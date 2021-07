Larry Niven, el escritor que abrió paso a Branson, Musk y Bezos

Niven, pues, aunque no tan conservador como el autor de ciencia ficción militar Jerry Pournelle, con quien escribió una docena de obras a medias -de este decían que estaba muy a la derecha de Gengis Khan, aunque Niven no se quedó corto con sus propuestas para reducir el coste de los hospitales-, codirigió con este un equipo de escritores de ciencia ficción y expertos aeroespaciales, el Citizens Advisory Council on National Space Policy, para asesorar al presidente Ronald Reagan. Y en sus recomendaciones fue donde anticipó -más que en sus novelas- a la realidad.

«¿Decepcionado por el progreso de los viajes espaciales?», le preguntó el también escritor Ian McDonald en una de las dos mesas redondas en que participó Niven. Pues solo a medias. «No tenemos una ciudad en la Luna pero sí a billonarios haciendo viajes espaciales para convertirse en celebridades en la televisión», respondió. Y eso no es necesariamente malo, opina. En el informe que enviaron a Reagan -«y al que el Congreso tardó nueve años en hacer caso», lamenta- se defendía la creación del escudo espacial, la Guerra de las Galaxias de Reagan. «Considerábamos que ni los sistemas de guía ni los ordenadores de los misiles nucleares eran suficientemente fiables», explica. Pero también sostenían «que se debía permitir a las empresas participar en el espacio; y allí las tenemos, compitiendo y colaborando con la Nasa, así que no estoy decepcionado con lo que está sucediendo», concluye. Aunque sin ciudad en la Luna y aunque aún quede lejos su convencimiento de que el hombre colonizará el espacio, pese a que el universo le sea «hostil» por naturaleza. «Aunque sea algo distinto de lo que hoy entendemos por hombre, porque la capacidad de evolucionar es lo que le permitirá sobrevivir; por ejemplo con algún tipo de relación con las máquinas». No poder viajar a la velocidad de la luz es un inconveniente, pero también una ventaja: no parece fácil que tengamos visitas inesperadas.

Pero olvidemos a Reagan, Branson, Bezos, Musk y la privatización del espacio, y el hecho de que Nielsen, matemático, sea uno de los exponentes de la ciencia ficción con más base científica. Es novelista. Ha creado las series de novelas del Universo Conocido, y del Mundo Anillo. «He podido soñar con los ojos despiertos durante 55 años mientras otra gente iba y venía a la oficina», concluye.