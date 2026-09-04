Los canteranos condenados del Real Madrid enviaron los vídeos sexuales de la menor a seis chats grupales y once privados

Los tres canteranos del Real Madridque fueron condenados este jueves por la difusión de varios vídeos sexuales de una menor de edad grabados en un reservado del sur de Gran Canaria compartieron las imágenes por seis chats grupales y once conversaciones privadas de WhatsApp. En el caso de Asencio, que conocía el contexto del encuentro, solicitó que le enviaran las grabaciones y se las mostró a un amigo, pero quedó absuelto después de que las víctimas aceptaran sus disculpas.

La sentencia, dictada a viva voz al final del juicio y reflejada este viernes por escrito, señala que los jugadores Andrés García, Ferran Ruiz y Juan Rodríguez grabaron las relaciones sin el consentimiento de las dos jóvenes de 16 y 18 años que aparecían en las mismas. Y, pese a que las habían borrado de la galería enfrente de ambas, procedieron en los siguientes días a enviarlas a terceras personas en formato de una visualización.

Uno de los archivos estaba guardado bajo el nombre de "i tan guarres les canaries". Los compartieron, según recoge el fallo, por distintos grupos como: "Lo que Ferran quiera", "las queridas", "canariasic", "cabritinhas", "golf lima" y "los chavales".

Acuerdo con las defensas

La fiscal Mercedes Gil retiró después de alcanzar un acuerdo con las defensas la acusación que ejercía por los delitos contra la intimidad, en su modalidad de descubrimiento y revelación de secretos, que imputaba a los cuatro investigados. Lo hizo después de que las dos perjudicadas aceptasen las disculpas expresadas tras alcanzar un acuerdo extrajudicial, por el que recibieron una indemnización económica cuya cuantía se desconoce.

Sin embargo, el Ministerio Público mantuvo los cargos por el delito de distribución de pornografía infantil hacia los tres futbolistas, que formaban parte de la plantilla del Real Madrid C en 2023, cuando tuvieron lugar los hechos.

Un año de cárcel

A todos ellos se les impuso una condena de un año de prisión, con una orden de alejamiento hacia la menor por una duración de dos años y tres de inhabilitación profesional para no poder ejercer ninguna actividad u oficio que conlleve un contacto regular y directo con menores. Sin embargo, al carecer de antecedentes penales, ninguno de ellos ingresará a un centro penitenciario.

La magistrada consideró que el perdón manifestado hacia los cuatro implicados es válido y se concendió de forma voluntaria por las principales perjudicadas, por lo que consideró la pena acorde a derecho y declaró la firmeza de la misma.