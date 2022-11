Agulo, el pueblo más bonito de España

Que los diarios de todo el mundo están enamorados de España es una realidad. No es de extrañar, pues vivimos en una tierra generosa y evocadora en la que destaca, sobre todo, la diversidad de nuestros paisajes, el encanto de nuestras plazas y la espectacularidad de nuestros monumentos.

Lo reconocemos: estamos enamorados de España, que además, este año, ha triunfado internacionalmente. The New York Times escogió dos lugares de nuestro país, El Hierro y las Islas Cíes, como dos destinos que cambiarán el mundo. O el diario británico The Telegraph, que se fundió en elogios hacia Asturias y Salamanca.

Son muchas las cabeceras que se han atrevido a colocar a España en el pódium de los mejores destinos que visitar en 2022. El último en hacerlo ha sido The Times, que ha escogido al pueblo de Agulo, en la isla de La Gomera, como uno de los más bonitos de todo nuestro territorio. Una apuesta que se queda lejos de los grandes conocidos que siempre aparecen en las listas de los mejores destinos.

Un mirador al océano

Este precioso pueblo, ubicado en la tercera isla más pequeña de lArchipiélago, lo encontramos en una de las posiciones más privilegiadas de las canarias: el pueblo en sí es un precioso balcón al océano con la imponente figura del Teide como telón de fondo. Un paisaje que puede disfrutarse desde varios de sus miradores, como el de Abrante, situado a más de 600 metros de altura con una impresionante pasarela de cristal.

The Times cataloga a este pueblo como un privilegiado lugar ubicado «a once horquillas de una playa de rocas negras escondido entre plantaciones de plátanos en medio de una confusión de terrazas al estilo de Escher».

Un elogio a sus paisajes en el que valoran «la fuerza de la topografía circundante y la belleza colonial de su ciudad baja empedrada, con ciertos recuerdos a Perú». El diario pone de manifiesto que una de las mejores actividades que podemos hacer en este pueblo es «hacer senderismo por caminos señalizados que ofrecen vistas de Tenerife y el Teide», dos de las imágenes más potentes que se pueden disfrutar en este territorio.

Más allá de sus encantos naturales y urbanísticos, toca destacar una de las experiencias más gratificantes para los visitantes: «Quedarse en el centro de la histórica Casa de la Oje, con unas espectaculares vistas al mar que rezuman un encanto natural».

No es la única opción

El diario británico también se funde en halagos hacia otros pueblos de la geografía patria, entre los que destacan Alcudia. Este rincón de Mallorca es catalogado por parte del periódico inglés como «un bastión de paz con un anfiteatro romano, de barrios medievales y renacentistas, en el que encontrar una sofisticada cultura de tapas». También Almonaster la Real, en Huelva, de la que dicen que es «una tierra de cedros y robles, montañas de pizarra y maravillas escondidas». De aquí les alucina,en especial, «la mezquita que se encuentra en la cresta sobre el pueblo que data del siglo X».