Primeros núcleos comunistas en Canarias

No hay duda que la revolución rusa de octubre de 1917 provocó una corriente de simpatía en todo el mundo que dio lugar a la formación de partidos comunistas y la adhesión de estos a la III Internacional. La posición ambigua de la II Internacional socialista con respecto a la Gran Guerra del 14 hizo que numerosos grupos de trabajadores e intelectuales buscaran alternativas en la lectura más radical del marxismo, corriente en la que los bolcheviques rusos eran unos maestros, con Lenin a la cabeza. En España se forma el primer Partido Comunista unificado en 1921, recogiendo sectores desencantados del PSOE, pero la Dictadura de Primo de Rivera lo declara ilegal y tienen que pasar a la clandestinidad. Al Partido se le unen, también, sectores anarcosindicalistas decepcionados y desde 1925 estará José Bullejos al frente de la secretaría general. En esa época tenían el órgano La Batalla, dirigido por Joaquín Maurín, que se difundía subrepticiamente a través del trabajo clandestino y de las librerías de signo progresista. Sin embargo, en 1927 la dirección comunista es desmantelada por las acciones de la policía primorriverista.

Es en este contexto cuando va a nacer el primer núcleo de influencia comunista en Canarias. La información de este grupo me la facilitó uno de sus integrantes, Rafael Roca Suárez (carta fechada el 22 de abril de 1980). En ella me informaba de que en 1927 se reunió un grupo de jóvenes de Gran Canaria de extracción burguesa e intelectual, compuesto por Jacinto Alzola Cabrera (estudiante de Derecho en La Laguna por entonces), Ambrosio Hurtado de Mendoza, Luis Peñate Padrón, Servando Gonzalvez, Juan Feo Perdomo, Francisco Navarro Verdú, Manuel Monasterio Mendoza, Anselmo Carbajo y el propio Rafael Roca.

La presencia obrera era muy escasa por no decir inexistente en este primer momento, aunque se fueron incorporando algunos vinculados con el republicanismo federal y la Federación Obrera. Era un grupo que se dedicaba a la divulgación del marxismo y de las conquistas de la revolución soviética, cuyo principal ideólogo era el que va a ser profesor de la Universidad de La Laguna Jacinto Alzola. Se reunían en casas particulares, el Parque San Telmo (entonces Cervantes), Alameda de Colón, La Plazuela y, a partir de 1929, en un pequeño local en los bajos del cine Cuyás, y adoptaron el nombre de Alianza Obrera y Campesina para intentar evitar la censura de la dictadura de entonces. Este grupo inicial se fue disgregando, aunque el tandem Alzola-Hurtado de Mendoza-Roca continuó. A este grupo inicial se le unirá un militar profesional, a la sazón destinado a Las Palmas, el alférez o teniente José Barbeta Vilches, quien es captado para las ideas comunistas por este grupo.

Confirmamos la existencia de este primer embrión comunista en Canarias gracias a una carta del Comité Ejecutivo del PCE (agradezco al profesor Miguel Ángel Cabrera el habérmela facilitado, en Archivo del PCE, Carta del CE del PCE a los camaradas de Canarias, de 19 de diciembre de 1930) dirigida a este grupo con los jóvenes de Gran Canaria. En ella podemos ver el intento de la Ejecutiva de formar la Federación Canaria del PC de España y, precisamente, en ella se explica que es el militar Barbeta el que contacta con la dirección y les comunica que el grupo grancanario quiere estrechar lazos. Se hace saber en esta misiva, además, que posteriormente había llegado una carta a la administración del periódico recién constituido Mundo Obrero en el que el embrión de comunistas canarios pide el envío de un paquete del mismo y, además «os lamentábais de la lucha entre Mundo Obrero y La Batalla que, según vosotros, tanto daño hace a las ideas comunistas». Esto es importante porque la influencia ideológica de este primigenio grupo canario viene de las lecturas del grupo expulsado del PCE, encabezado por Maurín, y que años después va a dar lugar al semi-trostkista Partido Obrero de Unificación Marxista. No viene al caso profundizar en esta disidencia, pero lo cierto es que la carta del PCE es reveladora de la posición sectaria y ortodoxa —más aún si cabe que la del resto— que tenían estos comunistas españoles en las vísperas de la proclamación de la IIª República española. Para ellos, los redactores de La Batalla «no son comunistas ni revolucionarios sino... burgueses disfrazados de comunistas para desmoralizar al Partido y evitar que este organice las masas obreras y aproveche la crisis actual en favor de la revolución proletaria». Para sentenciar que la carta de los canarios está «llena de entusiasmo, pero equivocada en sus apreciaciones sobre la lucha del P. contra los renegados». En unas líneas más abajo a estos renegados les llama «elementos reformistas incrustados en nuestro Partido», o «pseudo comunistas de la oposición», constituyendo esta condena como una traslación de la lucha de los estalinistas contra todos los que no pensaban como ellos en la URSS. Es el Partido soviético el que marca las directrices y en esa época tocaba limpiar las organizaciones comunistas. La carta de los comunistas españoles lo dice claro: «todos los que se opongan...traicionan al proletariado y a la Internacional».

Es imaginable el desconcierto y estupefacción de los entusiastas canarios ante semejante condena. Es como si sus esperanzas de un futuro luminoso guiado por el faro del primer estado socialista del mundo se trocara en una lucha cruenta contra todos los demás, los ideales se cruzaron con los comisarios políticos. El epíteto muy leninista de «renegado» se combinaba con otros de igual o más calibre como el de «lacayos de la burguesía» y otros dirigidos a anarquistas («anarcorreformistas») y socialistas («socialfascistas»). No es una casualidad que el entusiasmo popular en España ante la llegada del régimen republicano cogiera a los comunistas españoles clamando en el desierto de una supuesta revolución encabezada por el proletariado. Años después enmendarían ese error con las política de Frente Popular, aunque, como casi siempre, siguiendo los dictados de la URSS.

Pero el grupo comunista grancanario siguió existiendo con algunos abandonos y nuevas incorporaciones, incrementando la presencia obrera y publicando un periódico, El Soviet, en 1930, aunque siguen siendo un grupo testimonial. Es importante la figura de José Suárez Cabral, quien era Presidente del Sindicato de la COPPA, empresa que construía las nuevas fases del Puerto de La Luz, pues gracias a él se unificó la linea sindical comunista y crecieron los grupos, sobre todo en el barrio de Arenales. Rafael Roca, por ejemplo, es nombrado vocal del Centro de Dependientes, sindicato adscrito a la UGT, y como él otros comunistas lograrían incrementar su influencia en los medios sindicales. La proclamación de la República hace que aumente su influencia social, aunque aún muy minoritarios, pero se atrevieron a presentar una candidatura propia en las elecciones constituyentes del 28 de junio de 1931 obteniendo la ridícula cifra de 150 votos de promedio. Pero la organización iba creciendo. En Telde, como en Las Palmas y otras localidades de Gran Canaria, se forma el primer Radio Comunista en febrero de 1933, presidido por Luis Castillo, y como vocales a José Artiles Viera, Francisco Casimiro Brito y los hermanos Francisco y Juan Hernández Valido. En la Federación Obrera de Las Palmas se vieron momentos muy tensos entre socialistas y comunistas, ya que la fracción de estos últimos entre los que estaban Suárez Cabral, Roca, Manuel Cáceres, Domingo Marrero Lemes y Eduardo Suárez Morales fueron interpelados con la frase de «Los comunistas a Moscú», y los socialistas estuvieron a punto de tirar por el balcón de la sede al propio Cáceres y a Roca.

Pero en Canarias habían comunistas que pensaban de otra manera, y es hora de hablar de los palmeros. José Miguel Pérez había emigrado a Cuba desde muy joven y allí llegó a ser el primer secretario general del Partido Comunista Cubano en 1925, pero en ese mismo año el presidente Machado lo expulsa de Cuba y regresa a su tierra. Su labor política poco tiene que ver con los derroteros de la linea del PCE, al contrario, su actividad es unitaria y tiende a aglutinar una sólida mayoría social con la totalidad de la izquierda palmera, con republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas unidos en la Federación de Trabajadores de La Palma y con el semanario Espartaco como órgano de la izquierda. Floricel Mendoza, uno de los comunistas palmeros destacados, fue uno de los discípulos más importantes de José Miguel Pérez y es él quien reconoció que su mentor había ingresado en el Partido Socialista en torno a 1930 y no había seguido las directrices comunistas en España, es más, en las elecciones constituyentes de 1931 recomendó el voto a la conjunción republicano-socialista que consiguió una mayoría abrumadora. Distaba, pues, de las consignas agresivas del PCE en contra del régimen republicano y, por supuesto, jamás se le habría ocurrido llamar «socialfascistas» a las personas con quienes compartía militancia, aunque fuera de manera coyuntural.

Pero, efectivamente, José Miguel Pérez va a seguir siendo comunista, pero poco ortodoxo. Finalmente, aboga por la formación del Partido Comunista en La Palma pero no quiere ser la cabeza visible. Floricel lo dice claro: «uno de los hechos honrados de JMP es que... en la misma reunión donde se funda el PC todos dijimos que tenía que ser él el Secretario, dijo que no debía a serlo, porque un hombre que había pertenecido a un partido de la Internacional Comunista y con contactos con dirigentes de la misma en Cuba no podía cometer ese fallo» (entrar en el PS y votar contra las consignas comunistas) (Entrevista a Floricel Mendoza el 27 de octubre de 1980). Finalmente convencen al antiguo secretario general comunista cubano para encabezar las huestes comunistas palmeras en torno a 1933, consolidando probablemente el núcleo más activo y con más éxito por su raigambre social de los que habían en Canarias.

El núcleo comunista de Tenerife está ligado indefectiblemente a Isabel González González, denominada Azucena Roja, de profesión costurera, y a su marido, el zapatero de Puerto de la Cruz, Aurelio Perdigón Méndez. Ella fue militante del Partido Socialista y ferviente partidaria de que los socialistas tinerfeños se adhirieran a la III Internacional, además logró una resolución en este sentido en 1919. La influencia de esta corriente de izquierda dentro de ese Partido duraría hasta 1921, pero la dictadura de Primo de Rivera anuló cualquier posibilidad de surgir grupos comunistas en esa isla.

Diez años más tarde, Azucena Roja aparecería de nuevo, ya adscrita a la corriente comunista. Prueba de la existencia de algunos núcleos es la elección en las municipales de abril de 1931 de un concejal comunista por el municipio de Guía de Isora y un enfrentamiento entre comunistas y socialistas en el Puerto de La Cruz, en concreto el 24 de junio de 1931. Al parecer, unas 40 personas gritaban «Viva el Comunismo», y fue contestado por otro con «Fuera», al parecer de ideología socialista. Se enzarzaron en una pelea con palos y navajas y resultaron varios heridos. Al parecer, los comunistas tinerfeños seguían disciplinadamente las consignas de sus dirigentes. En el segundo año republicano (1932), se constituirá en esta isla la primera organización adscrita al PCE, publicando El Obrero Rojo, cuyo director fue Rizal Pérez Barrera. Otro militante destacado fue J.P. Ascanio. Luego, significativos socialistas del norte de la isla como Florencio Sosa Acevedo y Lucio Illada. se unirían a los comunistas.

Estos son los tres grupos comunistas más importantes en Canarias: el grancanario, el palmero y el tinerfeño. Por las noticias que nos proporcionaron tanto Floricel Mendoza, Roca y JP Ascanio, a comienzos de 1933 un enviado del Comité Ejecutivo del PCE viene a Canarias para abogar por la unificación de los comunistas canarios. En abril de 1933 el ya dirigente indiscutible José Suárez Cabral escribirá una carta a José Miguel Pérez para que se uniera al Partido, este acepta. Los tinerfeños también se suman y, finalmente, se constituye el Partido Comunista de Canarias. Pero esa será otra historia.

Sergio Millares Cantero. Historiador