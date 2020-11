La mujer se empodera en la Policía Nacional

Tuvo que pasar siglo y medio para que la voz femenina comenzara a escucharse en las comisarías del país más allá de quienes lo hacían en tareas administrativas. Ocurrió el 30 de junio de 1979, cuando sólo unos meses después de que entrara en vigor la Constitución un total de 42 mujeres ingresaran en la Policía Nacional. Desde entonces ha llovido mucho y su presencia se ha ido incrementando hasta llegar a ocupar en la actualidad aproximadamente el 14% del total de la plantilla. Detrás de cada una de ellas hay una historia en la que se demuestra cómo se han ido incorporando y ascendiendo hasta puestos de mando.

Es el caso de Lucía Navarro. Natural de la capital grancanaria, ingresó en 1990 en una de las promociones con mayor presencia femenina. "De los mil que entramos, 200 éramos mujeres" , apostilla. Ella es el reflejo de una auténtica carrera policial: empezó como agente, pasó después a oficial, subinspectora y, finalmente, inspectora, cargo que ocupa en la actualidad dentro de Brigada Provincial de Extranjería y Frontera como jefa del grupo de expulsión. Navarro tiene buen recuerdo de

los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde inició sus prácticas. "Estuvimos desde un año antes. Salimos de prácticas en junio del 91 y nos dio tiempo a vivir lo que era la ciudad en ese periodo preolímpico. Fue muy emocionante y una oportunidad" . Una oportunidad de aprender el oficio a la velocidad de la luz. "Todo era sobre la marcha", apunta.

Asegura Navarro que el hecho de ser mujer no ha supuesto ningún tipo de discriminación dentro del cuerpo. "Desde que entré se nos ha tratado como una más" . La única diferencia que ha visto con el paso de los años es que la presencia de las agentes ha sido cada vez mayor y en puestos de mayor responsabilidad. "Hemos entrado en muchos grupos como los GOES -Grupos Operativos Especiales de Seguridad- en lo que sólo había hombres cuando entré" . "Cada vez hay más igualdad" , asevera. Lucía Navarro cuenta que es policía por vocación. "No tenía ningún familiar que fuera policía, pero era algo que me gustaba desde niña" . Aunque reconoce que no pensó en entrar en el cuerpo hasta que un amigo se lo comentó. "Lo pensé, me busqué una academia, me preparé y es como si todo estuviera planeado para que fuera policía porque aprobé a la primera" .

En uno de esos grupos de los que habla Navarro que eran coto exclusivo de los hombres hasta hace unos pocos años entró la inspectora jefe Eva María Boillos. "Fuimos las primeras" , dice al hablar de su paso por el Servicio Aéreo de la Policía. "Las primeras" , en plural para destacar que lo hizo junto a su compañera Pilar. Ocurrió durante la década de los noventas del siglo pasado. Boillos cuenta que su hermana era la que tenía afición por este tipo de aeronaves. "Yo vengo de familia de guardias civiles. Mi hermana y yo cuidábamos del hijo de un piloto del helicóptero de la Guardia Civil y ella siempre dijo que quería ser piloto y acabé siendo yo" , apunta. El curso para acabar dentro de un cabina fue "bastante duro" . Duró 18 meses en los que aprendieron meteorología o mecánica, entre otras materias. Cuando entró en el grupo estuvo destinada en Barcelona y Bilbao, donde cubrió diversas manifestaciones como la celebrada contra la Guerra de Irak; alguna huelga general en la que pasaron hasta ocho horas en el aire y operativos de prevención en la costa mediterránea. De eso hace ya, como mínimo, doce años, cuando dejó la unidad. Desde entonces no ha vuelto a ponerse a los mandos de un helicóptero.

Oriunda de La Rioja, ha pasado por varias ciudades desde que entró en el cuerpo en 1995 como inspectora. A Bilbao y Barcelona se le unió Vitoria en varias ocasiones, Logroño o Ávila, donde ejerció como profesora de inglés en la Escuela Nacional de Policía. Recaló en Canarias en 2012 ya como inspectora jefa. Lo hizo en Telde y por amor. Su actual marido, también policía, estaba destinado en la Isla. Primero estuvo en seguridad ciudadana y después se desplazó hasta la Jefatura Superior de Policía de Canarias donde dirige uno de los grupos de la Policía Científica, departamento en el que, apunta, hay una mayor presencia femenina en comparación a otras unidades. No obstante, resalta que tres de los cinco jefes de grupo de la científica son mujeres.

Y si la inspectora jefe Eva María Boillos ha pasado por numerosas ciudades, la agente Hilda Jiménez ha permanecido casi toda su vida policial en la capital grancanaria. La explicación: "Soy uno de los casos que antepongo mi familia mi trabajo" , reconoce, para añadir que un ascenso puede conllevar en muchos casos un cambio de destino a la Península. Sólo ha pasado una temporada fuera de la Isla. Ocurrió en 2009 cuando fue destinada en la embajada de España en Turquía. "Eché la solicitud pensando que no me iba a tocar, porque nunca toca, pero dio la casualidad que me tocó" , rememora. Entonces se echó la manta en la cabeza, hizo las maletas y se fue para Estambul. Lo hizo en compañía de su hija que por entonces sólo tenía un año, y de sus padres ya jubilados.

Jiménez fue pionera en la sede diplomática. "Era la primera vez que veían a una mujer policía, era como el conejillo de indias. Al principio pasaban cinco o seis coches y me miraban. Con el tiempo lo asimilaron" . Califica de enriquecedora la experiencia, "sobre todo porque vives una cultura totalmente diferente" . Tras su paso por Turquía, regresó a Las Palmas de Gran Canaria, donde actualmente se encuentra destinada en el departamento de participación ciudadana. "Soy el nexo entre los ciudadanos y la Policía mediante charlas en los colegios, contacto con asociaciones de vecinos, comerciantes" , explica. Una labor que, agrega, le ha reportado momentos de satisfacción gracia a que consigue ganarse la confianza de los alumnos "Hoy me comentaba una niña que tiene una amiga que se está haciendo cortes en la mano, que me pregunta cómo la puede ayudar porque su amiga no se lo quiere decir a nadie. A través de nuestras charlas ella sabe que lo tiene que contar aunque su amiga no lo quiera" .

Y la última, "pero no menos importante" , apostilla la inspectora jefe Boillos, es Teresa Santana, una alumna en prácticas que es el reflejo del perfil de los agentes que durante los últimos años acceden al cuerpo: personas altamente cualificadas. Licenciada en Antropología Social y Cultural por la UNED, diplomada en Trabajo Social por la ULPGC, formación a distancia de identificación humana y forense, y tres idiomas: inglés, alemán e italiano. "Las pruebas son exigentes, se han reducido el número de plazas y las aspirantes cada vez tienen más formación" , indica. Pero no sólo ella tiene estudios universitarios. Lucía Navarro estudia cuarto de Criminología por la Unidad de La Rioja, Hilda Jiménez es diplomada en Protocolo y Relaciones Institucionales y habla alemán, inglés y francés; y Eva María Boillos es diplomada en Graduado Social y licenciada en Psicología por la UNED, además de tener conocimientos en italiano, inglés y francés. La demostración de cómo la mujer ha ganado en formación y poder en la Policía Nacional.