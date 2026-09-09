Una pareja de atletas denuncia su “desastrosa experiencia” en el primer HYROX Tenerife: calor extremo, problemas con las pruebas y abandono por lesión

Vanessa Mellino y Javi Pastor llegaron al HYROX Tenerife 2026 con la ilusión de competir en casa y mejorar sus marcas. Para la pareja de atletas de PairX Hybrid no era una experiencia nueva: era su cuarto HYROX, una prueba que combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales y que reunió en Tenerife a miles de participantes durante el primer fin de semana de septiembre. Sin embargo, lo que debía ser una jornada especial acabó convirtiéndose, según su relato, en una experiencia marcada por las dificultades. A través de un vídeo publicado en redes sociales, ambos explicaron cómo pasaron “de esto a esto” y detallaron los problemas que encontraron durante la competición.

HYROX Tenerife era la primera edición del evento en Canarias y suponía el estreno de la isla como sede de una prueba internacional de este formato. La organización esperaba la participación de más de 10.000 atletas de más de 100 nacionalidades y las inscripciones partían de 109 euros para la modalidad individual y de 99 euros por persona en parejas.

Calor, asistencia médica y problemas con los materiales

La pareja acudió el viernes al recinto como espectadores antes de competir. Según Vanessa y Javi, desde el primer momento detectaron situaciones que les generaron preocupación. “Nada más entrar vimos cómo se llevaban a una chica en camilla”, explican. Ambos aseguran que hacía “un calor y un bochorno tremendo” y que miembros de la organización les comentaron que ya se habían producido varios traslados.

Otro de los puntos que más les preocupó fueron los trineos utilizados en una de las pruebas. Según su versión, observaron a participantes con dificultades para completar el ejercicio y detectaron problemas con algunas alfombras. “Vimos a chicos grandes como castillos que no podían con el trineo y muchos tapetes que se doblaban”, relatan.

La competición de la pareja estaba programada para el sábado a las 13:20. A pesar de las dudas iniciales, comenzaron con buenas sensaciones. “Íbamos corriendo por debajo de cinco minutos el kilómetro y con un ritmo bastante aceptable”, cuentan.

Una caída durante la prueba terminó condicionando la carrera

Los problemas llegaron en la estación del sled push, una de las pruebas de fuerza más exigentes del circuito. Según explican, les tocó una de las alfombras que, a su juicio, estaba en peor estado: “lenta, pesada y con pliegues”. Para ambos, este elemento acabó condicionando el resultado después de meses de entrenamiento. “Da pena que HYROX, con el dinero que mueve, no haya dado con una solución para esto”, señalan.

Poco después llegó el momento que terminó por cambiar la carrera. Durante uno de los tramos, Javi asegura que un trabajador encargado del carril rápido le apartó con el brazo cuando no había participantes detrás, provocando una caída contra Vanessa. “El pobre cayó al suelo y se hizo un esguince”, explica ella. Tras el incidente intentaron continuar. Acudieron a uno de los puestos de asistencia para solicitar ayuda y poder seguir compitiendo, pero aseguran que no encontraron la solución que esperaban. “Pedimos réflex para ver si podía seguir corriendo y nos dijeron que no quedaba”, cuentan. Además, relatan que en otro punto sanitario no pudieron ser atendidos en ese momento porque el equipo estaba ocupado con otro participante.

“No es culpa de la organización, pero esperábamos otras condiciones”

Finalmente, la lesión obligó a la pareja a abandonar la prueba antes de completarla. A pesar de la decepción, Vanessa y Javi aseguran que no responsabilizan directamente a la organización de todo lo ocurrido. “Entendemos que lo que nos pasó no es ni mucho menos culpa de la organización, sino más bien del tipo que no supo hacer bien su trabajo”, explican.

No obstante, sí ponen el foco en las condiciones generales del evento y en la importancia de cuidar una competición que exige una gran preparación física y económica. “Cuando inviertes tantas horas de entrenamiento, tantos madrugones, sacrificas tantas cosas y además te dejas tanto dinero para mejorar tu tiempo, buscas que la experiencia esté a la altura”, apuntan.

La pareja también mostró su preocupación por las condiciones de temperatura dentro del recinto. Según su percepción, fueron muchas las personas que necesitaron asistencia médica durante la jornada. “Estoy seguro de que más de diez personas salieron en camilla de allí”, afirma Javi, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.

Una experiencia que les deja dudas sobre volver a competir en Tenerife

Pese a la decepción, ambos reconocen que competir en Tenerife tenía un significado especial. Llegaban con más ilusión que nunca por disputar un evento internacional cerca de casa. “Jugando en casa estábamos más ilusionados que nunca”, señalan. Sin embargo, después de lo ocurrido aseguran que se pensarán volver a participar en una próxima edición en la isla. “Seguramente no volveremos a Tenerife a no ser que pongan aire acondicionado”, concluyen.

HYROX Tenerife cerró así su primera edición canaria con una importante respuesta de participación, aunque también con críticas de algunos atletas que reclaman mejoras en aspectos como la climatización, los materiales utilizados en las pruebas y la atención durante la competición.