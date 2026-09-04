Barça y Real Madrid desechan el talento español en los banquillos

El fútbol español vive un momento álgido. Campeón del mundo, con sus futbolistas más revalorizados que nunca y sus entrenadores dirigiendo a algunos de los mejores clubes del fútbol mundial. Nunca los técnicos españoles estuvieron mejor valorados que ahora y los resultados son su mejor respaldo.

Los técnicos más reputados

Luis de la Fuente es la punta de lanza llevando a España a ganar el Mundial, la Eurocopa y la Nations League. Un paso por detrás aparece Luis Enrique Martínez, que ha llevado al París Saint-Germain a encadenar dos títulos de Champions, algo que solo había logrado Zinedine Zidane con el Real Madrid. Y no muy lejos está Mikel Arteta que ha llevado al Arsenal a la final de la Copa de Europa y a conquistar el título de la Premier 28 años después. En Inglaterra los técnicos españoles son recurrentes, con Xabi Alonso sentando en el banquillo del Chelsea tras su traumática experiencia en el Real Madrid, la presencia de Iraola en el Liverpool, Emery en el Aston Villa o Arbeloa en el Fulham. También destaca el debut de Cesc Fábregas en los banquillos en un Como que se estrenará esta temporada en la Champions por primera vez en su historia.

Sin embargo, paradójicamente en España los principales clubes de la Liga no apuestan por el talento de los técnicos españoles. El Atlético es un caso singular, porque la presencia de Diego Pablo Simeone en el banquillo rojiblanco desde hace 15 temporadas es algo inusual en el fútbol, especialmente en el español donde la volatilidad de los entrenadores es llamativa. Y si observamos los banquillos del resto de equipos españoles que jugarán la Champions, tampoco hay españoles, salvo la excepción del Villarreal, que cuenta con Íñigo Pérez. Ni el Real Madrid, con José Mourinho, ni el Barcelona de Hansi Flick, ni el Betis de Manuel Pellegrini ni la Real Sociedad de Matarazzo cuentan con españoles al mando de sus equipos.

Cuatro meses en una década

Pero analizando más detalladamente a los dos grandes, Real Madrid y Barcelona, hay un dato que llama poderosamente la atención. En la última década, solo han coincidido dos españoles en los banquillos de ambos durante cuatro meses. Y de esos cuatro meses, dos eran de verano. En 2016 era entrenador culé Luis Enrique, que estuvo hasta 2017. Por entonces entrenaba al Real Madrid un Zinedine Zidane que completaba su primero y exitosa etapa, que llegó hasta el 1 de junio de 2018. Entonces se hizo cargo del banquillo blanco Julen Lopetegui, lo que le costó el cargo de seleccionador, porque Luis Rubiales decidió despedirlo fulminantemente a días del Mundial de Rusia al conocer el acuerdo que había cerrado con Florentino Pérez.

Lopetegui se hizo cargo del equipo blanco oficialmente el 19 de junio y fue despedido 137 días después, el 29 de octubre de 2018, después de ser goleado en el Camp Nou (5-1) por el Barça de Ernesto Valverde. Precisamente aquel saludo entre Valverde y Lopetegui fue el único entre dos técnicos españoles en un clásico en esta década. 'Txingurri' se había hecho cargo del equipo azulgrana recogiendo el testigo de Luis Enrique y se mantuvo en el banquillo del Camp Nou tres temporadas, hasta el verano de 2020. Durante las mismas se midió en el banquillo blanco a Santiago Solari, que aguantó 132 días, hasta el 11 de marzo de 2019, en el que lo sustituyó de nuevo Zidane.

Zidane se mantuvo como técnico blanco hasta mayo de 2021, en el que se marchó dejando el banquillo a Carlo Ancelotti, al que recuperó del Everton. El francés había alternado con un Quique Setién que solo aguantó 25 partidos en Can Barça y con un Ronald Koeman que le relevó y después de acabar el curso en junio de 2020 siguió en el inicio del siguiente. La irregularidad culé provocó que el holandés fuera despedido llegando Sergi Barjuán como interino durante tres partidos, hasta que se hizo cargo Xavi Hernández. El de Tarrasa llegó en mitad de la temporada 2020-21 y se marchó en junio de 2024. Durante su estancia en el Barça Xavi siempre se midió a un Real Madrid dirigido por Carlo Ancelotti, que se mantuvo en banquillo hasta junio de 2025. Cuando Carletto entregó el testigo a su discípulo Xabi Alonso, Hansi Flick ya llevaba una temporada dirigiendo al Barcelona. El alemán vio caer a Xabi tras aquella derrota en la Supercopa de Yedda y goleó al Madrid de Arbeloa, para ser testigo directo del regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu.

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Así, que aquel exiguo periodo de cuatro meses, que es lo que duró Lopetegui en el Real Madrid se cuenta como el único periodo de la última década, y el último, en el que dos entrenadores españoles se han cruzado en los banquillos de Barcelona y Real Madrid. Joan Laporta y Florentino Pérez no confían en los técnicos españoles, o al menos no han tenido experiencias satisfactorias con ellos en estos últimos años en los que sus éxitos han llegado de la mano de entrenadores como Zidane, Flick o Ancelotti. En el Real Madrid no hay un técnico español laureado desde que Pérez despidió a Vicente del Bosque, quien luego hizo campeona del mundo a la selección en Sudáfrica. Laporta, por su parte, tiene buenos recuerdos de sus exitosas etapas con Guardiola y Luis Enrique al mando. Por el momento parece que aún tardará tiempo en repetirse un saludo entre dos técnicos españoles en un clásico.