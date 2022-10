Cosmética en la Antigua Roma

El concepto de belleza occidental tiene sus orígenes en los ideales de la antigua Grecia. Desde el Renacimiento, la poesía y el arte griego han supuesto un claro ejemplo de perfección estética. No obstante, encontramos el origen de los cosméticos en la prehistoria.

En Grecia y en Egipto se utilizaron diversos productos para el autocuidado, pero es fundamental observar los cosméticos utilizados en la antigüedad romana, ya que ganaron una gran popularidad durante este periodo. El canon de belleza de las mujeres romanas era muy concreto. Para ser consideradas hermosas debían poseer ojos grandes y pestañas largas.

Concretamente, fue el cuidado de la piel el que generó más interés entre las damas romanas ya que un cutis perfecto era sinónimo de prestigio y, por ello, se desarrollaron cremas y maquillajes sofisticados y lujosos. La máxima de la cosmética, por aquel entonces, era obtener una piel blanca, un claro signo de distinción. Para conseguir esta blancura se utilizaban diversos productos que se extendían sobre el rostro, de hecho, encontramos un bote del siglo II d.C. en el que se conserva una crema blanca que fue utilizada como maquillaje. También se usaron otros productos para blanquear la piel como el aceite de oliva, el de almendras, el pepino o el huevo, y para obtener una mayor luminosidad se utilizaban polvos de mica.

Tal y como sucede actualmente, a muchas mujeres les gustaba resaltar sus facciones y, para ello, utilizaban tonos rojizos que avivaran el rostro en señal de buena salud. Hacían lo mismo con los labios, untando minio, frutas o posos de vino para enrojecerlos. Pero quizá lo más curioso era la costumbre de muchas mujeres de remarcar las venas de la frente de color azul.

Para hacer resaltar sus ojos contaban con unos instrumentos de hueso, marfil o madera que untaban en un aceite que contenía polvo de antimonio y galena, obteniendo así un polvo negro azulado. También contaban con sombras verdosas procedentes de la malaquita que heredaron de los egipcios.

Algo bastante usual fue el gusto por las cejas unidas en el entrecejo. Muchas mujeres utilizaban productos para simularlo, uno muy famoso fue una mezcla de huevos de hormiga machacados junto a moscas secas que también se usó como máscara de pestañas.

Las romanas solían usar mascarillas por la noche para atenuar las arrugas o las manchas. Algunas contenían mirra, pétalos de rosa o zumo de cebada. Según Plinio el Viejo, las mujeres llegaban a lavarse con leche de burra hasta siete veces al día y hervían un hueso del pie de un ternero durante cuarenta días para utilizar la gelatina resultante como tratamiento antimanchas. Pero este no era el elemento más desagradable que emplearon para cuidar la piel. Urea procedente de la orina, bilis, excrementos o placentas eran utilizados para desarrollar mascarillas nocturnas. No en vano Ovidio escribió: «Estas operaciones aumentan la belleza, pero son desagradables a la vista [...] ¿Por qué he de saber cuál es la causa de la blancura de vuestro rostro?».