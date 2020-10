"Mi madre es la mejor cocinera del mundo"

Sin embargo pocos saben quién es Lili pero sin duda, si tienen claro quién es su personaje más afamado en Canarias y ahora a nivel mundial, sobre todo en Sudamérica, la "Chona".

Chona en tiempo de coronavirus dio el salto al charco y con los cortos vídeos virales de este personaje, sus frases, gestos, se han convertidos en los preferidos en las redes sociales, son miles las personas que la han imitado, llegando a imitarla estrellas internacionales. Empleando el hastag #chona millones de usuarios de Tik Tok han aceptado el reto de imitar doblando al personaje de inconfundible carácter. El efecto Chona no ha cesado de crecer, porque ha pasado de 23 a 128 millones de visualizaciones durante las últimas semanas. Asimismo, el hastag #chonachallenge ha pasado de 9 a 40 millones de visitas. Esta popularidad ha alcanzado también a las redes sociales de la actriz, que en su cuenta de Instagram se ha incrementado, en menos de una semana, de 11.000 a 19.000 seguidores, y de eso hace ya varios meses.

Tik Tok es la aplicación de moda en todo el mundo con más de 800 millones de usuarios, siendo la más popular de la tienda Apple y la tercera de la tienda Google. En 2019 superó los 1.500 millones de descargas. Videojuegos aparte, es la tercera aplicación más descargada después de Whatsapp y Messenger, y la primera en redes sociales por delante de Facebook e Instagram.

En España ya es la cuarta más descargada y, según los datos de la empresa Facebook en nuestro país, los usuarios entran una media de 7 veces al día y pasan 43 minutos viendo vídeos de pocos segundos.

Ahora intentemos conocer un poquito más a nuestra querida Lili, que desde siempre así se la llamó en casa.

¿Quién es Lili Quintana?

Nací en Teror en un seno de familia de ese pueblo y la segunda de 4 hermanos, que de los cuales somos dos artistas, Cristo Quintana que también tomo el apellido de mi madre y yo.

Soy Lili, así me llaman de siempre, así me llama mi familia. Aunque realmente me llamo Lidia Esther Pérez Quintana, pero un día realizando mi primer curso profesional de interpretación en el centro insular de cultura de la mano de Frederic Roda i Pérez que fue el que me bautizo como "Lili Quintana", ya que en mis primeras actuaciones me ponían el nombre completo.

¿Nace o se hace artista?

Yo creo que nací, porque desde los 4 años ya estaba sobre un escenario. Aunque reconozco que soy fiel reflejo de mi madre, ella ya era una artista.

¿Su madre?

Si ella hizo que mis hermanos y yo, estuviéramos en baile, cantando, en música? en todas las actividades artísticas que nos podían poner.

Eso hizo que nos encantara este mundo y si, "Los hijos de gatos, cazan ratones". Mi madre era y es para mí toda una artista, llego a trabajar en dos películas como actriz y además tuvo un programa de cocina, "Buen provecho" durante años en radio Guiniguada y con el tiempo uno de humor, ya que uno de los fundadores fue mi hermano.

Entonces, ¿cuándo decide ser actriz?

Sobre los 19 años, cuando termine los estudios de belleza que realice, me di cuenta que no era lo mío y empecé a estudiar todo lo que encontré de interpretación, justo para esa época abría sus puerta el Centro insular de teatro. Aunque realmente no deje de aprender y hacer cosas, desde música, algunas otras de teatro, baile, todas esas actividades que podía hacer.

Entre las piezas más destacas se encuentran Sin Sombras de Grey, una obra de teatro/musical interpretada por Mingo, Lili y Yanely Hernández; Pareja abierta, con Carmelo Alcántara en el año 2012; Las histéricas somos lo máximo, interpretada por Mari Carmen Sánchez, Yanely Hernández, Blanca Rodríguez y la propia Lili, o La Bella Durmiente, una obra de teatro/musical interpretada por Quintana, Yanely Hernández, Mingo Ruano, Rosa Escrig, Iriome Del Toro y Mari Carmen Sánchez, y que dirige Israel Reyes, responsable también de Sin Sombras de Grey, Las histéricas somos lo máximoLa Bella Durmiente,Mingo RuanoSin Sombra de Grey

Bueno, ¿Ahora cómo está después de haber sufrido el estado de alerta?

Cierto es, que yo entre en cuarentena desde el minuto cero, me encerré en casa y ya no salí mas, mi pareja Gerardo salía hacer la compra.

Ahora me encuentro abrumada, jamás pensé esto, en muy poco tiempo los sketch de "Chona" se han hecho virales, una auténtica locura.

Me he pasado parte de la cuarentena haciendo entrevistas para latino américa, ya el personaje es muy conocido.

¿Tiene relación con la gastronomía?

Bueno, sí, mucha. Soy nieta del churrero del pueblo (Teror), hija de un panadero y una excelente cocinera y pastelera, herencia de sus padres y además siempre me cuentan que cuando llegaron a Las Palmas de Gran Canaria vendían bollos (rosquetes) para ganarse la vida.

¿Quién era su abuelo?

Pedro el Churrero se dedicaba a la venta ambulante en las fiestas de la isla. Casó con María Ramírez Navarro, hija de Antonio Ramírez Asensio, guardia de Teror y miembro de la familia de Los Galindos (turroneros, castañeros, latoneros ?una verdadera saga de artesanos de la Villa)

En la década de los cincuenta el negocio festivo de vender turrones que hacía en su casa y churros que hacía "in situ" en las fiestas a las que asistía lo colocó como fijo en los alrededores de la Basílica para poder beneficiarse de la gente que venía a Teror a ver a la Virgen del Pino.

Se fue trasladando de ubicación hasta terminar junto al Quiosco de La Alameda frente a la actual entrada trasera de la sacristía de la Basílica.

Recuerdo jugar en la alameda, ese olor y sabor lo tengo impregnado en mi memoria, esos churros hechos y fritos al instante, murió un 26 de junio de 1990.

¿Qué recuerdos tiene de él?

Pues recuerdo todos los domingo comer esos churros, tengo el sabor grabado, de verme con mis primos comiendo chocolate y churros, algo normal para toda mi familia.

Es parte de mi historia, subíamos todos los domingos a ver la familia, mi madre y su familia se ponían hacer turrones de fiesta y yo junto a mis primos jugamos en la Alameda aunque recuerdo alguna vez también hacer yo los turrones, a día de hoy un primo mío sigue haciéndolos.

Y su madre ¿quién es?

Soy fiel reflejo de ella, Lidia, mi madre una mujer inquieta, trabajadora y como no, una gran actriz y cocinera. Cosas de la vida, ella hizo cine (2 películas) y además durante mucho tiempo ese programa de cocina en la radio, "Buen provecho" y después también tuvo uno dedicado al humor, quien nos lo iba a decir a mí y a ella, sin duda ella me hizo enamorarme a mí y a mis hermanos de la profesión, este año por primera vez no fue a uno de mis estrenos y me sentí extraña, nos admiramos mutuamente, pero sin olvidar la figura de mi padre.

¿Qué platos ha aprendido de su madre?

No se cocinar pero mi madre me enseña cada día, se hacer lo justo y necesario pero en este confinamiento he cocinado más que nunca tiraba de teléfono para que mi madre me ayudara. Algunas cosas me salen bien pero otras mejor no hablar (se ríe), intente hacer una paella y Gerardo (mi pareja ) se lo comió por no hacerme el feo, pero en cambio, los potajes, me quedan muy bien, además por primera vez hice un caldo millo y me salió igualito que el de mi madre. Me encanta comer y se nota, uno de los platos que más me gusta de mi madre y que sé que me va a matar es sin duda sus "papas judías y fideos". "La mejor cocinera del mundo, mi madre".

¿Su padre?

Pues él está bien, ahora mismo es el que hace la comida en casa, eso sí, con las indicaciones de mi madre que no le quita ojo. Él es mi otro pilar, con el tengo una espinita, debería aprender hacer pan o al menos intentarlo.

A ver si me lo propongo y hago esa experiencia.

¿Cuida su alimentación?

Lo intento pero a veces es muy difícil, porque me gustar probar de todo y claro, los kilos se notan pero podría hacer deporte, me da pereza y mira que tengo a un gran entrenador en casa, "en casa de herrero, cuchara de palo".

Lili, ¿se ve por Sudamérica?

Bueno, no sé qué pasará, ahora mismo estoy desbordada con la situación jamás pensé que esto podría pasar, día a día se multiplicaban los seguidores, las imitaciones, las entrevistas, los comentarios? todo el mundo preguntando, quién es "Chona". No sé qué va a pasar mañana, solo sé que iré poco a poco, ahora muy centrada en estudiar las obras que tengo en proyecto y además con las grabaciones del programa "En otra clave", que me hace estar entre Tenerife y Gran Canaria.