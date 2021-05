La escena canaria se mueve

Es el gran momento en Canarias de los ritmos urbanos, epígrafe musical que engloba a los intérpretes de rap, hip-hop, R&B o trap. Artistas de la talla de Don Patricio y Bejo, entre otros, han iniciado un camino de éxito internacional al cual se suman ahora, por ejemplo, el grancanario Abhir Hathi o tinerfeño El IMA, que acaban de sacar o están a punto de publicar nuevos trabajos y que cuentan con miles de seguidores en redes y plataformas.

«Me gusta pensar que aunque no haya sido mi caso, una de las razones de más peso para que entre los jóvenes en Canarias haya mucha inquietud por la música es porque se crece escuchando otra música que en la Península», explica Abhir Hathi, que el viernes publicó su primer disco, Lazos y Nudos. «La mayoría de mis colegas en la música me cuentan historias de sus abuelas o madres cocinando (a diario, como forma de vida) escuchando merengue, salsa, bachata... todo lo que sea proveniente de Latinoamérica. No es solo que lo hayan escuchado sino que también se convive mucho con las culturas originarias de esta música. A mí no me pasó», recuerda. «En mi casa crecí escuchando Bollywood y fui yo el que empezó a curiosear y a encontrar la música que me gustaba y gusta a día de hoy», cuenta este artista grancanario de 25 años sobre las influencias de buena parte de los jóvenes músicos canarios.

En Tenerife, un ejemplo del auge de artistas vinculados a la música urbana y sus posibilidades de proyección internacional es El IMA. Con más de un millón de seguidores, este joven de apenas 27 años criado en las filas de una de las orquestas más conocidas de Canarias, la Maquinaria Band, no para de recibir parabienes. Ni siquiera la pandemia ha conseguido frenar su éxito. Sus primeros pasos fueron hace apenas un año y medio, cuando fue invitado a trabajar en Medellín con los multiplatino The Rude Boyz, productores entre otros de figuras como Maluma o Shakira. Con la llegada de la pandemia, el plan de promoción de sus primeras canciones —Pegao, Fotos exóticas y Mía— tuvo que adaptarse a la nueva situación sanitaria. No obstante, el Covid-19 no ha conseguido frenar un crecimiento que espera confirmar con el lanzamiento de un mixtape antes de final de año.

Por su parte, el joven cantante indo-canario Abhir Hathi, ha conseguido un hueco en el spotlight de una escena urbana que ha experimentado un proceso de transformación y crecimiento exponencial. Su presencia llega en el preciso instante en que se comienza a dar cabida a sonoridades anteriormente destinadas únicamente a artistas anglosajones. Encontramos la propuesta musical de Abhir a caballo entre el rap melódico y el sonido R&B contemporáneo. Su capacidad de combinar un afilado delivery inundado de confianza y fronteo entrelazado con un mood más sensible y emocional, lo ha convertido en una figura magnética y genuina tanto para el público como para el resto de artistas. Este conjunto lo ha erigido por méritos propios en un artista único cuya marca de agua es la elegancia.

Este viernes vio la luz Lazos y Nudos, el primer disco del grancanario Abhir Hathi, uno de los artistas emergentes, junto al tinerfeño El IMA, incluido por El Periódico de Cataluña en un reportaje firmado por Ignasi Fortuny sobre los diez músicos españoles llamados a conquistar con sus ritmos la escena musical de 2021. En el caso del tinerfeño, el periodista acertó de pleno ya que hace dos semanas El IMA publicaba con éxito Ojitos Verdes. Lo que parece aún más sorprendente es que sólo unos días más tarde fuese el trabajo de Abhir el que alcanzara el éxito a pocas horas de ser publicado. «Estamos muy satisfechos», explica Abhir Hathi sobre un lanzamiento que se ha visto apoyado por una colaboración con la firma de vino Yaiza , acción entre el músico y la prestigiosa marca de Lanzarote. «Además, ha habido un feedback del público brutal y críticas de medios musicales excelentes» por Lazos y Nudos. «Mi equipo y yo estamos muy contentos ahora mismo y sentimos que estamos aportando a que se mire ‘pa cá’» .

Hace apenas dos semanas que El IMA sacó el segundo single de la que será su próxima mixtape, Ojitos verdes. Hasta ahora, sus numerosos seguidores habían podido disfrutar también de Duro, que ya suma más de 123.000 visualizaciones en Youtube. Sobre su nueva canción, el tinerfeño asegura que se trata de un tema «bien vacilón para el verano. La hice con Camebeats y Fabio Harmanus. Estoy súper contento con eso». De todas formas, ahí no quedan las sorpresas. El artista tiene previsto un lanzamiento de lo más especial para el domingo, 30 de mayo. La canción, que llevará por título Mi tierra, verá la luz coincidiendo con el Día de Canarias y guarda más de un secreto. El primero de ellos es que estará acompañado por su padre, la persona que le metió el gusanillo de la música ya de niño y que es uno de los artistas más queridos del panorama del merengue en las Islas: Johnny Maquinaria, de la Maquinaria Band. A la espera de ese lanzamiento, la última de las cosas increíbles que le ha pasado a este intérprete de solo 27 años es que las marquesinas de Madrid se han llenado con su cara gracias a la promoción que Rompe Es, de Amazon Music, está realizando para el tema Ojitos verdes.

El IMA es un ejemplo más de la versatilidad de los jóvenes artistas del Archipiélago. Canarias, de hecho, es ya un exponente de estos ritmos a nivel internacional. «Vayas donde vayas, la gente de pregunta qué es lo que está pasando aquí y por qué hay tanto talento», explica Deejay Dario, productor de Tropicanarian y Ceo de Deisla Global Group, una plataforma creada precisamente para dar apoyo profesional a la enorme cantidad de talentos canarios que hacen de las redes su escenario y que pronto necesitarán avanzar en temas más complejos como la grabación de vídeos, la distribución, el registro legal de sus canciones o la producción musical.

Si hay que citar el origen de todo este talento, la escena underground de la década de los noventa parece ser la responsable de este magnífico momento musical. Un nombre, el de Veneno Crew, sale inmediatamente a la palestra. Precursores del rap hecho en las Islas, a este grupo integrado por 13 artistas se le puede situar en el origen de lo que hoy es ya un hecho: Canarias es la capital de la música urbana. Tampoco pueden faltar otros referentes como el productor M Padrón y artistas como Tony Santos o Soul Sanet, que pusieron su granito de arena para abrir esta senda creativa. Pero la lista suma y sigue: Amenofis, Superhéroe, Bentorey o El Boro también se encuentran entre esos pioneros. Todo ello sin obviar el trabajo de Click and Roll, un programa de radio creado en 2013 para servir como escaparate para el talento de los músicos canarios que, entre otras cosas, organiza sus propios galardones musicales anuales.

Las redes sociales y las infinitas posibilidades de internet han hecho el resto. «Maykel Delacalle, por ejemplo, ha sido una pieza fundamental para situar a las Islas a nivel internacional», comenta Deejay Dario. Pero el plantel es más extenso aún: Cruz Cafuné, Don Patricio, Bejo, Eva Ruiz, etcétera.

«Y lo que viene: hay muchos», celebra el productor. Para el futuro habrá que estar pendientes de artistas que llegan pisando fuere como PtaZeta, Kenso, Dailos Minguillón o Lass Suga.

EL IMA, de hecho, ha contado ya con el apoyo de algunos de sus paisanos. Uno de ellos ha sido Don Patricio, con el que colaboró en la canción Dice. «Es mi hermano. Siempre se porta bien conmigo. Me dio la oportunidad de trabajar con él y fue un orgullo. Yo estaba empezando y no todos los artistas que están a ese nivel son capaces de mirar hacia abajo y darle la mano a los chavales que están empezando como yo», explica el propio artista. Sobre sus referentes internacionales, este joven tinerfeño prefiere a «los clásicos». «Escucho mucho a Myke Towers y a otros artistas que están en la onda. No obstante, mis referentes en la música son, en realidad, Tego Calderón y Daddy Yankee, siempre lo han sido. Soy de la vieja escuela».

Abhir Hathi también tiene en Canarias a su plantel de músicos elegidos, entre ellos Dawaira, Ant Cosmos, Daily Nudes, Kali Ninmah, Unidad 0, Awake 138, Endyel, FG, Quevedo, «y por último pero para nada menos importante, Highkili, que no es nuevo pero que también está en un momento de crecimiento, mostrando su arte por tierras peninsulares», concluye.