that occurred on March 27, 2026, on Jupiter Island in Martin County. Saul Martinez/Getty Images/AFP (Photo by Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tiger Woods atiende la citación judicial por un accidente de tráfico. / SAUL MARTINEZ / Getty Images via AFP

El accidente tuvo lugar el pasado 27 de marzo cuando Woods intentó rebasar con su vehículo a gran velocidad una camioneta con remolque en una carretera estrecha y terminó golpeando su parte trasera y volcando sobre el lado del conductor.

Ni el deportista, que viajaba solo, ni el conductor del otro vehículo resultaron heridos.

Aunque no dio positivo en la prueba de alcoholemia, Woods pasó varias horas en prisión tras negarse a someterse a un test de orina y ser acusado de conducir bajo la influencia de sustancias.

El ganador de 15 'majors' llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, tenía los "ojos vidriosos" y caminaba de forma "letárgica" durante su arresto tras el accidente de tráfico, según revelaron las autoridades.

Woods anunció días después del accidente que se apartaba temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud.

En febrero de 2021 el deportista sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave choque en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera, mientras que en 2017 cumplió servicios comunitarios después de ser detenido conduciendo bajo la influencia de sustancias.

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El golfista está alejado de la competición desde 2024, recuperándose de una rotura de tendón de Aquiles y también de su séptima operación de espalda.

Fuente: El Periódico

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