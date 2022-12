Internet, pista de pruebas editorial

Enciende el móvil, conecta los datos e Internet abre un laboratorio infinito de creación. Wattpad es el salvoconducto hacia la publicación amateur y lectura desaforada de unos 80 millones de usuarios registrados que multiplican los hilos narrativos y envuelven a sus personajes, metáforas, tramas y miles de finales en un tumulto digital. Uno de los grandes hitos de la plataforma fue el fenómeno superventas de la saga After, cuya autora, Anna Todd, comenzó a publicar con 25 años un fanfic sobre el cantante Harry Styles y, más tarde, daría el salto del metadato al libro físico dejando un reguero de fans alrededor del globo terráqueo. Más allá del éxito editorial, no deja de ser un campo de pruebas en directo para los escribidores que lanzan sus aventuras y avistan a cada clic la reacción de sus lectores. Una interacción directa, sin cortapisas, que en la actualidad se convierte en uno de los primeros acercamientos de gran parte de la juventud a la literatura desde la comodidad del hogar y de sus dispositivos móviles.

Entre los más de 130.000 nuevos usuarios que se registran cada día, After, Culpa mía o tantos otros best sellers son ejemplos en un océano inmenso en el que la comunidad, desde 2006, crece alimentada por una era tecnológica marcada por las redes sociales, donde la difusión y accesibilidad al contenido son sus dos destacadas bazas. Un poco antes, otras plataformas como Fanfiction.net o Blogger, inauguradas en 1998 y 1999, iniciaron el camino para aquella generación millennial que vivió el albor de la interconectividad y, en consecuencia, saborea la Z en su máximo apogeo. Aquellas direcciones URL encontraron también en Canarias el interés genuino de futuras escritoras que durante su adolescencia abrieron su ventana al mundo.

Las líneas biográficas de Meryem El Mehdati (1991) en las páginas interiores de Supersaurio, su primera novela editada por Blackie Books que hace hueco a su Puerto Rico natal dentro del panorama nacional de la ficción, reafirman su vinculación al fanfiction. Todo empezó gracias a la magia de Harry Potter y las ganas por descubrir los entresijos que J.K. Rowling no se atrevía a desvelar. Encontró en 2004 un portal web llamado Harrylatino y, tras leer varios posts, decidió aventurarse a subir sus propias invenciones. Entonces, una de las autoras a las que seguía migró, y con ella fue. «A los pocos meses abandoné Harrylatino porque todas las autoras a las que seguía usaban Fanfiction.net, y mis favoritas eran Hermione_Weasley86, aitnac e irati». Nicks bajo los que se escondían horas y horas de disfrute literario. «Diría que la persona que escribe fanfiction es una persona con un hábito de lectura ya bastante asentado. Lo que quiere es una continuación de una historia y unos personajes que ya conoce, y que toma prestados para construir nuevas tramas. Uno aprende a escribir leyendo, pero sobre todo escribiendo», afirma desde el otro lado del teléfono.

Enmarcada entre los diez mejores jóvenes debutantes del año por El Cultural, la publicación de Supersaurio en marzo la ha puesto ante el foco mediático con más de 10.000 ejemplares vendidos. Una atención a la que, dada la repercusión, tuvo que acostumbrarse rápidamente cuando antes nadie sabía su identidad. «Echo de menos dos cosas que creo que están algo relacionadas: la primera es esa ausencia de miedo al fracaso; escribía fanfiction porque me divertía muchísimo, pero nunca me preocupaba si aquellas historias iban a gustar o disgustar a alguien, las escribía para mí y para mis amigas, el resto me daba igual». En cuanto a la segunda, «durante muchísimos años fui un nick que no se asociaba a una persona real»: «Yo nunca he sabido quién era Hermione_Weasley86. Al publicar en papel se pierde el anonimato y se generan una serie de expectativas sobre personas reales que tienden a pesar un poco».

Escuela de escritura

Meryem nunca utilizó Wattpad, el llamado Netflix literario popularmente, pero quien sí lo hizo fue Alicia López (2000). Después de la pandemia vio la luz su primer libro de la mano de Bilenio Publicaciones, Escribas, una novela juvenil de fantasía. La escribió entre los 15 y 17 años cuando aún estaba en el instituto, aprovechando las horas, hubiera o no profesores, como un salto cualitativo al entender que era hora de mostrar su voz. La saga Star Wars, Liga de la Justicia, las series de anime Inazuma Eleven o Attack on Titan, eran sus tópicos favoritos: «Cuando era más pequeña me gustaba mucho la animación y eso derivó en ver anime, leer cómics, y empecé a escribir fanfics porque era un poco la moda entre mis compis de clase e Internet estaba plagado de esas historias. Quería meterme en esos espacios para ser una especie de guionista, ya que tienes la libertad de escribir lo que quieras, terminar tramas que no se hicieron en esas ficciones, explorarlas... Lo más divertido era ver la recepción entre los lectores, que les gustaba lo mismo que a ti».

Estuvo enganchada entre los 12 y los 15 años, momento clave para enganchar a la lectura como tantas otras compañeras, «muchas autoras, que son sobre todo chicas, utilizan el fanfiction para crear luego sus historias a la larga». A raíz de ese crecimiento, se acercó a los clásicos, aunque admite que conoció títulos como Sherlock Holmes justamente gracias a esos fandoms que se hacían sobre las series o las películas en los chats multitudinarios. «Cuando vi mi libro en físico fue una alegría después de tres años buscando editorial, recorrer el proceso de corrección del manuscrito… Verme después de ese tiempo como autora fue muy bonito». Ahora trabaja en su próximo proyecto, pero comparte con Beatriz Morales (1995) ese recuerdo y cariño hacia aquella familia virtual con la que aprendió tanto.

Los poemarios que conforman la trayectoria literaria de Morales, La premisa de la inocencia, de la Fundación Canaria Mapfre Guanarteme, y El desvelo de los sueños, dentro de la Colección Poesía Móvil, fueron publicados hace apenas dos años, pero la trayectoria en la globosfera la retrotrae hasta sus 14 años: «En esa faceta de lectora, fundamental para ser escritora, conocí el mundo literario de otras personas y cómo se desarrollaba también el mundo de la publicación», adelanta. «Tenía un blog, pero ansiaba algo más que el texto fijo. Así que en Wattpad descubrí a escritoras y escritores jóvenes que publicaban capítulos semanales. En aquella época, las escritoras que seguía no solo escribían en la plataforma, sino en físico, lo cual me llamaba la atención porque no dejaban a su comunidad de lectoras».

El apego a sus fans hacía que, por ejemplo, la escritora venezolana Ariana Godoy, autora de la Trilogía de los hermanos Hidalgo, volviera a continuar aquellos cauces narrativos que habían encendido tantas hogueras de debates y sueños en aquellos años. Un detalle que la inspiró a participar de aquel juego. De repente, hizo una distinción: textos más lentos, fijos e inamovibles, irían a parar a su blog, mientras que la prosa se metamorfoseaba a cada paso con pequeños relatos subidos cada semana. «El formato digital, entre otras posibilidades, ha generado disponibilidad y visibilidad del trabajo que se hace, por tanto, para los jóvenes que empiezan a escribir y se sienten motivados para desarrollar sus historias pero necesitan una interacción con la cual compartir sus creaciones y darse consejos Wattpad es una plataforma maravillosa».

Digital y físico

Entre las conclusiones del estudio Jóvenes escritores en la red: un estudio exploratorio sobre perfiles de Wattpad (2019), de Anastasio García Roca y José Manuel de Amo publicado en la Revista de Estudios sobre Lectura, se señala que Wattpad, como web aglutinadora de tantos millones de personas con edades comprendidas entre los 14 y 24 años principalmente, sirve como una herramienta que fomenta el gusto, interés y pasión por la lectura. Como la dinámica se fundamenta en compartir intereses comunes, la estructura jerárquica es más bien horizontal porque cualquiera puede comentar, recomendar, criticar, difundir y, sobre todo, leer y escribir. De esta forma, los investigadores señalan que ayuda a los individuos a saber gestionar las relaciones personales mejor, dado que hay fuertes lazos afectivos, con alto grado de compromiso e implicación, dentro de la comunidad. El aprendizaje informal es, sin duda, una gran experiencia para el cuerpo docente.

En este aspecto, Beatriz Morales, como profesora de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Lengua y Literatura, es consciente del potencial y talento de su alumnado, «apoyarse y darse visibilidad dos conceptos fundamentales cuando empiezas a escribir y quieres mejorar». Además, facilita las relaciones entre editoriales y autores debido a que la accesibilidad y conocimiento de distintas convocatorias o perfiles hace que aumenten sus posibilidades dentro del mercado del libro. Al respecto, según los datos dados por las encuestas de la Federación de Gremios de Editores de España, el índice de lectores creció en el país hasta el 66% mientras que entre el público juvenil alcanzó el 71%. Eso sí, sin dejar atrás las bibliotecas y las librerías, «lugares importantes de la cultura», en los que esas páginas dejan atrás a la persona que las ha escrito, casi tanto como el espacio infinito de Internet, y pasan a ser del otro, que se sumerge en mundos imposibles.