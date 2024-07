Partido: Finlandia - España

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Willy Hernangomez España " Willy Hernangomez [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mikael Jantunen. cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 2 - 0 Jacob Grandison Finlandia " Canasta de Jacob Grandison [Finlandia] con asistencia de Olivier Nkamhoua cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 2 - 2 Lorenzo Brown España " Lorenzo Brown [España] falla el triple, pero Willy Hernangomez realiza un palmeo y consigue anotar. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 2 Edon Maxhuni Finlandia " Edon Maxhuni [Finlandia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Santi Aldama. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 2 Xabi López-Arostegui España " Xabi López-Arostegui [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Mikael Jantunen. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 4 - 2 Olivier Nkamhoua Finlandia " Canasta de Olivier Nkamhoua [Finlandia] cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 4 - 4 Willy Hernangomez España " Canasta de Willy Hernangomez [España] con asistencia de Lorenzo Brown cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 4 Elias Valtonen Finlandia " Elias Valtonen [Finlandia] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 4 - 6 Sergio Llull España " Bandeja de Sergio Llull [España] cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 6 Olivier Nkamhoua Finlandia " El balón sale fuera tras un mal pase de Olivier Nkamhoua [Finlandia] cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 4 - 6 Sergio Llull España " Sergio Llull [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Mikael Jantunen. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 4 - 6 Jacob Grandison Finlandia " Jacob Grandison [Finlandia] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 4 - 6 Jacob Grandison Finlandia " Jacob Grandison [Finlandia] corta el pase a Xabi López-Arostegui cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 6 - 6 Olivier Nkamhoua Finlandia " Mate de Olivier Nkamhoua [Finlandia] tras un contraataque, con asistencia de Jacob Grandison cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 6 - 8 Lorenzo Brown España " Bandeja de Lorenzo Brown [España] cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 6 - 8 Elias Valtonen Finlandia " Elias Valtonen [Finlandia] falla el triple cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 6 - 8 Miro Little Finlandia " Miro Little [Finlandia] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 6 - 8 Sasu Salin Finlandia " Sasu Salin [Finlandia] corta el pase a Santi Aldama cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 8 - 8 Mikael Jantunen Finlandia " Bandeja de Mikael Jantunen [Finlandia] tras un contraataque, con asistencia de Sasu Salin cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 8 Lorenzo Brown España " El balón sale fuera tras un mal pase de Lorenzo Brown [España] cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 8 Miro Little Finlandia " Miro Little [Finlandia] corta pase y el balón sale fuera. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 8 - 10 Santi Aldama España " Mate de Santi Aldama [España] cuarto 1 minuto 05 ' puntos 3 Resultado 11 - 10 Miro Little Finlandia " Triple de Miro Little [Finlandia] con asistencia de Sasu Salin cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 11 - 10 Olivier Nkamhoua Finlandia " 1ª Falta personal de Olivier Nkamhoua [Finlandia] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 11 - 11 Willy Hernangomez España " Willy Hernangomez [España] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 11 - 12 Willy Hernangomez España " Willy Hernangomez [España] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 11 - 12 Sasu Salin Finlandia " Sasu Salin [Finlandia] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Olivier Nkamhoua cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 11 - 12 Finlandia " Tiempo de posesión agotado cuarto 1 minuto 06 ' puntos 3 Resultado 11 - 15 Rudy Fernández España " Triple de Rudy Fernández [España] con asistencia de Juan Núñez cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 11 - 15 Olivier Nkamhoua Finlandia " Olivier Nkamhoua [Finlandia] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 11 - 15 Santi Aldama España " Santi Aldama [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksander Madsen. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 11 - 15 Olivier Nkamhoua Finlandia " Olivier Nkamhoua [Finlandia] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 11 - 15 Juan Núñez España " Juan Núñez [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andre Gustavson. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 11 - 15 Rudy Fernández España " 1ª Falta personal intencionada de Rudy Fernández [España] sobre Andre Gustavson cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 12 - 15 Andre Gustavson Finlandia " Andre Gustavson [Finlandia] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 13 - 15 Andre Gustavson Finlandia " Andre Gustavson [Finlandia] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 15 - 15 Aleksander Madsen Finlandia " Canasta de Aleksander Madsen [Finlandia] con asistencia de Edon Maxhuni cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 15 - 15 Rudy Fernández España " Rudy Fernández [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mikael Jantunen. cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 17 - 15 Andre Gustavson Finlandia " Bandeja de Andre Gustavson [Finlandia] con asistencia de Aleksander Madsen y tiro libre adicional por la falta de Jaime Pradilla cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 17 - 15 Jaime Pradilla España " 1ª falta personal de Jaime Pradilla [España] sobre Andre Gustavson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 17 - 15 España " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 18 - 15 Andre Gustavson Finlandia " Andre Gustavson [Finlandia] encesta el tiro libre adicional cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 18 - 15 Edon Maxhuni Finlandia " Edon Maxhuni [Finlandia] corta el pase a Darío Brizuela cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 20 - 15 Mikael Jantunen Finlandia " Mate de Mikael Jantunen [Finlandia] tras un contraataque, con asistencia de Edon Maxhuni cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 20 - 17 Darío Brizuela España " Bandeja de Darío Brizuela [España] cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 20 - 17 Darío Brizuela España " Primera falta personal de Darío Brizuela [España] sobre Edon Maxhuni cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 20 - 17 Edon Maxhuni Finlandia " Edon Maxhuni [Finlandia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juan Núñez. cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 20 - 17 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 20 - 17 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 20 - 17 Mikael Jantunen Finlandia " Mikael Jantunen [Finlandia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández. cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 20 - 17 Rudy Fernández España " El balón sale fuera. cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 20 - 17 Aleksander Madsen Finlandia " 1ª Falta personal en ataque de Aleksander Madsen [Finlandia] sobre Jaime Pradilla