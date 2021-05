Doce puntos van para...

Será un festival distinto, aunque la audiencia casi no notará la diferencia. Solo habrá 3.500 espectadores en una grada preparada para 15.000, el aforo habitual en las últimas ediciones. A causa de la pandemia, los organizadores han eliminado todas las actividades paralelas. Además, Eurovisión mantiene entre algodones a todos los artistas, a los que obliga a no abandonar el hotel de concentración salvo para asistir a los ensayos y a las galas.

Para acceder al Ahoy Arena, donde se celebrará el festival, todo el mundo deberá ser sometido a una PCR. ¿Y si algún artista enferma o ha de hacer cuarentena? ¡Todo está previsto! Los 39 participantes ya grabaron su actuación en un estudio y con voz en directo. Si por alguna razón no pueden actuar en Rotterdam, Eurovisión emitirá el vídeo en su lugar para que público y jurado les puedan valorar. De momento, Australia es la única que lo hará, debido a las estrictas limitaciones para salir del país.

La maltesa Destiny Chukunyere es la gran favorita, aunque el suizo Gjon’s Tears y la francesa Barbara Pravi le siguen a la zaga. Destiny tiene 18 años y ya ganó el Eurojúnior de 2015. En el Britain’s Got Talent llegó hasta las semifinales, y ganó el X Factor de su país. Además de tablas tiene una voz impresionante. Defenderá Je me casse, un tema pop en cuyos arreglos han incluido sonido de charlestón. Su letra es un alegato feminista donde Destiny avisa que por mucho escote y pierna que muestre, «eso no significa que te esté dando permiso para nada».

No será el único; Letonia, con Samanta Tina, y Rusia, con Manizha, también apuestan por el empoderamiento de las mujeres. La rusa es una activista transgresora, comprometida con diversas causas. Sabe de lo que habla; ella es de Tayikistán. Su familia marchó del país huyendo de la guerra civil. Por sus facciones asiáticas, ya en Rusia fue víctima de bullying en la escuela. Utiliza música creada por ella misma para concienciar sobre un mundo mejor. Desde que fue escogida para Eurovisión, le han llovido críticas de los sectores más conservadores e insultos. Y es que en la letra de su Russian woman, una mezcla de pop, rap y folk, carga contra estereotipos sexistas.

El suizo Gjon’s Tears tiene 22 años y es de ascendencia albanesa. Entró en el mundo del espectáculo a los 13 gracias al Albania’s Got Talent, donde se plantó en la final. Al año siguiente lo probó en la versión suiza del programa. Su consagración llegó en 2019 cuando alcanzó la semifinal de La voz, en Francia. En Eurovisión cantará Tout l’univers, que se ha usado como banda sonora del docudrama de Telecinco Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Además de activista por los derechos de las mujeres, la francesa Barbara Pravi es una artista todoterreno. Es cantante, compositora y actriz. Con su J’imagine, interpretada por Valentina Tronel, ganó el último Eurojúnior. Aquí compite con Voilà, una especie de autobiografía que entronca con la tradicional chanson francesa.

Aunque un poco más descolgadas en las apuestas, también cuentan para la victoria Italia, Bulgaria, Lituania, Islandia y, ¡cómo no!, Suecia. Los transalpinos participan con la banda metal Måneskin y el tema Zitti e buoni, una pieza sobre la superación personal contra viento y marea. Por Bulgaria, Victoria Georgieva, de 23 años, defenderá la balada Growing up is getting old. La banda lituana The Roop era la gran favorita de Eurovisión 2020; de hecho, ganaron el premio de las organizaciones de eurofans de todo el mundo a la mejor propuesta del año pasado. Pero entonces el covid-19 obligó a cancelar el festival. Este año repiten con Discoteque, un tema pop que trata sobre el poder de la música.

Islandia presenta a Daði & Gagnamagnið. También estaban entre los favoritos de 2020, aunque este año han decaído un poco en las apuestas. Compiten con 10 years, que trata sobre los 10 años de feliz matrimonio del solista. Su esposa Árný estará sobre el escenario ya que forma parte de su banda. La propuesta tiene sabor retro, con estética, sonido y coreografía con reminiscencia de los años 80. ¡Se harán notar!

Campo de refugiados

Suecia está cada año entre las favoritas. Los escandinavos esta vez están representados por Tusse, un joven congoleño de 19 años que huyó de los terrores de la guerra en su país y que, antes de llegar a Suecia, vivió en un campo de refugiados en Angola. Su tema Voices es una proclama optimista que anima a superar a haters y al pasado, por duro que sea. San Marino, Chipre y Azerbaiyán completan la terna de candidatos con más posibilidades. Todos, con temas pop muy actual y tres divas en el escenario: Senhit, Elena Tsagkrinou y Samira Efendi respectivamente. España está muy abajo en las apuestas.

Este año lucharán por la victoria 39 países. Una vez más, Eurovisión constará de tres galas; las semifinales del martes 18 y el jueves 20, y, el sábado 22, la gran final. De cada semi se clasificarán los 10 más votados y se unirán a los cinco finalistas de oficio: Países Bajos, por ser los anfitriones, y el grupo de los Big Five, es decir, los países que más contribuyen económicamente a la red Eurovisión; España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Funcionará un doble sistema de votación: de jurados profesionales y audiencia.