El físico Blas Cabrera contrajo matrimonio en La Laguna con María Sánchez Real, con quien tuvo tres hijos: Blas (médico y adjunto a la Cátedra de Fisiología de la Universidad Central de Madrid con el catedrático y político grancanario Juan Negrín López, de quien fue posteriormente su secretario particular durante la Presidencia del Gobierno de la II República Española); Luis (arquitecto) y Nicolás (físico y catedrático en la Universidad de Virginia (Estados Unidos) y en la Autónoma de Madrid). Pero no acaba ahí la saga de los Cabrera; o mejor dicho, no sólo son brillantes los descendientes directos de Blas y María.

Blas Cabrera y Felipe fue el mayor de los ocho hijos del abogado Blas Cabrera Topham: cuatro mujeres y tres hombres. Uno de ellos continuó el oficio notarial del padre; otro, Juan Cabrera, fue catedrático de Electricidad y Magnetismo de la Universidad de Zaragoza —y posteriormente rector—, y un tercero, José Cabrera, fue ingeniero y dirigió el diseño de la central nuclear de Zorita. Este último, además, es el abuelo de la exministra Mercedes Cabrera. Por su parte, el hijo de Nicolás, Blas Cabrera Navarro, por tanto nieto de Blas Cabrera Felipe, es actualmente catedrático de física de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. Así, resulta curioso que varios de los familiares de Blas Cabrera Felipe se hayan decantado por estudiar las propiedades del magnetismo, igual que el protagonista de este reportaje. Tampoco es poca la influencia que en el clan tuvo el abogado y notario Cabrera Tophan, ya que algunos de sus hijos y nietos también se dedicaron al derecho, carrera que desempeñaba el padre del afamado físico. Una saga brillante que se codeó con Negrín.