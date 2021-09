Natalia Verbeke: «Maribel Verdú y yo nos entendemos solo con mirarnos»

¿Les pilló la pandemia rodando?

La primera lectura de guion la teníamos el 9 de marzo. Pero como caí mala de covid, no se hizo. Al poco tiempo nos encerraron a todos. Creo que fuimos uno de los poco rodajes que empezaron en julio.

La serie habla de la lucha contra las corporaciones del juego.

Sí. Es un tema poco visto y menos de la manera que lo cuenta esta serie. Porque no se trata el mundo del juego desde el punto de vista del glamur, con esos casinos majestuosos y esa gente estupenda, sino desde la problemática de personas que sufren la ludopatía. Se cuenta la cara oscura, en lo que puede llegar a caer una persona. Las cifras son terribles. Yo hasta que no hice la serie no sabía que la edad de iniciación de juego es de 17 años. ¡Estamos hablando de menores! Y con el internet no se tiene el control sobre el momento en que se empieza a jugar.

Muy preocupante, sí.

Son cifras escalofriantes, incluso las de lo que se gasta en el juego, que son 40.000 millones de euros. Y hay un millón de ludópatas diagnosticados en España. Son cifras que te ponen los pelos de punta. La serie es un thriller que habla del mundo del juego y de las adicciones. Al juego, pero también al alcohol, al trabajo, a las relaciones, a las pastillas...

¿Leyó el libro de Roberto Santiago, en el que se basa?

Empecé leyendo los tres primeros guiones y me impactaron: porque la historia es absolutamente impresionante y los personajes femeninos, muy potentes, Y a quien no conoce el mundo del juego, le engancha. Me quedé con ganas de saber qué pasaba con los personajes y me compré la novela. Fascinante. Ahora está escribiendo la segunda parte.

¿Supone eso otra temporada?

Dependerá, imagino, de cómo vaya la serie. Pero estoy deseando leer la novela. Ya he visto la serie y me ha atrapado. Es una buena señal. Sobre todo porque iba descubriendo muchísimas cosas, ya que tú te metes tanto en la historia de tu personaje que olvidas ciertas tramas en las que no participas. Y me sorprendió muchísimo. Incluso habiendo leído la novela. Verlo es muy impactante.

Maribel Verdú dice que hacen un tándem bestial.

Esta es una historia de personajes más que de trama. El de Maribel es una delicia, y tenerla delante hace que yo sea mejor actriz.

Habían hecho teatro juntas.

Sí, la obra Invencible. Y somos amigas. Hay química. Solo con mirarnos ya nos entendemos. Eso se ve en los personajes de Ana y Concha, que tienen una química muy especial que traspasa la pantalla. Maribel y yo hemos hecho juntas teatro, televisión y ahora nos falta el cine.

Cuénteme cómo es su personaje.

Concha Andújar es una mujer muy familiar, que valora mucho la amistad. Es una mujer capaz de montar una empresa, un bufete de abogados que trata multas de tráfico, pero a la vez tiene miedo. El miedo le acompaña constantemente. A no ser la mejor madre, la mejor amiga, la mejor esposa... De no estar cumpliendo las expectativas de los demás... Aparentemente parece una mujer perfecta, que lo controla todo. Pero en su ámbito familiar las cosas no son como aparentan. Está pasando un mal momento. Además tiene una gran frustración, porque ella querría haber sido la abogada que ha sido Ana Tramel. Pero ha escogido una abogacía que le permitiera mantener a su familia.

Pero todo esto cambia.

Sí. Cuando se le presenta la posibilidad de defender a Alejandro Tramel, un caso perdido, porque las pruebas apuntan a que ha matado al director del casino. Para ella es un aliciente enorme poder cumplir ese sueño de vivir como abogada. Además de la implicación que tiene de defender a Alejandro, porque ha sido prácticamente familia. De hecho, Concha tiene una relación de madre hacia Ana, porque esta es una mujer muy autodestructiva.

Son mujeres muy luchadoras.

También luchan porque se haga justicia. Sobre todo Ana Tramel. Y según investigan, se dan cuenta de que no luchan solo contra las corporaciones de juego, sino, contra algo más tremendo: el sistema.

¿Ha sido un papel difícil?

Sí. Con un recorrido muy amplio a nivel emocional y un placer de hacer.

Le espera el estreno de Todos mienten, de Movistar+.

Ahí interpreto a una madre de esas que son un poco asfixiantes, una mujer que pasa de un extremo a otro en un segundo. Y pese a todo lo horrible que le pasa tiene momentos incluso graciosos. Es una mujer obsesiva a la que el amor por su hijo le lleva a hacer lo que haga falta.

¿Ha supuesto su primera incursión en una plataforma digital?

Sí. Y trabajamos superagusto. Ha habido un cuidado al detalle. Ha sido una delicia. Además, Pau Freixas es para comérselo. Es un director maravilloso. Tiene un respeto, una delicadeza, un amor por los actores, que no se ve siempre. He disfrutado mucho en ambos rodajes.