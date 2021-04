La moda negra importa

La inclusión ha empezado por las modelos. No hay campaña que no cuente con varias maniquís negras. Incluso una marca tan blanca como Zara ilustra su nueva colección con una gran foto en la web: una modelo negra con un gran pañuelo plateado en la cabeza anuncia la llegada de nuevos tiempos. La realidad obliga. Sobre todo en EEUU, en cuyas calles se ha gritado que las vidas negras importan, y donde las artes viven un renacimiento que recuerda al Harlem de los años 20 y 30, cuando la cultura afroamericana tuvo un momento de esplendor con el New Negro Movement, en lucha por los derechos civiles.