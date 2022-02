Irene Arcos: «Macarena en 'Todos mienten' es el personaje más kamikaze que he interpretado»

Cuando leyó el guion...

Aluciné muchísimo. El primer acercamiento fue en mitad de la cuarentena, encerrados en casa. Había tenido que suspender la obra Traición, en el teatro Kamikaze. No sabía cuándo iba a volver a trabajar. El primer capítulo del guion lo devoré. Luego fui a Barcelona y conocí a Pau. Leí el segundo y pensé: necesito saber cómo acaba esto. Me dieron el personaje y me devoré el resto. Ha sido el proyecto que más me ha atrapado en el propio guion. Recuerdo ir a la cama pensando: ha hecho esto y cómo se va a defender esto. Un montón de incógnitas. Un guion muy potente.

Y usted sería Macarena.

Macarena es una mujer impulsiva, visceral y que funciona mucho desde el instituto. Todos son bastante impulsivos en esta serie, aunque hay otros que piensan más a la hora de responder. Ella va con el piloto automático y no responde, sino que reacciona a las cosas desde una insatisfacción vital, en un momento de su vida en el que supuestamente ha alcanzado todo aquello que ella quiere. Está en sus 40 años con una casa perfecta, un marido perfecto, una hija estupenda, un trabajo maravilloso... Pero se da cuenta de que está atrapada en una red, y ya no es feliz, o se aburre o tiene un sentimiento de que no le gusta eso. Y rompe con esto sin medir las consecuencias para nada. Es el personaje más kamikaze que he interpretado en mi vida.

Al principio a uno le crea rechazo.

Claro. Es que el punto de partida es heavy. Es el hijo de una de tus mejores amigas. Hay un vínculo afectivo de años con él y su madre.

¿En qué se ha agarrado para que el espectador pueda entender sus motivaciones? ¿O le ha costado?

Una de las claves a la hora de abordar a cualquier personaje es nunca juzgarlo. Nunca hagas de la buena o de la mala. Y los personajes que hay en esta serie tienen su luz y su sombra. Tienen una parte bonita y otra en la que mienten, engañan, más caprichosa o con más miedo. Porque también todo parte de miedos que tienen todos. Yo he tratado de no juzgarla y darle verdad, porque todos tenemos unos principios y, luego, a veces, se van a la mierda.

Se va viendo su fragilidad.

El personaje se sostiene porque también hay en ella una ternura: Puedes no estar de acuerdo con lo que está pasando, porque te parece horrible, pero puedes decir: voy con ella a muerte. La ha cagado, sí, pero a ver si esta muchacha se salva o consigue salvar la situación (ríe).

Las mujeres tienen más protagonismo en la serie que sus maridos.

Pau se plantea un poco dar la vuelta a la tortilla. Él comentaba que, desde siempre, a los hombres, en la ficción —y ya no te digo en la vida—, se les ha permitido más licencias. Ellas son un grupo de amigas y cada una representa una faceta: la cuidadora y protectora con su familia; la que quiere romper con todo; la outsider que se ha divorciado y se ha quedado sin nada... Las mujeres tienen 360 grados y manejan la acción. Los personajes masculinos son potentes, pero a las mujeres se les ha permitido posicionarse en un lugar que antiguamente estaba reservado para los hombres.

Hay diálogos, y el monólogo de Eva Santolaria, propios del teatro.

Al estar rodado todo plano secuencia, se cortó muy poquito. Entonces la sensación es casi como el teatro, porque está vivo. Si nos equivocamos, si nos rascamos, se ve, porque mantiene los planos a dos.

Dicen que trabajar con Pau es una maravilla.

Pau Freixas for ever. Es un ser excepcional, con una humanidad maravillosa. Es alguien que quiere a los actores. Te quita presión y te da libertad y confianza. Y, luego, a nivel profesional tiene una mente brillante, que es capaz de saber cómo va a funcionar, de encontrar los tonos y planos perfectos... Y sabe rodearse muy bien. Con su director de fotografía, compañero de mil de proyectos, Julián Elizalde, hacen un tándem fantástico.

Ha trabajado con Leonardo Sbaraglia. Eso son palabra mayores.

Un amor como persona y, como profesional, le miras a los ojos y solo tienes que seguir lo que te da. Tenía la suerte de que los dos estábamos en Barcelona, ya que, al venir de Buenos Aires, era otro que estaba ahí abonado, y pudimos ensayar mucho. Es un tío muy creativo que ama su trabajo. Probábamos escenas y nos inventábamos cosas. Cuando llegamos a rodar, había mucho trabajo hecho. Ha sido muy enriquecedor encontrar un compañero tan dispuesto.

¿Difícil trabajar en esos tiempos?

Para mí ha sido especialmente emotivo. Leo y yo fuimos a vivir tres meses en Barcelona. Aún no estábamos vacunados y había muchos contagios. Yo salía en prácticamente todos los planos e intentaron evitar que me desplazara mucho. Solo vine a Madrid dos veces. En Barcelona estaba todo cerrado. Y se creó una burbuja. Fue muy emotivo, venir aquí, estar encerrados y encontrar a gente tan bonita.