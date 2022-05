Canarias pone banda sonora a la temporada musical de la mano de Alexis Alonso y Jorge Pardo

Un piano y una flauta pondrán a partir de este jueves la banda sonora a uno de los proyectos que marcarán la agenda musical del país durante las próximas semanas. Esa noche, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, el pianista tinerfeño Alexis Alonso y el flautista y saxofonista madrileño Jorge Pardo, Premio Nacional de Músicas Actuales en 2015 y leyenda viva del jazz y el flamenco internacional, colaborador de Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Chick Corea o Gil Goldstein, estrenan el espectáculo La Vida en el Agua, un concierto que recorrerá otras ocho ciudades españolas y recalará en escenarios de referencia como las salas Clamores, en Madrid, y Jamboree, en Barcelona, o el Festival Internacional de Música de Altafulla, en Tarragona, además del Auditorio Adán Martín, en Tenerife, o Jameos del Agua, en Lanzarote.

Cuando dos músicos unen un prodigioso talento, cada uno con su mochila cargada de experiencias, profesionalidad y rodaje, suelen suceder cosas mágicas y brillantes creando nuevos universos musicales como el que propone La Vida en el Agua, una cita que suma los talentos de Alonso y Pardo.

«Emoción, sensibilidad y pasión» son, según describe Alexis Alonso, las tres patas sobre las cuales pivota esta serie de conciertos íntimos nacidos de la puntual colaboración que el pianista tinerfeño solicita a Jorge Pardo «para una de las composiciones de mi último disco, Love in floating bridges (Amor en puentes flotantes). Me pegaba mucho incluir una flauta en el tema La vida en el agua, el único con título en español de este álbum, y entonces le llamé. Se mostró superencantado de hacerlo», prosigue explicando, «pero lo maravilloso vino luego cuando lo escuchó y me hizo saber que le había gustado. Ahí surgió algo bonito de verdad que ha sido un poco el germen de toda la gira» que arranca en Canarias esta semana. «En realidad es Alexis con su empeño y el coraje con el que se ha volcado en La Vida en el Agua», recuerda Jorge Pardo, «quien ha empujado para que este proyecto saliera adelante». El músico madrileño, que se define a sí mismo como «un colaborador nato», reconoce que «la buena química» surgida entre ambos a raíz de aquella grabación derivó en la serie de conciertos «que tenemos por delante y me apetecen mucho hacer».

«Ha habido una gran conexión; un trasvase de ideas», define Alexis Alonso esa empatía artística. «Para mí es como un sueño», dice el tinerfeño sobre la oportunidad de compartir escenario con quien considera «la mayor estrella del jazz y el flamenco fusión de España, Europa y el mundo», unos halagos en absoluto gratuitos hacia Jorge Pardo por parte del pianista canario, que puede presumir de haber contado en sus últimos trabajos con otras grandes colaboraciones a nivel mundial de la talla de Seamus Blake, Ralph Alessi, Marco Mezquida o Pedrito Martínez, profesionales que le han acompañado en su consolidación como primera espada dentro de los circuitos del jazz nacional e internacional tanto en solitario como con su banda, Alexis Alonso Quartet.

Pese al éxito, el artista tinerfeño reconoce que afronta «poco a poco y con humildad» este momento de crecimiento profesional.

Tras una brillante y prolífica trayectoria a caballo entre la composición para cine, el rock y el jazz, Alexis Alonso sorprende en 2014 con la publicación de su primer álbum a piano en solitario, El Paisaje, logrando gran respaldo de crítica y éxito de público, trabajo al que siguió The Birth of Time (2016), que supuso un paso más allá en su carrera al ser presentado en Londres también con una magnífica acogida. En 2018 publica la primera producción junto a su propia formación, titulada In, al que continúa Jamboree Live 19, disco en directo seleccionado por la mítica sala barcelonesa Jamboree como una de las actuaciones más destacadas del año y, posteriormente, Out, que vio la luz en 2020.

Con Alexis Alonso Quartet y su peculiar sonido al incluir la textura del violonchelo, la trayectoria del canario no hace sino crecer siendo reconocido con nominaciones a los Premios MIN de la Música Independiente y los Premios Canarios de la Música. Así, con Love in Floating Bridges (2021) y su proyecto a dúo con Jorge Pardo, Alonso regresa a un entorno más íntimo e introspectivo, una senda de búsqueda de nuevos lenguajes musicales que junto al trabajo con su cuarteto muestra una paleta de colores amplia avalada por lo más importante para un músico: el aplauso del público y el reconocimiento de la prensa especializada.

«Quienes acudan al concierto se van a encontrar con dos músicos entre los que existe una muy buena conexión y que tienen ganas de jugar literalmente con la música», dice Jorge Pardo sobre el uso del término anglosajón play, jugar en español, que se emplea para referirse a tocar un instrumento. «Es la expresión que, creo, mejor resume el espectáculo que vamos a ofrecer: de esa idea de lo más infantil y sencillo nace lo que descubrirá el público», añade sobre el proyecto La Vida en el Agua.

El tándem Alonso-Pardo aportará también a la gira de conciertos algunos temas nuevos. «Ya tenemos todo pero siempre habrá hueco para improvisar porque queremos disfrutar y que el público lo haga con nosotros», dice el pianista tinerfeño. «Sólo compartiendo el viaje se logra que la experiencia sea única», añade el histórico músico Jorge Pardo, que admite la ilusión que le hace actuar en Canarias. «Tengo ya edad para haberlo conocido todo y varias veces incluso», bromea Pardo cuando se le pregunta si ya conoce las Islas. «Claro que las conozco pero siempre es un lujo poder volver con mi música a casi todas ellas y visitarlas de nuevo aunque sea brevemente», concluye.