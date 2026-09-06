US Open: Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo
El número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Madrid
El tenista murciano Carlos Alcaraz disputa este domingo los octavos de final del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada tenística, ante el estadounidense Tommy Paul.
El número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final.
La tenosinovitis que afectó a su muñeca derecha ya parece formar parte del pasado a tenor de lo enseñado por el murciano, de 23 años, en los encuentros que venció por un triple 6-4 ante el ruso Roman Safiullin, por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 y remontando frente al portugués Jaime Faría y por 6-3, 6-4 y 6-1 contra el chino Yibing Wu.
- Anabel Pantoja revela el motivo por el que deja Arguineguín tras siete años en Gran Canaria: 'Quiero luchar por mi familia
- Siempre es siempre': este barrio de Las Palmas de Gran Canaria convierte una pared en el recuerdo del piloto Jéremy Bernet
- Muere Alberto Montoya, referente de la veterinaria en Canarias y catedrático de la ULPGC
- El vicepresidente de Canarias alerta de un repunte migratorio e insiste en el cierre de fronteras para salvar vidas
- La réplica de un Eurofighter llega a Las Arenas para acercar la cultura de defensa a la población
- El restaurante de Gran Canaria que conquista con cocina canaria y carnes a la brasa: sus costillas con piña son un imprescindible
- El calor aprieta en Canarias: Gran Canaria rozará los 37 grados con noches de hasta 30
- ¿Puede Canarias vivir una crisis como la de Ceuta?