Sin denuncias en Canarias

El esoterismo, la videncia, el tarot y el resto de las denominadas pseudo ciencias han encontrado de un tiempo a esta parte en internet un escenario infinito donde brujas, chamanes y echadores de cartas captan a clientas y clientes deseosos de conocer qué les depara el futuro en asuntos tan dispares como el amor y el trabajo o, incluso, para saber qué números del Euromillón o de cualquier otro sorteo de la lotería les garantizan premio. Canarias ha sido una región donde históricamente este tipo de servicios tienen gran calado entre la sociedad pero, sin embargo, el nuevo marco que supone el universo on line para esas cuestionables prácticas y las estafas derivadas de ellas no se reflejan en las denuncias recibidas al respecto por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las Islas, donde no constan quejas de ese tipo.

Desde la Unidad de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía en el Archipiélago aseguran que no sólo no tienen reclamaciones vinculadas a dichas actividades sino que, explican, «es complicado demostrar que se trata de estafas» ya que las y los usuarios de estos servicios «pagan voluntariamente». «Otra cosa es que luego los resultados no sean los esperados», ironizan, «pero de ahí no se puede deducir que estemos hablando de timos». La situación, eso sí, cambiaría bastante si después de abonar el dinero estipulado «nadie atiende al teléfono o en la web» de contacto. Conocedores de esa delgada línea entre la legalidad y el delito que transitan los profesionales de la cartomancia, la videncia y demás prácticas pseudo científicas ha propiciado que, por ejemplo, un sencillo rastreo en cualquier buscador de internet arroje resultados como las 565.000 páginas que aparecen cuando se consulta «videncia online en Canarias» o las 656.000 recomendaciones surgidas para «tarot online» en las Islas. Las y los presuntos estafadores que se esconden detrás de esos sitios web tienen una forma de operar más o menos similar y buscan un perfil de clientes que se caracteriza por estar sufriendo una situación desesperada. En asuntos vinculados a las relaciones afectivas, aunque también hay muchos usuarios que se acercan a estas páginas para conocer su futuro laboral. Casi todos prometen amarres de amor exitosos a cambio de unos pocos euros. Luego, los malhechores solicitan más dinero porque hay que perfeccionar el hechizo, algo que se repite una y otra vez, hasta que la víctima se da cuenta y para. Sin embargo, el daño ya está hecho porque la víctima ya perdió una cifra considerable y, también, de tiempo. El mayor perjuicio es la sensación que deja el engaño después de haberse abierto emocionalmente a alguien en espera de una ayuda que no llega, sino que termina siendo un problema en más de un sentido. Las oficinas de consumidores recomiendan cerciorarse de la buena práctica de los profesionales a quienes se acuda para que, más allá de que los resultados sean los esperados, al menos las víctimas no sufran un mayor agravio económico.