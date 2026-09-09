FC Barcelona
Rodri llamó a Gayà para disculparse por sus palabras sobre el Valencia CF
El jugador del FC Barcelona se puso en contacto con el capitán del equipo che tras ser cazado por las cámaras hablando en el campo con Pau Cubarsí y diciendo respecto a sus rivales que "son muy malos..."
Rodri Hernández tuvo un gesto que le honra pasadas las horas del Valencia-FC Barcelona del pasado domingo. El jugador fue cazado por las cámaras del programa 'El Día Después' de Movistar+ hablando en el campo con Pau Cubarsí y diciendo respecto a sus rivales que "son muy malos...".
Unas palabras que trascendieron y podían doler al vestuario che, algo que no estaba en la intención del futbolista del Barça, que se comportó con espontaneidad. Rodri mantuvo una charla con Cubarsí en la que le dijo son "muy flojos, son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío". En otro momento, insistió. "Son muy malos, tío, son malísimos".
Incluso, el madrileño le preguntó en un momento del diálogo a Cubarsí: "¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?". El central catalán le respondió: "A poco de Europa". Rodri reaccionó abriendo la boca, como si no se lo pudiera creer.
Una conversación que debía quedar en el campo, pero cogió relevancia al ser revelada por televisión. Rodri no quería en ningún caro herir a sus compañeros de profesión valencianistas y nunca habría hecho estas declaraciones públicas. Fue una charla privada y distendida con la incidencia que fue recogida en imágenes.
Por ello, Rodri no tuvo repartos en ponerse en contacto con José Luis Gayà, al que conoce de la selección -compartieron incluso convocatoria para Qatar 2022 antes de que el lateral che se cayera por lesión- y mantuvo una conversación con él.
Rodri ha demostrado siempre por su buen talante y deportividad. Nunca ha estado inmerso en polémicas y siempre las intenta evitar. Por ello, su reacción fue inmediata a la que el programa desveló su conversación con Cubarsí.
Una controversia que el futbolista del FC Barcelona quiso cortar rápidamente y, sobre todo, aclarar la situación con Gayà, como máximo representante del vestuario del Valencia.
Fuente: Sport
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