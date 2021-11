Palma Christian Martínez: «Queríamos que fuera un libro que inspirara»

Nunca fue un encargo… Esta experiencia empezó hace años con una idea, y se convirtió en un proyecto a tres: una colaboración entre Nilia Bañares, la bióloga Marta Martínez y yo. La idea y el empuje inicial lo fraguaron Isabel Nogales junto a Marta Martínez y el objetivo era hacer una publicación, un libro que reflejara y presentara el trabajo de Nilia tiñendo con hongos en Gran Canaria. Como todo proyecto que nace de una pasión y que pretende recoger una dedicación, empezó con una idea muy ambiciosa y se ha ido acotando a las posibilidades, en parte porque también vas conociendo y aprendiendo la naturaleza de la investigación y te van influyendo otros factores externos. Lo que teníamos claro desde un principio es que queríamos que fuera un libro que inspirara y presentara la maravillosa y desconocida posibilidad que nos presentan los hongos: extraerles color.

En un principio teníamos intención de revisar y repasar todas las pruebas de color hechas por Nilia a lo largo de los años e ilustrar todos los hongos a partir de ejemplares presentes en la naturaleza. Pronto nos dimos cuenta de que no sólo salir a buscar setas es un trabajo en sí mismo, lleno de sorpresas inesperadas, dependiente completamente del clima y sus condiciones, y de que se dé la maravillosa casualidad de que estas coincidan con tu tiempo y tus condiciones… por no hablar de educar el ojo y saber encontrar la paciencia de buscar e identificar esos hongos. Cualquiera que haya ido a buscar setas sabe de lo que estamos hablando. En esto generosamente siempre hemos tenido el apoyo de la Sociedad Micológica de Gran Canaria

¿En qué se ha inspirado? Se lo digo porque sus ilustraciones recuerdan mucho a las láminas de ciencias victorianas.

Por mi formación como Ilustradora Científica las láminas pueden recordar a cualquier lámina clásica o moderna ya que este tipo de ilustración y lámina tiene toda una presentación gráfica que ha evolucionado en el tiempo pero que conserva su razón de ser fundamental: el rigor al representar las principales características de la especie que ilustra.

¿Cómo le llega el encargo y cuánto tiempo le llevó realizar las ilustraciones? ¿Era su primera vez ante el universo micológico?

La ilustraciones se han ido realizando a lo largo de años, por épocas… en base a diferentes salidas de campo, diferentes etapas en las que le he podido dedicar mas trabajo o menos. Antes de conocer a Nilia hice unos pequeños pinitos pero considero esta aproximación como mi pequeña iniciación. Cualquier micólogo verá que me queda mucho por aprender y mucho que perfeccionar. Yo entiendo estas ilustraciones como apuntes, como parte de un cuaderno naturalista que aún están por completar… porque así siento que es el conocimiento y las posibilidades que acompañan a las láminas de este libro.

Por último, ¿ha sido sencillo trabajar con la autora?

Trabajar y aprender al lado de Nilia es una delicia, una experiencia estética en sí misma. Tiene un espíritu incansable que hace que esté siempre con algún proyecto entre manos. Ir a su casa es encontrarse con un pequeño ramo, una piedra bonita, un tapiz a medio tejer en el que mezcla y prueba cosas diferentes.

Nilia lleva años dedicándose, leyendo, observando, enseñando, me atrevo a decir promoviendo el que no se pierda un conocimiento del cual ella va paralelamente empapándose tanto sobre artesanía en general como en particular sobre lo textil. Ha buscado conocer y compartir el estar con las principales figuras contemporáneas tanto canarias como internacionales dedicadas no solo a la tejeduría sino a los tintes naturales. Su humildad y su modo de aproximar y compartir este bagaje puede hacer que su importancia y profundidad pasen desapercibidos. Tiene una magnifica biblioteca no sólo de libros sino de objetos, que comparte y ofrece generosamente para el crecimiento y conocimiento de cualquiera que muestre un interés común. Estar cerca de ella ha sido una oportunidad muy especial y una experiencia muy enriquecedora no sólo para mi trabajo sino para mi persona.