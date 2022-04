letras que hablan

Cada uno de nuestros trazos revela las personas que somos. La grafología es una ciencia, una técnica de la psicología, que permite hacer un retrato profundo de una persona, analizando y estudiando su forma de escribir. La firma de la diputada tinerfeña Ana Oramas creaba recientemente sorpresa en la redes sociales llegando a pedir algún usuario que llamaran a Iker Jiménez, el popular presentador de programas de radio y televisión dedicados a resolver misterios, para que esclareciera qué se oculta detrás de la firma de la prestigiosa política canaria. Ese es el punto de partida de este reportaje, en el que Oramas y su rúbrica se suman a la de Pérez Galdós, Óscar Domínguez, César Manrique o María Mérida, entre otros.

Con en el análisis de la escritura los grafólogos intentan conocer aspectos de la personalidad que el sujeto analizado no quiere presentar, ya sea porque no le conviene, porque no es consciente de ellos o, simplemente, porque le parecen irrelevantes. Además, también se usa esta técnica para contrastar la información obtenida por otros métodos como autoinformes o una entrevista personal, habitual en los procesos de selección de personal.

«Actualmente existen muchas definiciones en la bibliografía existente, pero se puede resumir la Grafopsicología como un test psicológico proyectivo, cuyo fin es describir las características de personalidad de un individuo a través de la observación, medición, análisis e interpretación de las manifestaciones que acontecen durante el proceso y dinámica del recorrido que el lápiz o útil gráfico realiza en el decurso de una página en blanco, configurando con su tinta un trazo u onda gráfica propia, particular y diferente en cada persona. Una disciplina que nos muestra rasgos específicos y únicos de la identidad de una persona», expone José Alonso Fleitas, formado y titulado en Grafopsicología y Grafopatología por el Instituto Europeo de Ciencias del Grafismo e Instituto Científico de Criminalística Documental, ambos en Granada, y miembro de la Asociación Grafológica de España. El grafismo más utilizado en el estudio grafológico es la letra, aunque también se analizan la firma y la rúbrica, los números, los dibujos y los garabatos.

«Nuestra forma de escribir habla», afirma José Fleitas. «Algo que puede parecer extraño porque, sobre todo, habla de cómo se ha ido construyendo nuestro guion de vida, cómo se ha ido forjando en nuestra travesía vital, ese camino iniciado entre los cuatro y los cinco años de edad, cuando se empiezan a proyectar los primeros trazos (motricidad gruesa) dibujando de forma brusca, básica, aunque creativa, hasta los 17 años, donde la escritura ya permite construir texto, conceptualizando cualquier idea o temática que se nos requiera, o simplemente, nos apetezca», añade el canario reseñando que la escritura es la huella psicológica de un individuo.

«Las personas nos expresamos mediante nuestra forma de ser y de actuar. Los impulsos, la expresión de los afectos (emociones y sentimientos) y el uso de la razón para la adaptación a las situaciones, generan una dinámica que se va exteriorizando a través de gestos, movimientos, actitud personal. La escritura», añade este especialista, «es la expresión de todos esos movimientos que quedan plasmados e impresos en las formas de escribir de cada individuo, cada persona».

En la actualidad, el estado de conocimientos e investigaciones sobre el tema ha determinado principios y leyes a la base de la técnica, estableciéndose un método de clasificación universal de los índices manifiestos en una grafía, con su respectiva medición, diagnóstico e interpretación. «La existencia de al menos, 150 tesis doctorales, sólo en España, certifica la aplicación de criterios de eficacia de la grafología como ciencia. El alcance de esta disciplina aplicada de manera científica y profesional es de orden diagnóstico, todo ello corroborado por las bases neurológicas del lenguaje, oral y, sobre todo, el escrito», afirma Fleitas.

Análisis

El estudio de rasgos de personalidad de un individuo requiere y comporta el disponer de texto manuscrito, además de la firma, es decir sello e impronta de la persona que escribe. Así como el texto escrito permite identificar o aproximar el yo social, el cómo se muestra el individuo a los demás, la proyección hacia el entorno, la firma proporciona el yo íntimo, lo auténtico y profundo de la identidad.

Lo recomendable para cualquier análisis grafológico es la valoración del texto escrito por un lado, de la firma/rúbrica por otro, y la integración de ambos análisis en una síntesis de los rasgos de personalidad. Asimismo, la identificación de la fuente de las firmas es crucial, tanto en autenticidad (indubitada, no hay duda de la autoría del escribiente), como el momento del tiempo al que se refiere.

En al análisis por separado de la firma, las descripciones de rasgos que se efectúan estarán circunscritas al momento del tiempo en que se ejecutó la misma, entendiendo que, así como el temperamento es la parte de nuestra identidad más estable o innata, el carácter y la personalidad varían en función de las vivencias personales, y los cambios acontecidos en la trayectoria vital.

Así, José Juan Alonso Fleitas, titulado en Grafopsicología y Grafopatología , analiza siguiendo esa técnica la firma de diez personajes canarios: la diputada por Coalición Canarias Ana María Oramas González-Moro, nacida en Santa Cruz de Tenerife; el tenor Alfredo Kraus Trujillo (1927-1999) nacido en Las Palmas de Gran Canaria, considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX, o el político Adán Martín Menis (1943-2010) nacido en Santa Cruz de Tenerife y que fue presidente del Gobierno de Canarias desde 2003 hasta 2007.

El artista César Manrique (1919-1992) nacido en Arrecife, Lanzarote, el artista Óscar Domínguez (1906-1957) nacido en La Laguna, Tenerife; el artista Manuel Millares Sall (1926-1972), nacido en Las Palmas de Gran Canaria; la periodista y escritora Mercedes Pinto (1883-1976) nacida en La Laguna, Tenerife o el novelista y político Benito Pérez Galdós (1843-1920) nacido en Las Palmas de Gran Canaria, son también analizados a partir de su firma.

El sacerdote católico, historiador y escritor José de Viera y Clavijo (1731-1813) nacido en Los Realejos, Tenerife y la cantante María Mérida Pérez (1925-2022) una de las voces más representativas de la música canaria, nacida en Valverde, El Hierro, completan esta lista.

Se analiza, dentro de lo posible, un grupo heterogéneo de personalidades canarias que abarca especialmente los campos de la política y el arte en algunas de sus múltiples manifestaciones, y en el que coexisten artistas plásticos con escritores, dramaturgos, novelistas, periodistas o músicos de muy diversas épocas. «Para el caso que nos ocupa y dado que no disponemos de los documentos originales, que es siempre lo recomendable, efectuaremos el análisis considerando las siguientes dimensiones y subvaloraciones: existencia de texto en la firma (iniciales, nombre, apellidos); existencia de rúbrica (gestos complementarios); altura de letras en el texto de la firma; extensión horizontal y dirección de la misma así como el predominio de la forma (letra estructurada), el movimiento (no convencionalidad) la legibilidad o ilegibilidad, entre otros.

Firma que aparece como rúbrica, a la cual se añade nombre y apellidos, desconociendo si a efectos identificativos, o formando parte como texto del autógrafo de la persona.

Nos muestra a una persona que construye y vive en un mundo peculiar, a su medida. Nos habla de introversión. La persona se reserva la esencia de su identidad. Nos habla de un comportamiento muy característico basado en Adecuación al entorno y amabilidad, con dosis de creatividad en los conceptos. Decisión y valentía en la liberación de las emociones. Pasión, arrojo y acción que se proyectan con decisión hacia el futuro.

Gesto y cualidad característica: astucia y deliberación, reflexión, ideas y principios fijos. Propensión al cambio, lenta, aunque decidida en la acción. Astucia, decisión.

Firma que aparece principalmente como rúbrica, aun cuando se puede percibir elementos de texto, aunque por inferencia referida al conocimiento de a quién corresponde. Firma bastante simplificada, extendida y achatada, con elementos de filiformidad.

Conocido y ya fallecido político, que fue presidente del Gobierno de Canarias, la firma que tenemos para analizar siendo de característica semilegible y abreviada, nos indica por su horizontalidad, un estado de madurez y estabilidad bastante notables. La persona ya dispone de ambiciones que están cimentadas en su propio desarrollo y asentamiento interior. Se evidencia satisfacción y contento por lo que le rodea, por cómo lo vive y siente. Se puede inferir e interpretar además, el impacto evidente en su trayectoria, de la figura materna. Se identifica un alto sentido táctico así como una vida intelectiva importante.

Gesto y cualidad característica: habilidad destacable para las relaciones interpersonales, para la negociación. Claridad de ideas y deseos de ejercer influencia. Madurez, curiosidad mental.

José Juan Alonso Fleitas es natural de la localidad de Telde, en la isla de Gran Canaria, y titulado en Grafopsicología y Grafopatología por el Instituto Europeo de Ciencias del Grafismo el Instituto Científico de Criminalística Documental, ambos con sede en Granada. Miembro de la Asociaciòn Grafológica de España, que preside Juan Luis Allende del Campo, José Fleitas también cuenta con formación en neuro hipnosis (NLP Academy–Leading Centre of NLP Learning). Asimismo, es consultor de empresa, mentor y coach ejecutivo.

A través de la grafología, estudio del carácter y psicología de una persona mediante la información que aporta su escritura, lo que incluye su letra, Alonso Fleitas es analista Certificado de Talento con Predictive Index International (Boston, USA) y también Consultor de Liderazgo y Talento a través de Prímula Asesores, con sede en Zaragoza.

Formado en Coaching con PNL a través de la International Community of Coaching, en 2005, con Joseph O’Connor y Andrea Lages, José Juan Alonso Fleitas ha cursado Técnicas Avanzadas de Comunicación y Motivación con PNL, en el International Institute, con John LaValle.

Formado y titulado en Creación y Gestión de Empresas de Nuevas Tecnologías a través de la Universidad de San Antonio, Texas (Estados Unidos), el grancanario es asimismo miembro de la Asociación Española de Mentoring (AMCES ) y de la Red MentorAngels.com.

Firma que aparece principalmente con texto y una leve rúbrica formando parte del apellido (y como extensión de la letra M) como gesto complementario. Se observa para este caso que el nombre y apellido forman parte del conjunto gráfico del autógrafo.

Conocida y referente herreña del folclore de toda Canarias, la firma de María Mérida nos muestra también la máxima expresión de la autenticidad. Una firma simple y definida, no carente de personalización en los gestos, tal cual era la persona. Equililbrio entre el ámbito familiar, personal y el social o profesional, aunque establece separación clara y definida entre ambos. Carácter y temperamento fuerte, en ocasiones hostil en función de la situación y las personas. Vitalidad que se orienta a la generosidad.

Gesto y Cualidad Característica: Son justamente las letras M mayúsculas del nombre y el apellido, los que nos indican la cualidad relevante de la persona. La presencia y convicción en los criterios propios, el sentimiento de orgullo (tanto en el ámbito personal como en el social o profesional), una buena aceptación y valoración de sí misma, en todos los ámbitos. Generosidad, convicción, temperamento.

Firma que aparece principalmente con texto y una rúbrica en la parte inferior del texto, como gesto complementario. Conocido y universal referente de Lanzarote, una firma donde el protagonismo lo adquiere el apellido paterno, nos señala una alta orientación y compromiso con la proyección social y profesional. Una combinación de mayúsculas y minúsculas, nos evidencia una personalidad

Asimismo, el trazo dinámico nos muestra una personalidad arrolladora, que se reafirma con evidente claridad (rúbrica inferior mediante trazo que cubre sobradamente el apellido), no exenta de ciertas dosis de obstinación, aferrándose a las propias ideas.

Gesto y cualidad característica: creatividad de sobras conocida, cimentada en ciertas dosis de inconformismo y rebeldía con lo establecido. Una actividad intelectual, fantasía y espiritualidad que se proyecta desde los pensamientos a la acción, con una decisión resolutiva. Vivacidad, vitalidad intelectiva.

Firma que aparece principalmente con texto y rúbrica de reafirmación personal, que parte desde el apellido. Se observa para este caso que el nombre y apellido forman parte del conjunto gráfico del autógrafo.

Conocido universalmente, la firma dispuesta para análisis nos presenta a un joven Alfredo Kraus (1964). Se observa una personalidad donde la autoafirmación personal y su proyección en lo social y profesional van claramente unidas. Espíritu emprendedor y ambiciones equilibradas. Sano deseo de mejorar. Una forma de SER impelida por el entusiasmo y la confianza. Hay un claro deseo de éxito social y profesional.

Gesto y cualidad característica: firmeza en las ideas, meticulosidad, continuidad en los afectos. Seguridad y defensa de los propios criterios y principios. Afirmación y autoconfianza personal que se cimenta en los valores recibidos. Iniciativa, energía canalizada desde lo profesional.

Firma que aparece principalmente con texto y sin rúbrica. Se observa para este caso que el apellido define de forma clara el conjunto gráfico de la firma, mostrándose en letras mayúsculas.

Conocido pintor perteneciente a la Generación del 27, de la cual fue un destacado artista del género, la firma disponible, estando representada por únicamente el apellido paterno, nos muestra una personalidad que da relevancia a la proyección social, a lo profesional, a la materialización en el entorno de la propia identidad, reafirmándose a través de dicha proyección.

El uso de mayúsculas en el apellido, nos permiten deducir que aun lo expuesto anteriormente, la persona se reserva para sí y no muestra determinadas características y rasgos de identidad. Aún así, no esconde su presencia y autoridad.

Gesto y cualidad característica: destaca en el análisis de inductiva (letras) el claro predominio en su actuar, de los criterios propios, los cuales hace prevalecer. Ciertas dosis de dureza hacia los demás, que puede devenir en hostilidad. Intuición, dominancia.

Firma que aparece con texto y rúbrica como gesto complementario.Se observa para este caso que el nombre y Apellido forman parte del conjunto gráfico del autógrafo.

Conocida como la «poetisa canaria» observamos una firma donde la autenticidad reina en todo su esplendor. Perfectamente legible, el trazo se percibe claro, contundente y decidido. Equilibrio y control define su mas interno YO. Deseo interno manifiesto de destacar, de ser relevante, principalmente en el ámbito profesional y social. Las letras M mayúscula y t minúscula nos muestran, por un lado irritabilidad, dureza, inconformismo, por situaciones pasadas vividas, y por otro lado extroversión, iniciativa, y capacidad resolutiva.

Gesto y cualidad característica: la rúbrica con ese gesto envolvente de la letra M nos evidencia a alguien que busca conservar y proteger sus principios, sus creencias, sus criterios predominantes, reafirmándose en ellos con decisión en todos sus ámbitos, íntimos y profesionales o sociales, y cimentados en las vivencias personales acontecidas. Rebeldía, inconformismo.

Firma que aparece principalmente con texto. No se aprecia rúbrica. Se observa para este caso que el apellido define de forma clara el conjunto gráfico de la firma, mostrándose en combinación de letras mayúsculas y minúsculas.

La muestra nos revela el apellido paterno como referencia, lo que vuelve a indicarnos la relevancia que tiene para la persona el ámbito social y profesional, la proyección y reafirmación que provee la manifestación de la obra personal y su impacto en el entorno. Dejar huella y reafirmarse a través de ella.

El uso de mayúsculas en el apellido, nos permite deducir que la persona se reserva para sí y no muestra determinadas características y rasgos de identidad.

Gesto y cualidad característica: la i minúscula en el apellido, unida a la M mayúscula nos manifiesta una fuerte conexión de la creatividad con el criterio interno que predomina, aunque no se busca imponer al entorno. Búsqueda de precisión. Flexibilidad, idealismo.

Firma que aparece principalmente con texto y una rúbrica elaborada como gesto de igual relevancia que el texto. Se observa para este caso que el nombre y apellido forman parte del conjunto gráfico del autógrafo.

Historiador, literato, científico, y polígrafo, marcado por su carácter religioso (por influencia familiar), que es consustancial y determinante en su vida y obra.

Las firmas nos evidencian a una persona que da una relevancia significativa a su actividad esencial (profesión, vocación), y así lo reafirma la claridad de los apellidos. Una caligrafía cuyos adornos en las partes superiores (jambas) de las letras nos manifiesta una importante creatividad intelectual y conceptual, una rica vida mental, que en ocasiones puede alejar de la realidad.

Gesto y cualidad característica: la elaborada rúbrica, conformada por trazos diversos, nos puede señalar apasionamiento por lo que se hace, no exento de cierta complicación. Deseo de notoriedad, de influencia. Búsqueda de admiración por lo que se es. Carisma, perfeccionamiento.

Firma que aparece principalmente con texto y una rúbrica de reafirmación, que parte del segundo apellido como gesto complementario, al cual se une un gesto, trazo al final de la firma, como si de un acento se tratara. Se observa para este caso que la inicial del nombre, así como los dos apellidos, forman parte del conjunto gráfico del autógrafo.

Conocido y universal, las firmas de que disponemos para la valoración y análisis de Galdós, nos muestran una personalidad madura, evolucionada, que aún así precisa de reafirmarse en la estructura de valores recibida y asentada en el entorno índimo, familiar. Vínculos afectivos consolidados y equilibrados desde el ámbito familiar, al cual se da una relevancia significativa. Inclinación a la polémica. Orgullo.

Gesto y cualidad característica: La inicial del nombre, el cual se omite, nos evidencia la alta orientación hacia la proyección profesional, reforzada por la presencia de los dos apellidos. Naturalidad, espontaneidad, sencillez y compromiso afectivo. Serenidad, deliberación.

Lo que nuestra escritura oculta