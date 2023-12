Real Madrid - Granada CF en directo

¡¡¡¡ANCELOTTI NO ALIMENTA EL EXCESO DE CONFIANZA!!!!! El técnico italiano no se fía del penúltimo clasificado de LaLiga y tan solo presenta un cambio con respecto al triunfo frente al Nápoles en la Liga de Campeones, entrando Joselu en el once en el lugar de Dani Ceballos. Da continuidad a la línea defensiva con Ferland Mendy en el lateral, no dosifica a Bellingham ni a Rodrygo Goes y mantiene a Brahim Díaz de inicio para que agarre ritmo competitivo.