“Destacamos la importancia de la industria Canaria en nuestras campañas”

¿Cómo ha sido para la industria canaria el año 2021?

Ha sido un año complicado con muchos factores que hacen que este año 2021 que ya termina se haya vivido con una creciente incertidumbre, por un lado el incremento del coste de la materia prima, que en algún caso se ha triplicado, estamos hablando del sector industrial, que pueden ser materias primas de alimentación, químicas, metales, madera, o sea, absolutamente todo, luego tenemos el incremento del coste de los fletes, que en algunos casos, por ejemplo los de Asia, llegaron a estar siete u ocho veces el precio anterior, hablamos de pasar de costar unos 1200 dólares a costar 8000 o 10000 dólares, actualmente han bajado un poco de precio pero siguen siendo muy altos, en muchos casos inasumibles para las industrias. A esto que se ha unido que no hay espacio en los barcos, no hay contenedores libres y los grandes puertos están semibloqueados, con barcos esperando. Gran parte de la industria está sufriendo esta dificultad en el abastecimiento, es muy difícil que las compras que has hecho te lleguen en el plazo correcto, por ejemplo, una materia prima que se tenía que haber recibido en el mes de agosto aún no ha llegado. Por último, el incremento de los costes energéticos, que lo vemos cada día en las noticias y también los combustibles, en resumen, en Asinca tenemos gran preocupación por todos estos factores que empezaron a notarse especialmente en el mes de marzo o abril de este año y ha ido aumentando durante el transcurso del año. La situación actual se ve con mucha preocupación ya que la posibilidad de repercutir estos sobrecostes en los precios de venta es muy complicada. A nivel mercado este año ha significado, hasta la fecha, una recuperación del sector horeca, ya que las restricciones han sido menores y yo creo que desde el mes de abril o mayo, coincidiendo con el comienzo del incremento del coste de la materia prima, la recuperación de esa parte del mercado ha ayudado a toda la industria, ha sido importante. No estamos a niveles del 2019 pero ha habido una recuperación, aunque de cara al 2022, con esta nueva situación sanitaria que estamos empezando a padecer, se genera la incertidumbre de como va a afectar al turismo y al resto del canal horeca.

¿En qué ha incidido Asinca con sus campañas informativas en torno a la industria del archipiélago?

Cuando comenzó todo esto, que fue a principios del año 2020, se pensaba que iba a ser una situación solucionable a medio plazo, cuestión de unos cuatro o cinco meses, nadie pudo imaginar que estuviésemos dos años completos viviendo esta situación. Desde Asinca reforzamos las campañas destacando la importancia que tiene la industria en Canarias. Queremos poner de relieve lo que supone fomentar la industria canaria en cuanto a la diversificación de la economía, el año pasado nos dimos cuenta, de una manera clara, de como todos los indicadores negativos en cuanto a PIB y empleo en Canarias subían 10 puntos más que los datos nacionales, por esa gran dependencia de un sector. Por otro lado la industria demostró que pudo satisfacer todas las necesidades sin ningún tipo de problema, en algún momento en Canarias hubo desabastecimiento de productos que venían de fuera, pero la industria canaria de todos los sectores fue capaz de salvar esa situación y poder seguir suministrando sin ningún tipo de interrupción.

¿Qué necesidades tiene el sector industrial canario para mantener su competividad?

Ahora mismo esta situación es muy complicada a nivel económico, te hace pensar mucho y te hace analizar de que manera se pueden dar unos pasos firmes en cuanto a la gestión empresarial. La industria se encuentra inmersa en toda la legislación de transición energética, de sostenibilidad, de integración de los ODS en la gestión, son objetivos que la industria canaria tiene absolutamente claros y apuesta por ellos, pero en muchos casos la industria pide también cierta flexibilidad. Tenemos el proyecto del decreto de envases y residuos de envases que también es una complicación adicional, también el Ministerio de Transición Ecológica quiere fijar para España unos objetivos que son superiores a los objetivos marcados por la Unión Europea y yo creo que eso al final podría dejar a la industria española en general, y canaria en concreto, en una situación competitiva peor que la de otros países. También, en este sentido, dentro de la industria canaria hemos solicitado el apoyo de la Administración para que los fondos Next Generation puedan llegar a la industria, nosotros, a nivel Asinca, presentamos una Manifestación de Interés, en la que participaron 30 empresas, y el importe total de la misma era de unos 160 millones de euros para acometer la digitalización, la transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular. Directamente aquí va a ser imposible, hay un PERTE alimentario y del hidrógeno, se está estudiando de que manera la industria canaria se va acogiendo a esos PERTES nacionales para tener la financiación correcta de todos estos proyectos.

¿Cómo se ven en la medidas de prevención tomadas para prevenir la emergencia sanitaria?

Tenemos que tener absoluta confianza en las personas o colectivos que toman las decisiones en este sentido, es una pena que siempre haya un sector que sea el más afectado, pero entiendo que nadie toma una medida de estas características sin sentido. Otra cosa es que se tomen medidas por parte de países que ya han salido de la CEE, estamos hablando del Reino Unido, y que a lo mejor ahí haya un exceso de celo a nivel nacional y hay algún sector, como el turismo, que salga especialmente perjudicado.

¿Cómo se presenta el año 2022 para el sector industrial?

Las perspectivas para el próximo año se viven con preocupación, tal y como ya hemos comentado, el aumento de los costes del transporte, los costes energéticos, y desde hace unas semanas, el aumento de casos en la emergencia sanitaria, son las circunstancias que más nos pueden preocupar de cara al 2022, y sobre todo la incertidumbre que provoca, no nos podemos hacer una idea de como van a estar estos factores dentro de tres meses. Aunque es cierto que la industria ha sido un sector resiliente, que pudo aguantar de manera fenomenal el confinamiento que sufrimos el año pasado, demostrando la capacidad de abastecer, ha sido un sector que ha creado 10000 puestos de trabajo. Con las campañas en Asinca intentamos que todos los canarios tengan presente lo que puede ser la industria y darle la importancia que tiene como sector clave en la economía del archipiélago.