ADN de montañero

Dice Alonso Bizarro —@ralobiza en la mencionada red social— que su afición por el monte «me viene de muy niño. Hablamos que provengo de Asturias, donde uno de sus atractivos más importantes lo encontramos en los increíbles paisajes como, por ejemplo, el que ofrecen los Picos de Europa. Vivía en la montaña, procedo de familia ganadera, y prácticamente mi infancia me la pasé entre cumbres. Con esos antecedentes es imposible no amar la montaña», reconoce este joven de 36 años oriundo de la parroquía de Riaño, en el municipio de Langreo, cuyas imágenes se caracterizan por lo abrupto de los lugares donde se fotografía.

«Ya llevaba unos años haciendo mis pateos aunque no le daba tanta importancia en sí a la fotografía», explica. «La imagen al principio no me interesaba tanto», reconoce. Pero fue con su desembarco en Instagram, en 2012, cuando comenzó a tomarse más en serio el tema de las fotos. «En aquella época tampoco había muy buenas cámaras y, realmente, no me complico mucho principalmente porque no me considero fotógrafo, más bien un aventurero que, digamos, intenta transmitir mi forma de ver las islas de un modo más amateur pero también más salvaje. Cierto es que me gusta buscar los ángulos y suelo ser bastante tiquismiquis. Normalmente suelo usar como cámara principal mi móvil o cámaras deportivas y, de vez en cuando, empleo un dron pero hay demasiadas restricciones sobre ese tema y prácticamente no le doy utilidad», cuenta Rubén Alonso.

Como sucede en muchas ocasiones, la mirada de una persona ajena a un lugar suele servir para que el resto descubra o dé más valor a paisajes o sitios que habitualmente vemos pero jamás miramos. O al menos no miramos con la misma atención o similar sensibilidad.

Rubén Alonso, que llegó en 1997 a las islas, con 11 años, tiene la impresión de que «la gente no nacida en Canarias la valora, disfruta, explora y respeta más. Obviamente hay de todo: canarios que aman su territorio y canarios que no conocen prácticamente nada del Archipiélago en temas de paisajes, dando más importancia a lo que encuentran viajando fuera».

«Me gustan todas las islas, que las conozco aunque unas más que otras», cuenta. «La Gomera o El Hierro, por ejemplo, son las que menos he explorado pero Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura sí las controlo bien». Dice que «principalmente» de Canarias le sorprenden «sus contrastes tan opuestos. Si quiero resumir las ocho islas en sólo una me decantaría por Tenerife, un lugar que alberga prácticamente un poco del resto de sus hermanas. Me encanta el poder estar en una isla con una orografía tan salvaje, con unos acantilados de infarto, unos barrancos que te quitan el aliento y que es el techo de España con nuestro querido Teide como principal protagonista. Poder pasar en menos de una hora de la gran montaña a playas salvajes e inhóspitas; tener montes verdes, que me recuerdan a mi infancia, y su opuestos paisajes volcánicos, sumados a su fantástico clima... Todo eso que ha llevado a bautizar esta región como las islas afortunadas», según confiesa, le llevan a elegir Tenerife.

Esta elección de Rubén Alonso Bizarro no significa, en absoluto, que reste valor a las bellezas que ofrecen los paisajes del resto de la Comunidad Autónoma. «De Fuerteventura me ha enamorado su color. Esas aguas cristalinas y turquesas y sus arenales de ensueño en los cuales perderse para desconectar» también le han cautivado.

Reconoce que el crecimiento de seguidores en su cuenta de Instagram «no ha sido progresivo». Todo se disparó «cuando colgué en 2015 un vídeo grabado en La Gordejuela», dice Alonso, «un antiguo y abandonado elevador de agua que se localiza en el municipio tinerfeño de Los Realejos. La pieza se hizo viral y tuvo mucha cobertura en los medios de comunicación de dentro y fuera de Canarias», un éxito que se tradujo de golpe en 6.000 nuevos seguidores. «El resto han ido llegando poco a poco», cuenta sobre unos followers de las más variadas procedencias que interactúan con cada imagen que cuelga en Instagram.

«Los más numerosos suelen ser de origen ruso, personas que han estado o van a estar en Canarias de vacaciones y me piden las ubicaciones de los lugares donde me fotografío. Incluso me han ofrecido dinero a cambio de que les lleve personalmente a algunos sitios», explica este asturiano que ya se siete medio canario. «Es algo que siempre rechazo porque se trata de asumir una responsabilidad que puede acarrear problemas, sobre todo por los temas de los seguros y demás en el caso de que hubiera un accidente», agrega Rubén Alonso Bizarro, que actualmente reside en la localidad tiberfeña de La Laguna.

Cuando se le pregunta a este joven si hay algunos lugares a los que le haya costado más llegar lo tiene claro. «Por supuesto, Anaga».

Sobre este paraje en particular dice Rubén que «alberga una orografía muy imponente que te exige mucha seguridad en ti mismo y te pone en tu sitio más de una vez», asegura el deportista que admite ser muy selectivo con las personas con las cuales comparte su afición, esas personas, tamaño micro en las fotos, con las cuales posa en algunas de las cumbres. «Me cuesta mucho abrirme a nueva gente para este tipo de actividades, ya que suelo hacer aventuras algo exigentes y espero de ellos unas cualidades que me cuesta mucho encontrar en otras persona», concluye.

"Doy más importancia a la actitud que a la forma física"

Dicen los especialistas en fotografía para redes sociales que la tendencia en estos tiempos es viajar para conocer lugares nuevos y, obviamente, fotografiarlos. Pero la pregunta que se hacen es si se busca realmente fotografiar el bello lugar o si se trata solo de presumir por haberlo visitado. Ese, sin embargo, no es el caso de Rubén Alonso Bizarro. Si impresionante es el resultado de las imágenes que cuelga en su cuenta de Instagram el joven asturiano -@ralobiza- no menos sorprendente es la forma física (entre otras cualidades imprescindibles como carecer de vértigo y tener un conocimiento mínimo de escalada ) que se debe tener para alcanzar la cima de algunos de los roques y acantilados que culmina este deportista, que llegó con once años a las Islas Canarias y es un defensor de la naturaleza y del cuidado que se debe tener con el medio ambiente.

«Hay que tener unos mínimos», explica cuando se le pregunta la importancia que le presta a la condición física a la hora de abordar una nueva aventura, experiencias que plasma luego en fotos que obtienen una media de 900 likes en la red social antes mencionada. «Al final, estar más en forma o menos en forma conlleva llegar antes o en mejores condiciones aunque yo, francamente, le doy más prioridad a la actitud y tener confianza en ti mismo sin subestimar jamás el entorno y, cómo no, trabajando bastante el vértigo ya que todos en mayor o menor medida lo padecemos aunque como le decía antes eso se trabaja. Me gusta mucho la topografía. Una de las competiciones que practico habitualmente», prosigue, «son las pruebas de orientación y me gusta mucho consultar mapas» cuando se propone alcanzar una nueva meta o participar en una prueba deportiva. «Suelo estudiarlos mucho para saber el desnivel de cada reto y todo lo que ello implica». Asegura que en esas consultas «realmente lo que más suelo mirar, por ejemplo para ir a una playa salvaje, es el tema de las mareas, que el mar esté bueno y el coeficiente del océano en la zona. Luego viene la otra parte, la de que me gusta también mucho ir a lo loco porque estoy fuerte y me mola la experiencia. Me gusta meterme palizas y me gusta coger una montaña grande y meterle duro», reconoce el joven.

Este asturiano de Langreo confiesa, asimismo, que le apasiona «coger una ruta establecida para luego salirme del sendero o subirme a sitios difíciles que en principio parecen complicados de culminar; que resultan inalcanzables, y de repente cuando lo logras y estás allá arriba tienes la satisfacción de haberlo conseguido, además de que me permite descubrir paisajes y cosas nuevas. Es una manera fantástica de ir conociendo más profundamente las islas». «En este tema soy bastante especial», confiesa más tarde cuando se le pregunta por sus compañeros de experiencias. «Suelo tener principalmente dos amigos o mi pareja», dice sobre su equipo.

Volviendo a su pareja confiesa que «ella es un aliciente importante» en su vida y una cómplice en sus aventuras. «A ella le gusta todo esto también un montón y además de conocer a gente, practicar deporte, pasarlo bien y estar en contacto con la naturaleza, tenerla cerca es un incentivo», dice sobre la joven con la cual comparte su vida desde hace casi dos años.

Sobre el material que cuelga en su perfil de Instagram explica que no suele tratar ni editar especialmente las imágenes que realiza. «Tengo un amigo que generalmente suele utilizar un filtro determinado que oscurece la fotografía para darle un poco de misterio. Yo no», responde rotundo. «Prefiero que las imágenes tengan su colorido natural aunque sí es cierto que de un tiempo a esta parte estoy trabajando más con el Photoshop para arreglar el color, quizá porque no ha salido bien la foto debido a la exposición de luz aunque de verdad que intento no retocarlas demasiado», agrega Rubén Alonso Bizarro, de 36 años.

«Lo empleo, por ejemplo, cuando pretendo recuperar ciertas partes de una imagen que está muy quemada o, como le contaba antes, para recuperar el color real de un paisaje», añade este muchacho que también realiza algunos vídeos de los lugares que escala y que cuelga en su cuenta de Instagram, piezas que acumulan otros miles de reproducciones en su perfil.

«Mi pasión realmente es la aventura», cuenta más tarde Rubén Alonso. «Es lo que me gusta; el sitio por lo general me da igual con que sea un lugar bonito» ya está satisfecho. Eso sí, ahora se limita a Canarias «porque el tema del Covid 19 impide que salgamos a viajar fuera de las islas».

El presupuesto de algunas aventuras que le gustaría acometer también frena a este chico criado en la montaña y enamorado de Canarias que adora el medio natural.