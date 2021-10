Ecologías sonoraS de Canarias

En esta era de los micro momentos a la cual nos ha arrastrado el consumo vertiginoso de contenidos, auspiciado por la aparición de Internet, pararse a escuchar —que no a oír— se ha convertido casi en un gesto contra corriente e incluso de vanguardia en una sociedad siempre carente de tiempo que vive a la carrera en un planeta digitalizado e interconectado donde, por ejemplo, en sólo un minuto se generan 400 horas de vídeo en YouTube o se publican 49.380 fotos en Instagram. Ante esa realidad, cobran especial relevancia proyectos como Canarias DC Soundwalk, un itinerario ideado para espacios públicos de la ciudad norteamericana de Washington DC disponible a través de una aplicación móvil, vertebrado sobre siete composiciones para escuchar con auriculares, creadas a partir de materiales sonoros ambientales de El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote por el compositor, músico, artista e investigador sonoro Pablo Sanz quien, entre mayo y agosto de este año, recorrió el Archipiélago junto a su compañera, la artista canaria Palma Edith Christian Martínez, escuchando los sonidos de las Islas. Dos de las piezas resultantes, Hierro y Gomera, han sido ya estrenadas en los lugares seleccionados para su ubicación dentro de la capital estadounidense. Con la publicación semanal de una de las siete composiciones, el próximo 3 de noviembre estará disponible el proyecto completo para el público de la ciudad estadounidense.

«Este proyecto investiga la vitalidad de entidades y realidades más que humanas, con el objetivo de promover formas de ser y pensar menos antropocéntricas», explica Pablo Sanz. «A través de diferentes estrategias de escucha y tecnologías de audio, el trabajo se concentra en lo que habitualmente permanece oculto o desapercibido; en los límites y umbrales de percepción y atención. Canarias DC Soundwalk», encargado y producido por la Oficina Cultural de la Embajada de España en Washington DC, «se centra en las voces y la presencia audible de especies animales y vegetales, aire, suelo, agua, tiempo atmosférico, elementos geofísicos y formaciones del paisaje. Además», prosigue su autor, «el proyecto reconoce y quiere poner de manifiesto el poder afectivo de los propios sonidos».

Pablo Sanz había sido invitado en la primavera-verano de 2020 a realizar una residencia de investigación y producción artística en Washington. «Ese proyecto se enmarcaba en las actividades en torno al 500 aniversario de la primera circunnavegación del globo», recuerda. «Tenía previsto realizar una composición a partir de una exploración sonora de áreas forestales y parques escogidos en Washington DC y alrededores, algunos de los mismos lugares donde Canarias DC Soundwalk actualmente se localiza, para escuchar como parte de una instalación en el jardín de la Antigua Residencia de los Embajadores de España. Debido a la pandemia, aquella estancia fue cancelada y el plan fue pospuesto indefinidamente. A comienzos de este año volvieron a contactarme, interesados en retomar el encargo con un proyecto diferente realizado en la distancia. Planteamos la idea del paseo sonoro con audio geolocalizado en espacio público», dice al respecto, «como un formato interesante y adecuado en estos tiempos de pandemia».

El artista y su compañera, que se habían trasladado desde Madrid a Gran Canaria, cuentan que les atrajo «la idea de que el trabajo estuviese basado en una exploración sonora de las Islas Canarias y que el Archipiélago (casi) al completo estuviese presente en ese itinerario. Además, hemos trabajado con un plazo bastante corto para un proyecto de estas características, pues había gran interés en lanzarlo el este mismo año. Así, en el mes de abril nos pusimos en marcha con la producción de Canarias DC Soundwalk».

«El proyecto tuvo una preview en Sound Scene, un festival de artes sonoras que tiene lugar cada año en Washington DC, organizado en colaboración con el DC Listening Lounge y el Smithsonian Hirschhorn Museum», explica. Como parte del festival ya pudieron escucharse Hierro y Gomera, las dos primeras composiciones que forman parte de este itinerario.

Además de la Oficina Cultural de la Embajada Española en Estados Unidos, Canarias DC Soundwalk ha contado con apoyos del Arts Council de Irlanda del Norte, del Konstnärsnämnden, el comité sueco de apoyo a las artes, y el Centro Internacional para Compositores de Visby, en la isla sueca de Gotland, en cuyos estudios Pablo ha realizado una residencia de cinco semanas. «En Canarias hemos contado con el apoyo de varias organizaciones entre las que destacan los Parques Nacionales de Garajonay, del Teide y de Timanfaya», cuenta Sanz, quien agradece que «en los tres autorizaron nuestro acceso y trabajo de campo y, en el caso de los dos primeros, también pudieron alojarnos en sus instalaciones lo cual facilitó y enriqueció enormemente nuestra labor».

«Considero la grabación como un acto de creación y no tanto de captura», explicaba el artista sobre su proceso creativo en una entrevista para la publicación Oro Molido. «Se trata de un acto de creación en un sentido fundamental, a un nivel ontológico. Cada vez que se crea una grabación», dice Sanz, «nace algo nuevo, algo que antes no existía. Además, entiendo la grabación como práctica creativa en la que se sustenta una parte importante de mi producción artística y que posibilita modos de escucha singulares. Por tanto, para mí las grabaciones de audio son ante todo productoras de realidad. No se trata únicamente de grabaciones de o grabaciones sobre otra cosa. Los sonidos y las grabaciones son también cosas reales, al igual que sus supuestas fuentes». «Respecto a la noción de manipulación», prosigue argumentado sobre una cuestión que habitualmente le plantean con respecto a la edición o no de los materiales sonoros que capta para posteriormente elaborar sus composiciones, «creo que cuando se piensa en trabajos realizados con sonidos, que podemos denominar como reales o ambientales, a menudo se evoca una dicotomía excesivamente simplificadora entre sonidos naturales y sonidos procesados. Suele oponerse la idea de un sonido puro, presuntamente natural e intacto, con la noción de sonido manipulado, asociada a la tecnología como algo artificial».

«En esa oposición», prosigue, «el grado de intervención humana en los materiales sonoros suele verse como indicador de expresión y agencia creativa del autor, incluso de musicalidad. En mi trabajo esas distinciones no son relevantes y no parto de preferencias en manipular poco o mucho los materiales. Según el proyecto, empleo diversas estrategias tanto en el estudio como en el trabajo fonográfico de campo o en contextos de producción in situ para una instalación site-specific o un concierto. Por ejemplo, decisiones y acciones realizadas en torno a los procesos de grabación, tanto por mí como por los dispositivos con los que trabajo, pueden ser consideradas manipulaciones que influenciarán a los materiales sonoros resultantes. En el estudio existen siempre múltiples intervenciones, las cuales pueden ser audibles e identificables o no por unos u otros oyentes. Cualquier espacio también altera los sonidos que allí se producen, al igual que los equipos de reproducción, etcétera. Igualmente, nuestra atención puede considerarse como una forma de manipulación que influencia cómo percibimos sonidos específicos en un momento dado». Los siete lugares elegidos de Washington DC para experimentar, a través de la aplicación Echoes, cada parte del itinerario de esta «obra de arte invisible, pública y permanente», como define Pablo Sanz Canarias DC Soundwalk, son la Isla Theodore Roosevelt; Fern Valley, en el Arboretum Nacional de los Estados Unidos; el Parque Dumbarton Oaks; el Mirador de Belvedere del río Potomac; el Parque Glover Archbold; el los jardines acuáticos del parque Kenilworth y el Parque Rock Creek.

Vinculos canarios de un «nómada»

«Soy medio nómada», responde Pablo Sanz cuando se le interroga sobre su vinculación con el Archipiélago. «Nací en Madrid y viví algunos años en Herencia, un pueblo de Ciudad Realde donde proviene mi familia, para regresar de nuevo a Madrid. Desde 2007 he vivido principalmente fuera de España, primero en los Países Bajos y después de manera intermitente en Belfast, Irlanda del Norte, alternando con estancias en España y otros países. Desde 2020, en parte por la pandemia y varios proyectos, he vuelto a estar mas tiempo en España, ahora entre Madrid y Canarias», destino éste último que es la tierra natal de su compañera Palma.

«El trabajo de Palma», asegura, «ha sido imprescindible en el desarrollo de este proyecto. Ella ha participado intensamente en la planificación, producción y la realización del trabajo de campo en cada isla, acompañando y enriqueciendo todo el proceso». Pablo y Palma consiguieron organizar entre 7 y 10 días de trabajo de campo en cada isla, con mayor tiempo de estancia en Gran Canaria y Fuerteventura.

Canarias DC Soundwalk y el resto de creaciones de Sanz investigan «la vitalidad de entidades y realidades que podríamos denominar como no-humanas, más allá de lo humano o más-que humanas. Además, me interesa reconocer el poder afectivo de los propios sonidos como entidades y cosas reales en sí mismas como parte de esos mundos y realidades más allá de lo humano. Es decir, no considerarlos meramente como cualidades secundarias o representantes de sus supuestas fuentes u orígenes, o como elementos utilitarios, como suele ser habitual». través de diferentes estrategias de escucha, composición y el uso de diferentes tecnologías y dispositivos de audio, el trabajo de Sanz se concentra en lo que habitualmente permanece oculto o desapercibido en los límites y umbrales de percepción y atención.

«Me interesa por acceder a lugares, momentos o situaciones habitualmente inaccesibles o escuchar más allá del rango de audición humano (20 a 20.000 hertzios) o en medios diferentes al aire. Por ejemplo, escuchar junto a otras especies en los hábitats y espacios íntimos que habitan, percibir las señales de ecolocalización ultrasónica de un murciélago, escuchar en mediante hidrófonos (micrófonos subacuáticos), a través de objetos y estructuras (un árbol, una roca, un edificio…)», relata.

Dice que evita el término «naturaleza» cuando habla de su trabajo. «El ethos ecológico de mis trabajos va más allá de las nociones habituales de naturaleza o medio ambiente que sitúan estos términos como dominios limitados y ‘afuera’ de lo humano. El concepto mismo de Naturaleza es una invención que separa lo humano de lo no humano y solo funciona cuando algunas cosas pueden ser tildadas como no naturales. La naturaleza y lo que a menudo llamamos medio ambiente se convierten en un telón de fondo, un otro lugar idealizado que se ha inculcado en nuestros espacios físicos, mentales y sociales», explica Pablo Sanz que, desde su práctica artística, promueve la escucha «como un acto creativo, una forma de atención y una herramienta para investigar el mundo», discurso que ha situado al otro lado del Atlántico la sonoridad de Canarias.

Un artista global Pablo Sanz es un artista, compositor, docente e investigador español. Su obra incluye proyectos site-specific y de arte público, instalaciones inmersivas, conciertos multicanal en la oscuridad, montajes expositivos, publicaciones, radio y piezas de audio para auriculares. Su práctica es una investigación sensorial sobre la escucha, el tiempo, el espacio, y la vitalidad más allá de lo humano, con un énfasis en los límites y umbrales de la percepción y de la atención. Sus obras promueven la escucha como un acto político, como forma de resistencia a las tendencias dominantes en las sociedades contemporáneas, cultivando formas alternativas de ser y pensar. Ha presentado sus trabajo internacionalmente en diferentes contextos y ha participado en múltiples residencias y recibido diversos apoyos, becas y premios. Es doctor en Composición Electroacústica Experimental y Artes Sonoras por el Sonic Arts Research Centre (SARC), de la Queen ́s University Belfast, y licenciado por la Universidad de las Artes de La Haya, con especialidades en ArtScience y Sonología. Es miembro cofundador en 2004 de la plataforma Mediateletipos.net y fue comisario de la undécima edición del encuentro internacional de creación Sensxperiment. Inmersión Sensorial (2009-2011), en Córdoba. Actualmente es profesor en el Master en Composición Electroacústica y con Nuevos Medios del CSKG en Madrid e investigador visitante en SARC, Belfast.