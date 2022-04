Mariia Tyshchenko, una ucraniana de Járkov que a sus 25 años lo ha perdido todo, narra su historia

La vida se divide en un antes y después del 24 de febrero de 2022.

Hasta ese día, mi vida y la vida de mis seres queridos era tranquila y feliz (quizás no lo apreciamos entonces). Vivía con mi novio y sus padres, un perro y un gato, tenía dos trabajos y ni siquiera podía imaginar que algo podría cambiar.

Es imposible prepararse para esto, es difícil de creer, increíble darse cuenta de que algo así pueda suceder ahora, en este siglo de progreso y tecnología.

Hasta el 1 de marzo a las 13.20 horas, nuestro distrito (Baviera) en la región de Járkov no había sido bombardeado, no hubo batallas cerca de nosotros. Las explosiones se podían escuchar en la distancia, como un trueno, y no teníamos idea del horror que tendríamos que soportar. Literalmente, el segundo día de la guerra empezamos a dormir en el suelo del pasillo; pensé que ese era el lugar más seguro del apartamento y pasé la mayor parte del tiempo allí. Y resultó que realmente me salvó la vida. Nuestro sótano no estaba destinado a almacenamiento, así que no bajamos allí. Como era el comienzo de la guerra, no había sirenas, ni avisos de alarma aérea, ni aplicaciones de teléfono para informar de peligro. Y nadie sabía lo que le esperaba en ningún momento del día.

Cuando el avión lanzó el proyectil, no lo oímos ni lo vimos. La explosión fue muy fuerte, yo estaba sentada en el pasillo y me arrojó hacia dentro. Los padres de mi novio no estaban en casa y eso los salvó, pero escucharon la explosión desde la calle. Recuerdo casi todos los detalles, porque no perdí el conocimiento, me quedé en shock, traté de no ponerme histérica, sino de ayudar a mi pareja y a nuestras mascotas a escapar. Durante la explosión cerré los ojos automáticamente, polvo de cemento voló hacia mi cara y sentí calor, mi oído derecho pitaba. En cuanto se detuvo, me levanté y me miré comprobando que mi cuerpo estaba entero, pensé que la detonación no había sido tan terrible. Tenía el teléfono en la mano y la sangre goteaba de mi rostro.

Cuando comencé a caminar por el apartamento, no entendía si había suelo debajo de mis pies porque todo estaba amontonado, los muebles en el suelo. Descubrí que en la cocina no había pared y se podía ver la calle; el muro entre la cocina y el baño también se derrumbó, me separaba de los escombros la pared del inodoro, que seguía en pie, entonces me di cuenta de que la explosión sí que había sido fuerte y que había causado grandes daños. De fondo, escuchaba los gritos de mis vecinos, que cuando regresaron de la tienda hallaron a su madre muerta.

Fui a la habitación con balcón a buscar a mi novio, lo llamé, gimió y me alegré de que estuviera vivo. Empecé a desenterrarlo, estaba tirado boca abajo en el suelo y no podía moverse, entendí que tenía dolor y vi sus piernas rotas y su cara ensangrentada. En ese momento llamaron sus padres y les dije que había ocurrido una explosión en nuestra casa y que necesitábamos ayuda. Corrieron rápidamente. Le di la vuelta a mi chico, traté de levantarlo, pero no pude. Tenía mucho dolor. Pedí ayuda desde el segundo piso, cuando vi a unos hombres calle abajo. No reaccionaron.

Yo estaba apurada porque había fuego y humo que venían del balcón hacia la habitación, me quité la chaqueta y se la puse en la cara a mi novio para que no inhalara el humo. Quería apagar el fuego, pero no tenía con qué. Fue aterrador porque pensé que podría haber una segunda explosión (esta vez de gas) en la casa y tenía prisa por salir de allí. Entonces agarré del brazo a un chico que encontré en el pasillo y le pedí que me ayudara a sacar a mi novio de casa. Lo llevamos al porche. En ese momento entró corriendo el mi suegro a la vez que llegaban los bomberos en una ambulancia. Mi padre político sacó al perro porque no me escuchaba y el animal no quería salir. Por fin llevaron a mi pareja a la ambulancia. Todo pasó muy rápido. Mi suegra permanecía quieta en la calle, estaba histérica esperando a que nos fuéramos. Al gato, que se quemó, lo sacaron después los equipos de rescate.

En las ambulancias no había sitio. Solo llevaban heridos graves. Debajo de nuestro balcón vi el socavón del epicentro de la explosión.

También encontré un panorama desolador en la calle: había personas muertas, desgarradas, que probablemente pasaban por delante del edificio, y autos destruidos. Nos quedamos de pie y observamos cómo se extinguía el fuego en nuestro apartamento, todavía estaba muy caliente. Luego fuimos a casa de la abuela de mi novio. Ella vive cerca y a nosotros no nos queda nada. Por la noche acudimos al refugio antiaéreo, ya que oímos aviones y bombardeos cerca. Permanecimos allí durante cuatro días, casi sin salir. Estábamos intentado averiguar a qué hospital habían llevado a mi novio.

Lo encontramos gracias a la ayuda de unos conocidos. Y al día siguiente, con el sonido de disparos de fondo, los voluntarios nos llevaron al hospital. Mi suegro reconoció a su hijo en la unidad de cuidados intensivos. No estaba seguro, pero lo identificó por una cicatriz en las costillas. El médico dijo que no tenía buen pronóstico y que estaba en estado grave, y enumeró sus lesiones. Cada dos minutos llegaban ambulancias al hospital, había muchos heridos. La noche siguiente, a las 21.40 horas mis suegros llamaron al hospital y les informaron de que su hijo, mi novio, había muerto. Sus lesiones no eran compatibles con la vida. No queríamos creerlo. También les dijeron que no se lo podían llevar ni enterrar y que su cadáver permanecería en la morgue. Entendimos que ya no nos detenía nada y que necesitábamos pensar en salvar nuestras propias vidas.

Fue muy difícil decidir abandonar Jarcov por un lugar más seguro. Nos separamos. Mis suegros y sus familiares se fueron en coche a la región de Dnipropetrovsk y yo tomé el tren a Lviv. El pánico y el miedo reinaban en la estación, la gente tenía miedo de permanecer bajo fuego y quería salir lo antes posible en cualquier dirección segura. Mi hermana y la mayoría de mis parientes están en Lviv y me ayudan tanto como pueden. Mi madre se ha quedado en Jarcov porque no puede irse debido a su edad y su estado de salud.

Todavía no puedo aceptar el hecho de que esto me haya pasado a mí, que mi novio se haya ido para siempre y que haya habido consecuencias tan terribles. Odio con todo mi corazón a todos los involucrados en la guerra, a los que vinieron a matar a gente inocente, al piloto del avión que disparó una bomba contra nuestra casa. Espero que sean castigados.

Es muy difícil vivir con un sentimiento constante de ansiedad y temor por la vida de tus seres queridos. Dormir vestido, correr al sótano cuando suenan las sirenas. Psicológicamente, todos están agotados, no quieres pasar por eso, ni siquiera el enemigo. No sé cómo empezar una nueva vida después de todo esto. ¿Cuándo terminará? No quiero que todas las pérdidas y el dolor sean en vano, Quiero que ganemos y que reconstruyamos el país. Que todos vuelvan a su vida normal y lo recuerden como una pesadilla.