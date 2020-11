Charles Lindbergh se había convertido de la noche a la mañana en la persona más famosa del planeta cuando su aeroplano, el Spirit of St Louis, aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget de París, el 21 de mayo de 1927. Apenas trece años más tarde, tras decantarse firmemente por el aislacionismo, concluía el reinado como héroe nacional americano de aquel "gran hombre" y su avión pequeño. Dijo algo que la mayoría no le perdonó: "En lugar de entrar en guerra contra Alemania, Estados Unidos debería unirse a este país y a Inglaterra para formar un poderoso muro occidental de raza y armas que pudiera defenderse tanto de Genghis Khan como contra la infiltración de sangre inferior". Además del repugnante tono racista, Lindbergh había abrazado "peace in our time", el eslogan de Chamberlain, paladín de la distensión y de encontrar fórmulas de entendimiento con los nazis antes de plantar cara a la amenaza creciente de una Europa sometida por el III Reich.