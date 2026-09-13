Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ángel Víctor TorresResidencias universitarias en CanariasNuevos barcos de BalèariaTiempo en CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin

Fórmula 1

Monumental enfado de Alonso con Sainz tras su toque en Madrid: "¡Me ha arrinconado contra el muro!"

El incidente entre el asturiano y el madrileño durante el Gran Premio de España provocó daños en el alerón delantero del Aston Martin y una sanción de cinco segundos para el madrileño

Sainz y Alonso se tocaron en Madring

Sainz y Alonso se tocaron en Madring / DAZN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Queralt Uceda

Ya lo advertían varios pilotos antes del inicio del fin de semana en la capital española: Madring no iba a perdonar. Un trazado complejo que se intuía que podía dejar colisiones y accidentes. Pero lo que no esperaban los fans españoles de la Fórmula 1 es que fuesen sus pilotos locales quienes chocasen entre ellos. Y así sucedió.

Fernando Alonso era 18º y tenía por delante a Sainz. Bien es sabido que el Aston Martin no es, ni de lejos, el mejor coche de la parrilla, pero sí que tenía un mejor rendimiento que el FW48 en curva. Consciente de ello, el asturiano se lanzó por el interior de la 5. Y el madrileño le cerró la trazada, dejando sin espacio suficiente a Alonso, quien tuvo que frenar. Fue entonces cuando el '55' tocó el lateral izquierdo del alerón delantero de Fernando, dañándolo.

[Consulta la clasificación del Mundial de F1]

Y fue entonces cuando los espectadores pudieron ser testigos de su enfado a través de la radio. "¡Me ha arrinconado contra el muro!", se quejaba el bicampeón. "En la salida se ha chocado contra dos coches y ahora me ha arrinconado a mí contra el muro en la frenada", decía, visiblemente enfadado.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Noticias relacionadas y más

Aprovechando un coche de seguridad, Fernando tuvo que entrar con el AMR26 al box para cambiar el alerón delantero, perdiendo tiempo. Por su parte, al madrileño le cayó una sanción de 5 segundos. Finalmente, el madrileño acabó abandonando, mientras que Alonso finalizó en 17ª plaza.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. La policía vigila los puertos de Agadir, Tan - Tan y El Aaiún como puntos de salida de pateras
  3. Cruza dos carriles y acaba contra una parada de guaguas en Canarias
  4. Buscan a dos hombres desaparecidos en Las Palmas de Gran Canaria
  5. La surrealista escena de un pasajero al terminar un viaje en Canarias
  6. Detenido tras darse a la fuga de un control policial en Las Palmas de Gran Canaria
  7. La Aemet anuncia más calor y calima en Canarias este domingo: las temperaturas seguirán subiendo
  8. Roberto Herrera rompe su silencio tras abandonar 'Cerca de ti' después de 15 años al frente del programa de RTVE Canarias: 'Es mi decisión

Teresa López la Hilandera, la mujer que mantuvo viva la memoria artesanal de Valsequillo

Teresa López la Hilandera, la mujer que mantuvo viva la memoria artesanal de Valsequillo

Gran Premio de España de Fórmula 1, en imágenes

Gran Premio de España de Fórmula 1, en imágenes

Beatriz Navarro: "Miramos mucho a las marcas chinas, sobre todo cómo son capaces de lanzar coches en dos años"

Beatriz Navarro: "Miramos mucho a las marcas chinas, sobre todo cómo son capaces de lanzar coches en dos años"

Un gol de Adrián Niño en el tramo final da el empate al Málaga en Balaídos

Un gol de Adrián Niño en el tramo final da el empate al Málaga en Balaídos

Herido un menor de 16 años tras chocar un coche y una moto en Agüimes

Herido un menor de 16 años tras chocar un coche y una moto en Agüimes

La conquista de Gran Canaria que estuvo 55 años sin volver a verse: la película de Marcello Mastroianni que sobrevivió en Italia

La conquista de Gran Canaria que estuvo 55 años sin volver a verse: la película de Marcello Mastroianni que sobrevivió en Italia

Sigue en directo la etapa 21 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 21 de la Vuelta a España 2026

Actuación de Los Gofiones en el acto de la Federación insular de Fútbol

Tracking Pixel Contents