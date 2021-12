José Díaz: «La actividad del MPAIAC fue marginal si la comparamos con la de ETA o la OLP»

Y siendo el único experto en Terrorismo y Violencia Política en Canarias, ¿cómo es posible que se haya tenido que ir a trabajar fuera?

Es una buena pregunta, la verdad. Dígamelo usted. En mi caso particular, llevo catorce años viviendo en el extranjero desde que me fui a la universidad en Reino Unido y, desde entonces, me he ido moviendo e instruyendo en los círculos relacionados con mi especialización. En Canarias, deduzco que esto es una cuestión de encaje profesional, pero también tiene mucho que ver con la altura de miras que tengan nuestras autoridades e instituciones para adaptarse a los tiempos y ser ambiciosos al afrontar los retos internacionales. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses.

¿Qué papel juega Canarias en el tablero del terrorismo internacional?

En cierto modo, el tablero del terrorismo internacional va muy ligado a la política exterior de Occidente en general y a la de los Estados Unidos en particular. Por lo tanto, Canarias en estos temas no es precisamente de relevancia ni de interés como objetivo del terrorismo internacional. Considero desacertado e imprudente sugerir lo contrario. Canarias es un destino seguro, tanto para el turismo como para la sociedad canaria. Hasta la fecha, no he visto indicios que muestren lo contrario, más allá de algún arresto puntual de algún yihadista en las Islas por actividades ilícitas de financiación y captación con destino a los epicentros del yihadismo global.

Las Islas han sido refugio durante años de terroristas yihadistas vinculados a los atentados del 11M y los atentados de Marraquech, con detenciones en Lanzarote y Gran Canaria principalmente. ¿Es algo puntual o existe una explicación más profunda?

Por una parte, diría que esto es algo puntual. No obstante, no podemos bajar la guardia ni se puede restar importancia a nuestra proximidad geográfica con la región del Sahel Occidental (Malí, Mauritania, Burkina Faso, Níger y Chad) donde la amenaza yihadista se recrudece. Un pilar fundamental en la lucha contra el terror es la de negar santuario y refugio a terroristas. Esto es una cuestión que requiere mayor cooperación y coordinación internacional por parte de las autoridades policiales además de los servicios de inteligencia.

Explicaba usted que desde Canarias se articulan mecanismos para financiar a los grupos yihadistas y, también, de captación. ¿Hay control por parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

No me cabe la menor duda. Es más, confío plenamente en la incansable labor de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de la labor que se viene realizando desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Es evidente que nuestra ubicación tricontinental nos convierte en punto de interés ¿pero eso no implica que seamos más vulnerables?

No, necesariamente. Canarias es punto de interés en muchos ámbitos como plataforma internacional dada su ubicación geoestratégica. Pero nuestra geografía en cuestión no supone bajo ningún concepto que seamos más vulnerables al terrorismo yihadista. Es más, como región ultraperiférica, Canarias es menos vulnerable que el conjunto de ciudades europeas que han sido objetivos del terrorismo yihadista como Madrid, Londres, París, Berlín, Bruselas, Estocolmo, etcétera.

Otro dato interesante para que exista presencia de terroristas en las Islas puede ser que siempre se ha visto con normalidad la existencia de ciudadanos extranjeros en el archipiélago y quizá pasan desapercibidos entre el resto de sus compatriotas, que no que no saben cuáles son sus planes reales.

Canarias se caracteriza socialmente por su tolerancia, su solidaridad, su multiculturalidad y, sobre todo, su capacidad integradora. Cierto es que existe una gran comunidad árabe y musulmana en las Islas, por lo que es de deducción lógica asumir que cualquier terrorista yihadista pueda mimetizarse y pasar desapercibido sin que su comunidad tenga conocimiento ni vinculación alguna con sus fines. También hay que decir que la mayoría de la comunidad musulmana en todo el mundo condena la violencia y los actos terroristas. Entre los musulmanes moderados, incluso llegan a sentirse moralmente ofendidos y religiosamente estigmatizados por el terrorismo yihadista. Es por ello que la propia comunidad musulmana condena y desautoriza el uso de la religión para justificar el terrorismo. Hasta el presidente de los Estados Unidos Barack Obama llegó a sentenciar en un discurso que «el terrorismo no tiene religión».

Las Islas también han padecido del terrorismo del independentismo del MPAIAC. ¿Qué puede decirnos de esa etapa ahora que se cumplen 45 años del primer atentado del grupo?

El Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), fundada por Antonio Cubillo, se enmarca entre el año 1964 y 1979. Su actividad fue, cuanto menos, marginal, desde una perspectiva comparativa con la trayectoria de ETA o incluso con la trayectoria de otros grupos como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Yasir Arafat y Mahmoud Abás, o el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), entre otros, en pleno apogeo de la era de los movimientos de liberación nacional. No obstante, el MPAIAC contó con santuario y patrocinio en Argelia, incluso la organización llegó a ser reconocida en su día por la Organización para la Unidad Africana.

Hasta la fecha muchos atribuyen la responsabilidad directa del accidente aéreo de Los Rodeos al MPAIAC, a pesar de que la organización se desmarcó y negó rotundamente cualquier implicación en esto.

Es interesante tirar de hemeroteca y volver a ver las entrevistas en televisión concedidas por Antonio Cubillo y escuchar detenidamente su versión de los hechos en relación al accidente de Los Rodeos. Más allá de esto, a día de hoy se reconoce que sí hubo un atentado de Estado contra Cubillo en sentencia judicial y por el cual fue indemnizado posteriormente. A finales de los años 70, se le concede una amnistía a Antonio Cubillo y tras la declaración de cese de lucha armada, el MPAIAC pasó a ser historia. Desde mi prisma, tras los atentados del 11S y la globalización del terrorismo, hablar del MPAIAC a día de hoy resulta, cuanto menos, algo meramente anecdótico y, en retrospectiva, parece que tiene una pincelada casi que hasta folclórica de la época.

Volviendo al terrorismo internacional, ¿qué cree que se cuece tras tantos años de letargo por parte de los grupos?

En estos momentos se está librando una lucha interna por el liderazgo del movimiento yihadista global entre Al Qaeda y el Estado Islámico. Esto, con toda probabilidad, se puede traducir en que tanto Al Qaeda como el Estado Islámico competirán por perpetrar ataques de mayor magnitud y letalidad contra Occidente para imponer su autoridad y liderazgo estratégico e ideológico del movimiento yihadista global. Hay que ser conscientes que las cúpulas de ambas organizaciones han quedado prácticamente decapitadas: en el caso de Al Qaeda Central tras la muerte de Osama Bin Laden y posteriormente con la muerte de su ideólogo Ayman Al-Zawahiri; por otra parte, el autoproclamado Califato del Estado Islámico en Siria en Irak ha quedado completamente diezmado y su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, fue aniquilado tras tres años de intensos ataques aéreos en el marco de la Coalición Global Contra Daesh y la Fuerza Aérea Militar de Rusia, a la vez que las tropas terrestres locales de Siria e Irak fueron reconquistando nuevamente el territorio. El movimiento yihadista global se ha quedado sin liderazgo y está en fase de reconfiguración y reestructuración, mientras que sus filiales siguen compitiendo y operando de forma descentralizada en distintas partes del mundo. En Occidente, el mayor desafío al que nos enfrentamos en estos momentos, es la detección y disrupción de lobos solitarios que operan por su cuenta a la vez que juran lealtad al Estado Islámico o Al Qaeda para reivindicar y atribuirse los atentados.