Lluís Quintana-Murci: «Las razas no existen, todos somos mestizos»

Si le analizáramos el ADN al español medio, ¿qué encontraríamos?

Huellas de todas las poblaciones con las que el homo sapiens se ha mezclado desde que salió de África y llegó a Europa hace 60.000 años. Primero lo hizo con los neandertales, que llevaban aquí 300.000 años y aportaron el 2,5% de nuestro ADN. Todos sin excepción somos un poco neandertales. Pero también hallaríamos código genético de los grupos humanos que llegaron de Oriente Medio hace 10.000 años trayendo la agricultura, y de los que vinieron del este de Europa hace 4.000 años con las lenguas indoeuropeas que hoy hablamos.

La idea de mezcla está denostada: solemos pensar que lo puro es mejor. Pero la genética de poblaciones dice lo contrario.

En términos genéticos, somos el resultado de una mezcla de genes, todos estamos mezclados, y esto nos ha beneficiado como especie porque ha facilitado nuestra adaptación al ambiente. Cuando el homo sapiens llegó a Europa y se mezcló con los neandertales, en una generación adquirió las mutaciones necesarias para vivir aquí y hacer frente a los patógenos que había en estas latitudes porque las tomó prestadas del neandertal, no necesitó esperar miles de años para adquirirlas por mutaciones propias.

Mutación es otro concepto que suele generar rechazo, pero resulta que forma parte de nuestra naturaleza más esencial.

Una mutación es un error que se produce al replicarse el ADN en nuestros gametos, pero a veces ese error da a luz un individuo que está mejor adaptado al entorno o combate mejor los virus que hay en ese lugar. Esa mutación pasa a las siguientes generaciones y así se produce la selección natural. Sin mutaciones no habría evolución. Por ejemplo, los adultos no podríamos tomar leche.

¿Perdón?

Los humanos deberíamos dejar de tomar leche al acabar el periodo de lactancia porque perdemos la encima que nos permite digerir la lactasa. Pero hace 8.000 años, de manera espontánea, surgió una mutación en un individuo europeo, y curiosamente también en otro africano, que sí le permitía hacer esa digestión. En un contexto de hambruna, que es como hemos vivido el 98% de nuestra historia, poder tomar la leche de las cabras que criábamos era una ventaja evolutiva porque nos permitía estar más nutridos y confrontar mejor las enfermedades. Esa mutación se propagó en las siguientes generaciones y hoy la lleva el 40% de los europeos del sur y el 90% de los del norte.

Su libro es un canto a la diversidad. ¿En qué nos beneficia que haya tanta variedad de versiones de nosotros mismos?

Así hay más posibilidades de que nazcan versiones mejor adaptadas al entorno. La pérdida de diversidad es lo peor que le puede pasar a una especie. Sin ella se pierde el sustrato sobre el que avanza la evolución. El mestizaje nos ha ayudado a sobrevivir.

Esa afirmación debe desconcertar a quienes viven obsesionados con la idea de la pureza de raza.

Una raza es un grupo de individuos que son muy similares entre ellos y muy diferentes a los de otro grupo. Esas diferencias se dan claramente en muchas especies, pero no entre los humanos. Dos caniches son idénticos entre sí y muy distintos a dos pastores alemanes, pero en nuestra especie hay más diferencia entre dos individuos escogidos al azar de un mismo grupo humano, por no usar la palabra raza, que entre uno de un grupo y otro de otro distinto. Todos somos mestizos, la raza no existe, no tiene base científica, es una construcción cultural.

Para algunos es un argumento político.

La ciencia no tiene nada que ver con las ideologías. Si alguien quiere ser racista, homófobo o xenófobo, lo va a ser igual diga lo que diga la genética.

Lleva haciendo investigación científica fuera de España desde hace 28 años. ¿Qué tendría que ocurrir para que volviera?

Que pudiese investigar aquí al nivel que lo hago en París. España ha mejorado mucho desde que me fui, sus instituciones científicas son más abiertas y padecen menos endogamia y nepotismo. Hay muchas cosas que se han hecho muy bien, como las becas Ramón y Cajal y la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, pero en este país la ciencia sigue sin considerarse importante.

¿Qué debería cambiar?

Que quienes tienen poder para tomar decisiones entiendan que invertir en ciencia es la única forma que hay para mejorar el estatus de un país, no construyendo más hoteles o aeropuertos. Y esto va también por el sector privado. Parte del presupuesto de mi departamento lo paga una fundación del grupo de seguros Allianz. ¿Lo hacen porque desgrava? Bienvenido sea. En España falta esa cultura inversora privada en ciencia.

¿Qué logro científico le gustaría hacer realidad?

Sueño con el día en que la investigación genética permita diseñar medicinas de precisión hechas a la medida de cada persona. Pero tengo otro objetivo de carácter humanista, y es colaborar a poner en valor las ventajas de la diversidad genética y del mestizaje y hacer que la gente entienda que todos somos iguales, aunque tengamos diferente color de piel, peso, edad o inclinación sexual. Desde mi experiencia científica, me gustaría ayudar a que el mundo sea más tolerante.