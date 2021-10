Una de las claves del éxito de Veo cómo cantas es su equipo de asesores. Cuatro personajes muy variopintos que por más que lo intenten no ayudan todo lo que quisieran al concursante a tomar una decisión para desestimar a los impostores y quedarse con un cantante de verdad, que de eso va el juego.

Pero lo que sí que consiguen es entretener al espectador y jugar con él como si estuvieran en el salón de su casa. Estos asesores con alma de detectives son la cantante Ruth Lorenzo, ganadora de Factor X en Reino Unido y de la cuarta edición de Tu cara me suena; la actriz y presentadora Ana Milán, que participó en Masterchef celebrity 4 y ha estrenado la segunda temporada de la serie By Ana Milán; Sergio Fernández, El Monaguillo, humorista de El hormiguero, y Josie, estilista y comentarista de moda, colaborador, entre otros espacios, de Zapeando, que también participó en Masterchef celebrity 5.

Es evidente que experiencia en la tele tienen, pero en este espacio se han encontrado con algo muy diferente que les ha hecho salir de su zona de confort. «Yo soy feliz saliendo de ella. Si hubiese querido estar todo el rato en mi zona de confort, me habría quedado en una revista. Pero la tele llamó a mi puerta hace 15 años y he ido creciendo dentro de este medio. Esta es una fase más», comenta Josie.

«Para mí ha sido muy divertido hacer un programa en el que ni tengo la presión de valorar a otros artistas —porque hay que ser muy cauto y saber decir bien las cosas— ni estoy concursando», apunta la cantante. «Lo que pasa es que pese a que hemos estado muy atentos para contribuir a que el concursante gane el premio, evidentemente, somos humanos y nos han engañado».

Del mismo parecer es Ana Milán: «Yo hace más de 20 años que soy actriz, por lo tanto no tengo zona de confort de la que salir. No existe. Pero en este programa he sido tremendamente feliz, porque jugábamos todos todo el rato. Y nos daba la bajona cuando nos equivocábamos y el subidón cuando acertábamos. Ha sido muy divertido».

Que jugaban no cabe la menor duda, con piques incluidos. «Es como si estuvieras en casa con tu familia y dijeras: ‘¿Es que no veis que es ese?’», explica Lorenzo. «Te picas de una forma natural», apunta Josie. «No es que nadie nos diga nada, es que sale picarse. Y es lo que le pasa a la gente cuando lo ve desde su casa en familia, que se tiran los trastos a la cabeza», apunta el estilista.

Y, claro, con tantas opiniones, ya nadie sabe si está en lo cierto. «Te hacen dudar», comenta la cantante. «Si tenía una certeza, vienen ellos y te dicen otra cosa y piensas que igual tienen razón. Y le dices al concursante: ‘¡No decidas aún!», cuenta. «Hemos tenido momentos de en el minuto 13 decir: ‘Ese tío no canta’, en el 14: ‘¡Canta, canta!’ y en el 18: ‘No, que no!’. Eso es real. Vivimos en una neurosis constante», confiesa Milán. «Pero que se equivoque Ruth es muy duro», asegura Josie.

Y es así, porque, pese a los continuos cambios de opinión, la que prevalece es la de Lorenzo. Es de quien más se fían los concursantes. «Una le preguntó a todo el mundo y antes de terminar dijo: ‘Pero lo que diga Ruth’», cuenta ella, preocupada. «Muchos decían eso, con lo que le cayó una responsabilidad que no la quiero para mí», reconoce Milán.

Pese a que el formato ha sido adaptado en varios países, y en el originario, Corea del Sur, ya va por la novena edición, no han querido inspirarse en sus asesores. «No lo hemos mirado, porque no nos hubiera servido para nada», dice, tajante, la actriz de By Ana Milán. «Aparte, porque el carácter español es otra cosa», añade Lorenzo, que ha desarrollado parte de su carrera en Reino Unido.

Como El Monaguillo no ha podido acudir a la charla, aceptan contar cómo lo han visto: «Es el gamberro», suelta la cantante. Josie sostiene que los tres son muy distintos. «Pero El Monaguillo no tiene nada que ver con nosotros. Entonces chocamos y disfrutas de sus chistes, de su voz... Es increíble». «Además de tener mucho sentido del humor, tiene mucha ternura. Y a mí eso me gusta mucho», concluye Milán.

Hacer el papel de detectives les ha demostrado que tienen habilidades que desconocían y otras que creían tener y no es así. Es lo que le ha pasado a Ana Milán: «Yo siempre pensaba que cada uno tiene cara de lo que es, y me he dado cuenta de que no (ríe). Es otras de mis derias erróneas». «Yo soy muy competitiva, en el buen sentido. A lo Mónica de Friends. Hasta en el parchís», confiesa la cantante, que se fijaba en el mínimo detalle. «Decía: tiene el gemelo de bailarina. Y si lo es, puede que cante. Ataba cabos», explica.

En el programa no solo se descubrirán cantantes, también cosas suyas. «Que soy una farsante a la hora de hacer play backs. Soy mala, mala», asegura Lorenzo. «Son cosas de los cuatro que desconocéis», avanza Milán. «Como que Ana canta muy bien», desvela la cantante. Lo que seguro sale a la luz cada semana es el impactante fondo de armario de Josie: «Estaba enloquecido. He puesto demasiada moda para ese plató. Pero si la gente se divierte con mi look, bienvenido, sea».