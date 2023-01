Cuatro estaciones y algún fenómeno más en 62 días

Si algo ha quedado claro en Canarias este 2022 es que el clima se ha vuelto completamente loco. O, como mínimo, impredecible. Incluso podemos utilizar el término irreconocible para hablar de una sucesión de fenómenos atmosféricos que le están arrebatando poco a poco al Archipiélago canario la romántica etiqueta de primavera eterna para sustituirla por la de batiburrillo climatológico donde igual llueve de manera torrencial un mes de agosto, semanas después de padecer una fortísima ola de calor, como que un ciclón nos visite días más tarde.

Según un artículo publicado en la revista Investigaciones Geográficas y que ha sido elaborado por un grupo de investigación de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes, de la Universidad de La Laguna (Tenerife), «los ciclones tropicales de la cuenca atlántica se están moviendo hacia el centro del océano», una circunstancia que, por ende, acerca estos fenómenos extremos al Archipiélago pese a que, históricamente, se trata de uno de los rincones del Atlántico Norte menos afectado por ese tipo de eventos.

El ciclón Hermine pulverizó en tres días de la última semana de septiembre varios récords de precipitaciones en Canarias. «Durante este episodio se han registrado cantidades cercanas a las que se suelen acumular en alguna de las Islas durante un año entero», asegura Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas.

La Palma y Gran Canaria, con unos registros, respectivamente, de 134 y 118 litros por metros cuadrado, cuando los picos habituales para todo el mes de septiembre han sido de 58 en tierras palmeras y 85 en territorio grancanario, son las dos islas donde llovió de manera más copiosa en esas fechas. Hermine, sin embargo, no ha sido la única señal en 2022 de la alteración del clima canario. Una granizada inesperada afectó hace solo unos días a las Islas a consecuencia de una DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos), un dato que no sería reseñable si no hubiese granizado casi al nivel del mar en la localidad tinerfeña de Güïmar, algo poco común.

En Lanzarote, por ejemplo, un mes de agosto sin casi viento y cielos despejados durante los 30 días parecía septiembre, el habitual periodo en tierras conejeras con esas características. Y qué decir de la típica panza de burro que a partir de junio se instala sobre las capitales canarias: Mordor este año casi estuvo presente en los episodios de la teleserie El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder.

«El trimestre de verano probablemente será más cálido de lo habitual», alertaba ya en junio el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la provincia de Las Palmas, David Suárez. «Los modelos de los últimos 30 años indican que la temporada estival será más cálida de lo normal», apostilló entonces.

Y sí: el Archipiélago canario empezó agosto con su tercera ola de calor, que provocó cuatro alertas por intenso bochorno, alto riesgo por incendios forestales y peligro para la salud. Las temperaturas comenzaron a anunciar su ascenso en el primer día del mes para alcanzar durante las jornadas siguientes máximas de 38 y 40º en las medianías de Gran Canaria, y de entre 32 y 34º en el resto.

Con la intensa canícula, el sol se ocultó por la acostumbrada calima alta del agosto canario, sobre todo en las islas capitalinas, mientras el viento que llegaba del norte, con intervalos fuertes en la vertiente sureste y noroeste, trajo rachas localmente recias que provocaron un inusual oleaje más propio del mes de septiembre, con las famosas mareas del Pino.

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, estimó que entre el 21 de junio hasta el 25 de agosto las islas registraron 620 muertes más de las previsibles y atribuyó 37 de esas defunciones a las altas temperaturas alcanzadas en las islas. Los posibles óbitos causados por el calor estival de 2022 casi cuadruplicaron la estimación del estío de 2021, cuando se cifró en 10 personas las que podrían haber muerto a consecuencia de las altas temperaturas registradas en las Islas.