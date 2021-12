Amanirena (Amnirense qore li kdwe li; «Ameniras, Qore y Kandake») fue reina del Reino de Kush. Su reinado abarcó entre los años 40 y 10 a.C aproximadamente.

Para situarnos, las kandakes o kentake, latinizado como candace, fueron las reinas del antiguo reino de Kush, actual Nubia. Actuaban como terratenientes y contaban con su propia corte. Su joyería se consideraba sagrada y se conservan algunos ajuares de kandakes muy importantes, como los Amanishakheto. En las representaciones murales aparece corpulenta, ya que en estas civilizaciones esto era indicativo de riqueza, fertilidad y poder. Este tipo de representaciones también indican el posible carácter divino de las kandakes ya que se las situaba a la misma altura que Apedemak, el dios principal de Meroe, ciudad de Kush. Amanirena aparece en cuatro inscripciones, en dos de ellas junto al rey Teriteqas, su esposo. En las otras dos aparece como qore que significa rey, lo que parece indicar que, a la muerte de su marido, ascendió al trono como única regente.

En cuanto al contexto histórico, debemos recordar que Egipto había sido derrotado en el norte e iba a pasar a formar parte de Roma, mientras tanto, Kush era una región rica en oro. La conquista de Egipto se completa hacia el 30 a.C. pero Meroe consiguió mantener su independencia gracias a tratados comerciales. Cayo Petronio fue enviado a la zona para mantener el control y los kushitas cada vez andaban más revueltos viendo las intenciones de Roma que ya había sometido Napata y Primis en el sur de Asuán. Cayo Petronio se encuentra con Amanirena después de que los romanos exigieran un impuesto a los kushitas que estos se negaron a asumir, por ello saquearon con su ejército el fuerte romano en Asuán. Pero Roma no tardó en contraatacar y envió a Petronio con su ejército que hizo retroceder, no con poco esfuerzo, al ejército liderado por Amanirena. Esta no tardó en vengarse y consiguió conquistar plazas al sur de Egipto. Ciertas fuentes clásicas sostienen que Amanirena pudo perder un ojo en estas incursiones.

El ejército kushita también se llevó estatuas imperiales y existen fuentes que confirman que robaron numerosos bustos, entre ellos el de Augusto. Algunas fueron enterradas bajo la entrada al templo de Meroe y el palacio de Amanirena, aparentemente así se hacía para que fueran pisoteadas.

En el 22 a.C. la reina pactó con Roma y consiguió no pagar los impuestos y recuperar su frontera en Primis. Este pacto se mantuvo hasta el siglo III d.C. La prolongación de la paz sugiere que a Roma no le interesaba una guerra con Nubia ya que sabía presentar batalla.