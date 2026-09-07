Mourinho tendrá que inventarse un 'Rodri' en la pizarra en el estreno ante el Inter

El Real Madrid se estrena este martes en la Champions 2026-27 ante un rival con pedigrí, el Inter de Milán. El equipo al que José Mourinho hizo campeón de Europa justo antes de desembarcar en el Real Madrid en su primera etapa de entrenador en el Santiago Bernabéu. Será una buena piedra de toque para ver cómo gestiona el portugués el vestuario después de cosechar la primera derrota de la temporada, el pasado viernes en La Cartuja ante el Betis. Se ha hablado mucho de la gestión de las sustituciones por parte del técnico, que volvió a sacar del campo al mejor jugador madridista hasta ese momento, el turco Arda Guler. Sin embargo, dejó en el césped a un Vinícius desaparecido hasta el minuto 85 y a un Kylian Mbappé que firmó su peor partido de lo que va de curso fallando ocasiones claras, entre ellas un penalti en el descuento.

Agujero en el mediocampo

Sin embargo, el gran contratiempo para el portugués es la ausencia de sus dos arquitectos de juego en la medular, el luso Bernardo Silva y el otomano Arda Guler. Tampoco podrá estar Camavinga y los tres por la misma razón: arrastran sanciones desde la última jornada de la pasada edición de la pasada temporada. Bernardo, aunque actuaba en el Benfica, hereda esa sanción en el Real Madrid y no podrá estar en la convocatoria de los blancos en este estreno de Champions. Y eso le complica este debut europeo porque no tiene un jugador para armar el juego desde el doble pivote.

La duda es si Mourinho improvisará reciclando a Jude Bellingham o a Brahim para que retrasen su posición y actúen junto a Federico Valverde en la medular ocupando el rol de Arda o de Bernardo Silva. Otro que podría jugar en el doble pivote reciclado es Trent Alexander-Arnold, jugador de buen pie y menos disposición defensiva, aunque esta posibilidad parece remota. La otra opción es apostar por un doble pivote con más músculo en el que podrían jugar juntos, por primera vez desde que protagonizaron la pelea a final del curso pasado, Valverde y un Tchouameni que llega de estar parado tras el Mundial.

Noticias relacionadas

Y como última alternativa, quizás la menos esperada, aparece la presencia del recién fichado Sergio Martínez, el centrocampista llegado del Racing de Santander que estaría más cómodo en ese rol porque tiene mucho que ver con su desempeño en el medio. Pero se antoja complicado que Mourinho le haga debutar directamente como titular y en un partido de la Champions ante un rival como el Inter. Así que toca ver que solución ofrece el técnico de Setúbal, que suele ser conservador y apuesta normalmente por la consistencia del equipo cuando tiene que tomar alguna decisión táctica. Sea como fuere, el mediocampo del Real Madrid está sensiblemente debilitado por las ausencias de tres futbolistas que han disfrutado de muchos minutos en este inicio de temporada.