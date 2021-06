Itzan Escamilla y Carla Díaz: «Las escenas de sexo están mitificadas: son muy técnicas»

Después de su ruptura con Rebeca (Claudia Salas), Samuel (Itzan Escamilla) tiene un nuevo objetivo amoroso en la cuarta temporada de Élite: Ari (Carla Díaz), una de las alumnas recién llegadas a Las Encinas. Competitiva y altiva, al principio no entrará con muy buen pie en el grupo. Samuel lleva tres temporadas corroído por la venganza por la muerte de Marina. Ahora que el culpable, Polo, ya está enterrado, ¿estará este año más tranquilo?

Itzan Escamilla (I.E.): Sí, arranca desde otro punto distinto, más desahogado. Aunque se le presentan nuevos problemas, creo que los afronta de otra manera.

¿Es Ari la mala de la función?

Carla Díaz (C.D.): Yo no la definiría así, sino como una chica con una dualidad. Tiene una parte mental y otra emocional y no las saca nunca a la vez. Normalmente, la que sale a flote siempre es su parte mental, pero cuando esta se desborda sale la emocional a lo bestia, no la sabe gestionar y la lía.

Lo que sí es Ari es muy altiva.

C.D.: Tiene un punto elitista, pero es competitiva y perfeccionista. La gente que no cumple con sus expectativas de esfuerzo o culturales no le interesa.

¿Creen que Élite es una serie hecha para provocar?

I.E.: A lo mejor sí que cuenta la historia de una manera bastante explícita y exagerada. No creo que sea una serie que se moje en temas o se posicione tanto como para provocar. Habla mucho desde la fantasía.

C.D.: Es entretenimiento.

Carla, ¿qué supone entrar en una serie de tanto éxito como Élite?

C.D.: Entrar en una serie que ya lleva unas temporadas y de la que sabes que tiene esta exposición te genera inseguridades y miedo como actriz. Pero lo vas gestionando.

Itzan, ¿está preparado para que Samuel se gradúe y deje la serie?

I.E.: Claro, y tengo ganas de cerrar bien mi historia en Élite. Lo echaremos de menos, pero entiendo que no puedo seguir estirando algo que ya está contado.

¿La serie podría continuar sin ninguno de los actores originales?

I.E.: Sí, porque puedes crear personajes distintos. Lo que genera los conflictos y la fantasía de esta serie es el sitio en el que están.

C.D.: El protagonista de Élite es el instituto Las Encinas.

La serie ha destacado siempre por sus escenas subidas de tono. ¿Cómo las afrontan ustedes?

C.D.: La primera que tuve fue con Itzan y estaba nerviosísima. Además, era la primera escena de sexo que hacía en mi vida. Pero llega un momento en el que lo tomas con naturalidad. A mí no me da tanta vergüenza salir en un plano desnuda hablando, pero sí practicando sexo.

I.E.: Yo me sigo poniendo nervioso. Cuando toca hacer estas secuencias, tanto tú como el equipo estáis un poco tensos. También está bastante mitificado. En realidad es una coreografía.

C.D.: Al final son las secuencias más técnicas.

¿Los actores de la serie mantienen relación con los que ya se han ido? ¿Tienen grupo de Whatsapp?

IE.: Sí lo tenemos. Algunos nos vemos más y otros menos. Pero siempre tendremos relación, porque hemos pasado mucho tiempo juntos y vivido cosas muy potentes. Hemos crecido como actores y como personas, y ese es un vínculo muy fuerte que nos une.