Barcelona - Sevilla en directo

¡¡¡¡SAMPAOLI HACE DEBUTAR A PAPE GUEYE!!!! La presencia de francosenegalés en el once inicial refuerza la sala de mandos, fortificada con un Joan Jordán que regresa también a un mediocampo en el que no aparece Fernando Reges. La lesión en el isquiotibial de Jesús Navas abre las puertas de la titularidad a Gonzalo Montiel. Hay cuatro cambios con respecto al once utilizado en la victoria frente al Elche.