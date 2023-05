Manchester City - Real Madrid en directo

¡¡¡¡¡CARLO ANCELOTTI SE LA JUEGA CON ÉDER MILITAO!!!!! El técnico italiano prioriza la titularidad del central brasileño por delante de Antonio Rüdiger, regresando al once tras cumplir sanción en el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Pese al golpe de hace unos días contra el Getafe, Eduardo Camavinga no se pierde la cita, ocupando el lateral izquierdo. La entidad de Chamartín busca la final en Estambul con el mismo once que alineó en el correctivo al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou.